(CNN) -- Los damnificados por el huracán Ida, que regresan a sus casas dañadas, se enfrentan a un torrente de problemas, si es que tienen la suerte de tener una casa en pie.

En los lugares más devastados, "los cortes de energía durarán semanas y posiblemente meses", dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. "La mayor parte de la zona será inhabitable durante semanas o meses", afirmó.

La avalancha de estrés, dolor y pesadillas logísticas puede parecer abrumadora. Pero los expertos dicen que estos consejos pueden ayudar a las víctimas a mantenerse a salvo, obtener ayuda, proteger su salud emocional y dar los primeros pasos hacia la recuperación:

Que el huracán haya pasado no significa que sea seguro conducir. Los residentes deben "volver a casa solo cuando los funcionarios locales digan que es seguro hacerlo", dice la Agencia Federal de Gestión de Emergencias. (FEMA, por sus siglas en inglés).

En las zonas más afectadas de Louisiana, muchas carreteras seguían siendo traicioneras incluso después del paso de Ida. "Una gran parte de las rutas de viaje están bloqueadas por árboles caídos y líneas eléctricas", dijo el lunes la Policía Estatal de Louisiana.

"Además, hay agua estancada en algunas zonas que puede deteriorar las carreteras y arrastrar los vehículos", añadió.

La Policía estatal dijo que los residentes pueden visitar 511la.org, llamar al 511 o utilizar la aplicación de smartphone 511 de Louisiana para comprobar el estado de las carreteras.

E incluso después de la reapertura de las carreteras, los conductores deben permanecer atentos a los peligros restantes, dijo la Policía Estatal de Louisiana.

While a roadway may be “open” use extreme caution and only travel when absolutely needed. Numerous hazards remain. Avoid distractions, wear your seatbelt and do not drive impaired. #Ida pic.twitter.com/gCOxiQaZij

— LA State Police (@LAStatePolice) August 31, 2021