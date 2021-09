Enrique Iglesias y Farruko, juntos en "Me Pasé" 1:33

(CNN Español) – Enrique Iglesias anunció este viernes que en unas semanas lanzará "Final", el que podría ser el último disco de su carrera.

El anuncio lo realizó en una transmisión en vivo a través de su canal de YouTube junto a Ricky Martin y Sebastián Yatra. En la conversación de Zoom, los cantantes hablaron sobre su gira, que iniciarán el próximo 25 de septiembre en el MGM Grand de Las Vegas.

Alrededor del minuto 19 de la conversación, los cantantes se preguntan mutuamente cuáles son sus planes a futuro y si están trabajando en un nuevo disco.

Enrique Iglesias dijo a Yatra y Martin que "Final" saldría el 17 de septiembre y que es un disco en el que ha trabajado por un tiempo. Confesó que tarda mucho en hacer discos y dijo estar emocionado.

La sorpresa llegó cuando el español dijo que el nombre tenía muchos significados, a lo que Yatra le preguntó cuáles.

publicidad

Iglesias respondió que este podría ser el último disco que saca en su carrera.

"Esto es un momento histórico", dice Ricky Martin.

¿Desde cuándo contempla Enrique Iglesias esta decisión?

El cantante dijo que esta no es una decisión que toma a la ligera ni que haya pensado en los últimos meses.

"No es algo en lo que he estado pensando en los últimos meses, sino en los últimos años", dijo Iglesias. "Habrá un volumen 1 y un volumen 2, pero (todo) será Final", continuó.

"Estoy en un momento, en un capítulo en mi vida en donde creo que es el momento idóneo para hacerlo, he estado pensando en esto desde 2015", explicó.

A pesar de que este podría ser su última producción discográfica, Iglesias dijo que no dejaría de hacer música.

"No voy a dejar de hacer música, no dejaré de escribir canciones, porque me encanta. Pero lo haré de una forma diferente... que no necesariamente deben ser presentadas en un disco", dijo.

Este sería el undécimo disco que lance el cantante español. Su producción más reciente fue lanzada hace siete años, "Sex and Love".

Iglesias bromeó y dijo a Yatra que él no tenía la velocidad del colombiano "para escribir una canción y ese mismo día grabar el video. Me encantaría ser así de rápido", dijo entre risas.

La importancia de la gira

Al inicio de la transmisión, tanto Ricky Martin como Enrique Iglesias dijeron estar nerviosos con el comienzo de la gira. Esta será la primera vez que ambos se suben a una tarima desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

Recordemos que la gira inicialmente se llevaría a cabo en 2020, pero fue pospuesta por la pandemia.

Sebastián Yatra ha estado de gira en España y tuvo varias presentaciones en México.

"Esta gira va a ser importante para mí, por supuesto, para mí compartirla con vosotros", dijo Iglesias. "Yo creo que es un evento que va a ser superespecial para nosotros y para los fans", dijo Enrique Iglesias.

Yatra, quien formulaba las preguntas de los seguidores, preguntó a Martin e Iglesias si había alguna sorpresa o si iban a estar los tres al mismo tiempo en tarima. Iglesias, con el humor que lo caracteriza, dijo que "depende de lo que use. Si te pones (una) tanga, definitivamente nos subiremos los tres al escenario".

"Loco, si sales en un g-string yo quiero estar ahí si quiera para tirar fotos, por lo menos", dijo Ricky Martin.

Esta será la primera vez que Enrique Iglesias y Ricky Martin giren juntos.

Las fechas de la gira de Ricky Martin y Enrique Iglesias 2021

25 de septiembre – Las Vegas, NV – MGM Grand Garden Arena

30 de septiembre – Chicago, IL – Allstate Arena

1 de octubre – Chicago, IL – Allstate Arena

5 de octubre – Boston, MA – TD Garden

7 de octubre – Toronto, ON – Scotiabank Arena

8 de octubre – Toronto, ON – Scotiabank Arena

9 de octubre – Montreal, QC – Bell Centre

13 de octubre – Philadelphia, PA – Wells Fargo Center

14 de octubre – Washington, DC – Capital One Arena

16 de octubre – Newark, NJ – Prudential Center

17 de octubre – New York, NY – Madison Square Garden

22 de octubre – Miami, FL – AmericanAirlines Arena

23 de octubre – Miami, FL – AmericanAirlines Arena

29 de octubre – Atlanta, GA – State Farm Arena

30 de octubre – Orlando, FL – Amway Center

3 de noviembre – Dallas, TX – American Airlines Center

5 de noviembre – Houston, TX – Toyota Center

6 de noviembre – San Antonio, TX – AT&T Center

7 de noviembre – Edinburg, TX – Bert Ogden Arena

10 de noviembre – El Paso, TX – UTEP Don Haskins Center

11 de noviembre – Phoenix, AZ – Gila River Arena

13 de noviembre – Sacramento, CA – Golden 1 Center

14 de noviembre – San Jose, CA – SAP Center

18 de noviembre – Los Angeles, CA – STAPLES Center

19 de noviembre – Los Angeles, CA – STAPLES Center

20 de noviembre – Anaheim, CA – Honda Center

Las entradas para la gira están a la venta en LiveNation.