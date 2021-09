Alcohol y covid-19, ¿puede consumirlo luego de contagiarme? 4:37

(CNN Español) – En este episodio de preguntas y respuestas sobre el coronavirus, el Dr. Elmer Huerta continúa resolviendo dudas sobre las vacunas. También respondemos preguntas sobre las formas de contagio, las mascarillas N95 y el covid-19 en mascotas.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos que sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

Preguntas sobre la infección posvacunación

@drhuerta buenos dias, mi novio resultó positivo hoy, pero se empezo a sentir mal el miércoles y ayer tuvo fiebre nos vimos el fin de semana pasado y yo me puse mi segunda dosis ayer de moderna — el_riconcito_para_concentirte (@Alejandra_3882) September 5, 2021 publicidad

Hola Alejandra, la persona que recibe la primera dosis de la vacuna está parcialmente protegida, por lo que la posibilidad que tiene de contagiarse es menor. Si esa persona se infectara, la enfermedad que desarrollaría no sería más intensa por acción de la vacuna. Esa enfermedad sería igual a la que hubiera tenido si no se hubiera vacunado.

Dr. Si a una persona le dio reacción la segunda dosis de la vacuna, puede contagiar a otras personas? Si es así cuanto tiempo debe estar en cuarentena? — zully torres (@zullytorres) September 3, 2021

Hola Zully, muy buena pregunta, pero te digo que eso no es posible. Recuerda que ninguna vacuna usa virus activos capaces de causar enfermedad, por lo que ninguna persona vacunada es capaz de contagiar la enfermedad.

Preguntas sobre la vacunación posinfección

@drhuerta recien salí del covid, estuve hospitalizado, cuantos meses debo esperar para vacunarme?

Soy de Nicaragua y por mi edad debo esperar todavia mi turno.

Saludos — Luis Avendaño (@luisavenda84) September 4, 2021

Hola Luis, puedes vacunarte en cualquier momento, pero la inmunidad producida por la enfermedad te protegerá por lo menos durante 90 días.

@drhuerta B/d Dr., tengo 44 años yo tuve covid leve el 5-6-21, ya me coloque las dos dosis de sinopharm. Género los anticuerpos suficiente para protegerme contra el Delta?

Cuál es la efectividad de la vacuna sinopharm contra el Delta?

Tengo probabilidad de volverme a contagiar? — Judith Medina (@JuMedinajudy) September 4, 2021

Hola Judith, lamentablemente nadie te puede asegurar eso. Una persona que pasó la enfermedad puede reinfectarse, y una persona vacunada puede infectarse. Hasta que se esclarezca el panorama de la pandemia, debemos seguir cuidándonos, incluyendo las personas que han pasado la enfermedad y las personas vacunadas.

@drhuerta yo tuve covid severo, estuve intubada y en UCI. Ya pasaron 3 meses así que debo vacunarme. Es posible que tenga síntomas fuertes al recibir la vacuna dada la gravedad en la que estuve? Por favor indiqueme, son demasiadas secuelas... 💔 — Viviana Rodriguez b (@vivirodb) September 2, 2021

Siento mucho por lo que pasó Viviana y me alegro de que esté mucho mejor. Claro que debe vacunarse y, por lo que se ha publicado, no hay relación directa entre la gravedad de la enfermedad y la intensidad de los efectos secundarios por la vacuna. Ojalá que no presente ningún efecto secundario.

Preguntas sobre el intervalo de las dosis

@drhuerta Hola buenas tardes le saludo desde Huauchinango Puebla México, desde el 4 de junio me aplicaron la 1er dosis de Astra Zeneca y no hay para cuando la 2da. Me sigue sirviendo el esquema aunque pase más tiempo ? — G2M (@lgltdef) September 4, 2021

Hola G2M, cuando la vacuna de AstraZeneca fue autorizada en el Reino Unido, se autorizó a que la segunda dosis sea pospuesta hasta por 3 meses. De tal modo que estás aún en el tiempo para que puedas recibir tu segunda dosis.

@drhuerta Merhaba Estimado Dr; Es posible tomar la segunda dosis de astrazeneca 1 mes después de la primera dosis? Gracias de antemano por su atención — Dialenli Yonli (@DialenliY) September 4, 2021

Hola Dialenli, claro que sí, lo que recomienda el fabricante es que la segunda dosis sea aplicada a las cuatro semanas o 28 días.

Dr. Huerta, usted que realmente si sabe lo de las vacunas, quiero saber si es verdad que la segunda dosis de la vacuna moderna se puede recibir 84 días después. Desafortunadamente tenemos un mal gobierno y reportan que no hay vacunas. Mi segunda dosis era el 28 de agosto. — PILAR SARMIENTO (@mapi1289) September 2, 2021

Hola Pilar, eso no es cierto. El fabricante de Moderna recomienda que la segunda dosis sea recibida a los 28 días. Lo siento mucho.

Estimado Dr. Huerta @drhuerta quiero amablemente preguntar, mi puse la pirmer dosis de Pfizer en USA, pero ahora en México me puedo poner la segunda de Moderna, esto es posible? Muchas gracias... — rafael magaña (@rafaelhugomagan) September 2, 2021

Hola Rafael, algunos países, como Canadá, permiten el uso intercambiable de las vacunas de Pfizer y Moderna. Debe averiguar si el Ministerio de Salud mexicano lo permite.

Preguntas sobre el contagio de coronavirus

@drhuerta Dr. le llegue un saludo fraterno. Aprovecho para preguntar, el Lysol en aerosol nos ayuda a protegernos del covid al rosearlo en una habitacion cerrada donde no hay ventilacion? Esto lo hago cada que sale un extraño (con o sin mascara) de ella y antes de que yo entre — AC (@CmenTitanico) September 5, 2021

Hola AC, no creo que eso pueda ayudar. Los aerosoles del desinfectante son grandes y caerán al suelo muy rápidamente, mientras que los aerosoles de la respiración son tan pequeños que se quedan flotando en el aire por mayor tiempo.

Lo mejor sería que abras las ventanas para ventilar la habitación y, si esta no tiene ventanas, por lo menos deja la puerta abierta y no creo que sea un lugar que deba albergar varias personas.

@drhuerta Hola! Trabajo con niños. Me hice prueba antivirus y salió negativa. Recibí vacuna Sinovac. Como puedo protegerme y proteger a mis niños? — Cristina Garcia (@ridiculaymas) September 4, 2021

Hola Cristina, muy buena pregunta. Los elementos más importantes de protección en esas circunstancias son la ventilación del lugar, el espaciamiento físico y el uso de mascarillas, si la edad de los niños lo permite. El lavado de manos es, obviamente, también muy importante.

@drhuerta Hola Dr.Huerta.Tengo una duda.(El COVID 19 ó SarCov-2 se puede contagiar a los animales , ejemplo perros , gatos.Hablo de que circule dentro de su organismo , no de que el pelo del animal lo pueda portar)Y si es así los animales pueden trasmitir el COVID 19?

Gracias! — Rey©️ 📲 (@Reynaldo8509) September 4, 2021

Hola Rey, se han documentado infecciones en perros y gatos, pero hasta el momento no se ha demostrado que los animales domésticos contagien a los seres humanos.

@drhuerta Buenas tardes doctor cómo está, le escribo desde Venezuela.

Mi pregunta es: si hoy me coloque la vacuna puedo a partir de mañana tene actividad deportiva como baloncesto y realizar ejercicios aeróbicos ? — Johan Gonzalez (@johanrg5) September 4, 2021

Hola Johan, claro que sí, pero todo depende de los efectos secundarios. Si no los presentas, puedes hacer tu vida normal, incluyendo la actividad física.

@drhuerta buenas tardes, al estar en un espacio cerrado, sin ventilación cómo la oficina y compartida con 10 personas aprx, es suficiente la protección del tapabocas N95 y una careta, gracias por su respuesta. — Adriana Murcia (@Adriana66635246) September 2, 2021

Hola Adriana, si bien es cierto que usando una mascarilla N95 bien ajustada o una doble mascarilla y una careta puede ayudar a que no te infectes, lamentablemente no es suficiente. La acción mas importante es ventilar la oficina y mantenerse distanciado.

La pregunta es ¿por qué no tenemos COVID 19 si no usamos mascarillas en mi aula de clase ?. — GuisselaJC (@GUISSEL21671482) September 1, 2021

Muy buena pregunta Guissela, es muy probable que aún no se hayan contagiado porque no ha habido ninguna persona infectada con el SARS CoV2 en el aula de clase. Tengo que decirte que cuando en ese salón de clase se encuentre una persona infectada con los virus de gripe, resfrío o covid-19, alguien podría infectarse.

Preguntas sobre las vacunas y pruebas serológicas

@drhuerta Cómo detectar los anticuerpos por vacunación, son los mismos que los generados por la enfermedad? Y cuánto tiempo son detectables? — Fary Aguilera (@FaryAguilera11) September 2, 2021

Hola Fary, lamentablemente la medición de anticuerpos neutralizantes para saber si la persona esta protegida después de una vacunación no está autorizadas por la FDA ni la OMS. Eso porque, al no estar estandarizadas, la interpretación de los resultados es muy difícil.

Además, esas pruebas solo miden el componente de producción de anticuerpos estimulados por la vacuna, y no miden la inmunidad de células de memoria, que es muy importante en la respuesta a una vacuna.

Si estás vacunado: ¿La prueba serología siempre va a salir positivo debido a que los antígenos están activos en tu cuerpo? @drhuerta — PatrickSaav (@PatrickSaav) September 2, 2021

Buena pregunta Patrick, si te refieres a las pruebas serológicas comunes que se usan para saber si una persona ya pasó la enfermedad, te digo que esas pruebas serológicas no sirven para detectar los anticuerpos neutralizantes producidos en respuesta a las vacunas.

Otras preguntas sobre el virus

@drhuerta con esa duda de las variantes o mutaciones del covid19 (sar-cov-2), según el reporte en @CNNEE cómo es posible que países como Francia estén llenando los estadios de futbol al 100% — Charlie Alfonso (@CharlieAlfonso3) September 5, 2021

Hola Charlie, la razón es que los países europeos que nos muestran estadios llenos tienen a más del 60% de su población completamente vacunada. Además, los controles hacen que solo personas completamente vacunadas puedan asistir. Con eso, no se garantiza que no se vayan a producir contagios, pero las posibilidades son mínimas.

@drhuerta

Buenos días, seguro que sí hay que seguir cuidándose, pero me gustaría ver más información sobre nuevas vacunas o sobre medicamentos para el tratamiento de la enfermedad, sea cual sea la variante. Hay algo de esto en marcha? — Víctor Pino Salvador (@victorpino) September 4, 2021

Hola Víctor, claro que sí, se está haciendo mucha investigación para encontrar nuevas vacunas y medicamentos, tanto preventivos como de tratamiento de casos graves.

Lamentablemente, aún no se ha encontrado ningún medicamento efectivo en la prevención, habiéndose visto, sin embargo, que los anticuerpos monoclonales podrían ser efectivos en evitar que la enfermedad progrese en una persona

Dr. Gracias una pregunta, si usamos tapabocas N95 con las certificaciones del caso, debemos usar otro tapabocas ? — Adriana Murcia (@Adriana66635246) September 4, 2021

Muy buena pregunta Adriana. No es necesario usar una doble mascarilla, si lo que se usa es un respirador N95. El número 95 significa que la mascarilla es capaz de filtrar el 95% de las partículas que entran en contacto con el respirador.

@drhuerta buenas tardes. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Sabe ud si existe algún estudio que reporte #MiasteniaGravis como efecto post vacuna de @pfizer_news ? Gracias de antemano. #Covid19mx — Mayra O. Williams (@caritaSonriente) September 4, 2021

Hola Mayra, no hemos sido capaces de encontrar información sobre que la miastenia gravis pueda ser causada por la vacuna de Pfizer.

Un reporte comunica que la miastenia de una persona se exacerbó después de la segunda dosis de la vacuna de Moderna, pero al mismo tiempo, una revisión del fórum de personas con miastenia gravis que se vacunaron nos muestra que la tolerancia a la vacuna fue reportada como normal.

¿Tienes preguntas sobre el coronavirus?

