Identifican a la víctima 98 del colapso en Miami 1:47

(CNN) -- Fiscales de Miami anunciaron este miércoles que tres personas fueron arrestadas por el robo de identidad de víctimas del colapso del edificio Champlain Towers.

La fiscal estatal Katherine Fernández Rundle dijo durante una conferencia de prensa este miércoles por la tarde que había siete víctimas en este caso, cinco de las cuales murieron. A las siete se les robó la identidad y se hicieron compras después del colapso de la torre de condominios.

Rundle dijo que la primera denuncia llegó el 9 de julio por parte de una hermana de una de las víctimas que falleció apenas 16 días después del derrumbe. La hermana se dio cuenta de que la dirección postal había cambiado y que se habían enviado tarjetas a una nueva dirección. La hermana también informó que se realizaron compras y transferencias bancarias en los días anteriores a su denuncia.

Rundle dijo que los sospechosos robaron al menos US$ 45.000 e intentaron robar otros US$ 67.000 antes de ser detenidos.

Síntomas que tendrían sobrevivientes del colapso en Miami 3:24

Los sospechosos enfrentan varios cargos cada uno, entre ellos el de usurpación de identidad y el de un plan organizado para defraudar. Con base en los cargos actuales, dijo que se enfrentan a entre 15 y 30 años de prisión.

publicidad

Se ha fijado una fianza de US$ 1 millón para quien Rundle calificó como el "principal sospechoso", mientras que los otros dos están detenidos con fianzas de US$ 500 y US$ 430 cada uno.

Por el momento no se han publicado los registros de los tribunales ni de las detenciones.

La investigación está en curso, dijo. Se anima a los familiares de otras víctimas de Surfside que sospechen que también son víctimas de un robo de identidad a que se pongan en contacto con las fuerzas del orden.