(CNN) -- Los más afectados por el huracán Ida se enfrentan ahora a una prueba de supervivencia aún más larga.

Los daños catastróficos significan que algunas parroquias de Louisiana no tendrán electricidad hasta por un mes, lo que puede ser mortal en el calor abrasador.

Muchas zonas aún carecen de agua corriente o tienen sistemas de alcantarillado que no funcionan del todo.

"Hemos tenido devastación antes, pero nunca hemos visto nada de la magnitud del huracán Ida", dijo la concejala Tammy Houston de la parroquia St. John the Baptist.

Las próximas semanas serán duras. Esto es lo que los expertos dicen que pueden hacer los residentes:

Sin agua ni electricidad, "no hay nada para ellos", dijo Houston el miércoles, tres días después de que Ida tocara tierra.

Mantenerse alejado de las zonas más afectadas es lo mejor que pueden hacer los damnificados por la tormenta, no solo por ellas mismas, sino para acelerar la recuperación, dijo el teniente general retirado del ejército de EE.UU. Russel L. Honoré.

Honoré dirigió el grupo de trabajo tras el huracán Katrina en 2005. Con la amplitud y la magnitud de la destrucción de Ida, "mi opinión es que tienen que hacer una evacuación después de la tormenta".

"Va a ser casi imposible mantener a tanta gente con agua potable y alcantarillado y hospitales, servicios esenciales, sin electricidad en las áreas metropolitanas", dijo Honoré.

"Tienen que evacuar. No es lo que quieren hacer, es lo que tienen que hacer si quieren seguir vivos", dijo.

"Tal vez haya algunas [personas] que logren hacerlo. Pero los ancianos y las personas con niños, simplemente tienen que tomar unas vacaciones de la FEMA. Que la FEMA les dé un vale para un hotel y que estén agradecidos por seguir vivos".

Las personas que busquen ayuda de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) pueden llamar al 1-800-621-3362 (TTY 1-800-462-7585) o solicitarla en DisasterAssistance.gov.

Al coincidir este huracán con la pandemia de covid-19, es aún más importante no sobrecargar los esfuerzos de recuperación, dijo el exadministrador de la FEMA, Craig Fugate.

"Los hospitales ya están saturados de covid. Lo último que necesitan es más [hospitalizaciones] por agotamiento por calor o trauma o recuperación", dijo Fugate.

"En la medida de lo posible, si no estás allí, mantente alejado de esa zona. Hasta que no haya electricidad y sistemas de agua, no va a ser un buen lugar para volver rápidamente".

Otra razón para mantenerte alejado de las zonas más afectadas si es posible: los cortes de agua y alcantarillado pueden hacer la vida miserable o incluso peligrosa.

Además del calor abrasador del verano, en algunos lugares "no habrá cisternas ni agua potable, a no ser que alguien te la dé en una botella", explica Honoré.

"La mayor parte del agua se mueve por electricidad, así como el sistema de alcantarillado. Así que sin electricidad, no puedes mover las aguas residuales y no puedes limpiar el agua potable".

En la parroquia de Plaquemines, "debido a los cortes de energía de las estaciones de bombeo, se pide a todos los residentes de la parroquia que limiten el uso del alcantarillado y las descargas de los sanitarios", tuiteó el miércoles el gobierno de la parroquia.

A veces, pueden ser necesarias instalaciones improvisadas.

"Cuando algunos sectores de la población no pueden utilizar sus inodoros, puede ser necesario proporcionar instalaciones públicas, permitiendo el acceso a las escuelas, centros comunitarios, etc., o estableciendo inodoros públicos temporales", dijo la Organización Mundial de la Salud.

"Si están disponibles, se pueden colocar retretes químicos en las esquinas y ser vaciados por trabajadores municipales".

En algunos casos, los generadores pueden ayudar a alimentar los sistemas de agua y alcantarillado hasta que se restablezca totalmente la electricidad. La compañía eléctrica Entergy dijo el martes que estaba "trabajando con la Junta de Aguas y Alcantarillado de Nueva Orleans y ofreció generación de respaldo, además de sus propias fuentes de generación de respaldo".

Pero los funcionarios están pidiendo a los residentes que ayuden a reducir la presión sobre los sistemas de alcantarillado.

"Con el fin de prevenir las acumulaciones en el drenaje de las aguas residuales, hemos pedido a los residentes que limiten el uso del agua en casa, disminuyendo así la cantidad de aguas residuales que debemos bombear y tratar", tuiteó el miércoles la Junta de Alcantarillado y Agua de Nueva Orleans.

"En este momento, la única manera de eliminar las aguas residuales es utilizar camiones de vacío para retirarlas de las alcantarillas en toda la zona. Una vez más, les pedimos que por favor sean conscientes de su uso del agua".

El presidente de la parroquia de St. Tammany también pidió a los residentes que sigan conservando el agua para aliviar la tensión en los sistemas de alcantarillado.

Lo ideal es que los residentes tengan formas de cargar sus teléfonos móviles sin necesidad de usar electricidad, por ejemplo, con un paquete de baterías externas o un cargador con pilas.

Los que no lo tengan, tendrán que ser creativos, como utilizar el auto y un adaptador para cargar el teléfono.

Algunas comunidades han instalado estaciones de carga públicas. ImagineWaterWorks.org publicó un mapa que muestra los lugares donde los residentes pueden encontrar electricidad y cargar sus teléfonos en el área de Nueva Orleans.

