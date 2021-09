El elemento que cambiaría el rumbo de la pandemia 1:27

(CNN Español) -- El boxeador del Salón de la Fama Óscar de la Hoya fue hospitalizado con covid-19, según las publicaciones del luchador en las redes sociales.

De la Hoya, quien dice estar completamente vacunado, compartió la noticia el viernes. El boxeador también anunció que su planeado regreso al ring, después de casi 13 años, sería suspendido.

"Quería que escucharas directamente de mí que a pesar de estar completamente vacunado, contraje covid y no voy a poder pelear el próximo fin de semana. Prepararme para este regreso ha sido todo para mí durante los últimos meses y quiero agradecer a todos por su tremendo apoyo", escribió De la Hoya en Twitter.

"Actualmente estoy en el hospital recibiendo tratamiento y estoy seguro de que volveré al ring antes de que termine el año. Dios bendiga a todos y cuídense", agregó.

En un video en inglés que acompaña a la declaración, De la Hoya dice: "Quiero decir, ¿cuáles son las posibilidades de que me contagie de covid? Me he estado cuidando y esto realmente me dio duro".

En otro en español se lo escucha decir: "Me siento mal, mal, mal, mal, mal. Tengo covid. No puedo respirar bien".

De la Hoya, apodado "The Golden Boy", iba a pelear contra Vitor Belfort el 11 de septiembre en Los Ángeles. El promotor de peleas Triller confirma que la pelea está cancelada debido a la condición de De la Hoya y dice que está "evaluando algunas posibilidades" para intentar salvar el evento.

De la Hoya es 10 veces campeón mundial en seis divisiones de peso diferentes, según el Salón Internacional de la Fama del Boxeo, que incorporó a De La Hoya en 2014.