(CNN) -- El partido de eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022 entre Brasil y Argentina quedó suspendido este domingo minutos después de su inicio, esto luego de que funcionarios sanitarios brasileños entraran en el campo y escoltaran a varios futbolistas argentinos.

En Twitter, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) informó que la medida se había dado "por decisión del árbitro".

En otro tuit, la Conmebol agregó: "El árbitro y el comisario del partido elevarán un informe a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir. Estos procedimientos se ciñen estrictamente a las reglamentaciones vigentes".

Por su parte, la FIFA confirmó en su cuenta de Twitter la suspensión del partido y que se darían más detalles después.

"La FIFA puede confirmar que, tras una decisión de los árbitro del encuentro, el partido clasificatorio para la Copa del Mundo de la FIFA 2022 entre Brasil y Argentina ha sido suspendido. Se darán más detalles a su debido tiempo", señaló en el tuit.

FIFA can confirm that following a decision by the match officials, the FIFA World Cup 2022 qualifying match Brazil vs. Argentina has been suspended. Further details will follow in due course.

— FIFA Media (@fifamedia) September 5, 2021