(CNN) -- Un niño pequeño fue encontrado tres días después de su desaparición en el bosque australiano, según confirmaron el lunes las autoridades.

La policía de Nueva Gales del Sur respondió a los informes poco antes de las 12.30 horas del viernes de que Anthony "AJ" Elfalak, de tres años, había desaparecido de la propiedad de su familia en la zona rural de Putty, donde fue visto por última vez.

AJ es autista y no habla, según Seven News, afiliada de CNN.

Al no poder encontrarlo, los agentes organizaron una amplia operación de búsqueda con la ayuda de las autoridades locales, como el servicio de ambulancias de Nueva Gales del Sur, el servicio de emergencias estatal, el servicio de bomberos rurales y la asociación de voluntarios de rescate.

También contaron con la ayuda de cientos de voluntarios de los servicios de emergencia.

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search.https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j

— NSW Police Force (@nswpolice) September 6, 2021