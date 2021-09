Fallan contra abogados de Trump y 7 policías lo demandan 2:23

(CNN) -- Las fuerzas del orden se están preparando para posibles enfrentamientos y disturbios durante una próxima manifestación de la derecha en la ciudad de Washington, a medida que la retórica violenta en torno al evento del 18 de septiembre ha aumentado en línea y se están planeando contraprotestas para el mismo día, según un memorando interno de la Policía del Capitolio revisado por CNN.

El último informe de inteligencia sobre la protesta "Justice for J6" que pretende apoyar a los insurrectos acusados en los disturbios del Capitolio, señala que las conversaciones en línea en apoyo del evento comenzaron a aumentar después de que el agente que disparó mortalmente a Ashli Babbitt hiciera pública su identidad en una reciente entrevista con Lester Holt de la cadena NBC.

Según el memorando, se ha producido un notable aumento de la retórica violenta en torno al evento y de las acaloradas discusiones centradas en el disparo de Babbitt en las redes sociales y en los foros de debate. El documento advierte que muchas personas también pueden ver el 18 de septiembre como una manifestación de "Justicia para Ashli Babbitt", lo que podría ser motivo de preocupación, y no está de más anticiparse a los altercados violentos. Se ha hablado también de la violencia asociada al evento, con un chat en línea que sugiere actos violentos contra los centros judíos y las iglesias liberales mientras las fuerzas del orden estén distraídas ese día.

Según una fuente del Congreso, la Policía del Capitolio tiene previsto presentar esta semana sus planes de seguridad para el mitin a la junta de la Policía del Capitolio, pero aún no está claro si eso implicará volver a colocar el vallado temporal alrededor del complejo, aunque eso es algo que se está debatiendo y sigue siendo una posibilidad. El departamento también "está trabajando con las fuerzas del orden de la región del Capitolio y con otros organismos policiales", dijo la fuente, mientras que el Departamento de Policía Metropolitana tiene previsto estar totalmente activado ese fin de semana.

La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi invitó al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, al líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, y al líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, a una reunión informativa de seguridad en su despacho el lunes por la mañana con el jefe de la policía del Capitolio de EE.UU., Tom Manger, para hablar de los preparativos de seguridad para la manifestación, según una fuente con conocimiento del tema. También se espera que los principales congresistas demócratas y republicanos de la Comisión de Administración de la Cámara de Representantes reciban sesiones informativas de seguridad por separado en los próximos días, dijo otra fuente.

Durante su conferencia de prensa este miércoles, Pelosi se negó a entrar en detalles sobre las medidas de seguridad que se aplicarán ese día, pero dijo a los periodistas: "Tenemos la intención de que la integridad del Capitolio permanezca intacta".

Ante la creciente preocupación en el Capitolio por la manifestación, la comunidad ya en vilo tras múltiples incidentes mortales y sustos de bomba este año, el exsubdirector del FBI Andrew McCabe ha advertido que las fuerzas del orden deben tomarse la manifestación "muy en serio".

"Creo que deberían tomárselo muy en serio. De hecho, deberían tomárselo más en serio de lo que se tomaron el mismo tipo de información que probablemente vieron el 5 de enero", dijo McCabe, colaborador de CNN, a Poppy Harlow de CNN en "Erin Burnett OutFront" a principios de esta semana.

Matt Braynard, el principal organizador de la manifestación, afirmó que no habría violencia por parte de su grupo y que el evento sería pacífico. Braynard también tuiteó este miércoles que todos los miembros del Congreso son bienvenidos a hablar en la manifestación.

"Esta es una protesta completamente pacífica", dijo en una entrevista por Skype con Jessica Schneider de CNN. "Y le hemos dicho a la gente que cuando vengan, no queremos ver ningún mensaje sobre las elecciones, no queremos ver ningún mensaje en camisetas y banderas o carteles sobre candidatos ni nada de eso".

Alrededor de 500 personas han indicado que tienen previsto asistir, aunque la nota señala que los últimos actos organizados por este mismo grupo, "Look Ahead America", tuvieron una asistencia significativamente menor de la esperada y fueron pacíficos. Además, la manifestación se celebra un sábado mientras la Cámara de Representantes de EE.UU. está en receso, y no ha habido un aumento notable de las reservas de hotel para ese fin de semana, según la nota.

Al menos un líder de los Proud Boys ha animado a sus seguidores de todo el país a acudir, aunque otros han desaconsejado en Internet la asistencia y han advertido de que podría tratarse de una operación de falsa bandera diseñada para atrapar a sus seguidores. Mientras tanto, White Lives Matter está anunciando manifestaciones globales para el 18 de septiembre y ha apoyado a los insurrectos del 6 de enero en línea, pero no tiene una base en la ciudad. También ha habido múltiples casos de imágenes de supremacismo blanco que se utilizan en los chats en línea sobre la manifestación, señala el memorando.

El organizador del evento, un exempleado de la campaña de Trump, no ha publicado la lista de oradores. El memorando dice que nueve miembros del Congreso han sido invitados a asistir, aunque a excepción de tres, declinaron la invitación. Esos tres, los representantes del Partido Republicano Matt Gaetz, de Florida, Marjorie Taylor Greene, de Georgia, y Madison Cawthorn, de Carolina del Norte, aún no han dicho si asistirán o no. El abogado de Babbitt también fue invitado a hablar.

La Policía del Capitolio de EE.UU. dijo que no puede hablar de los planes de seguridad o de las reuniones informativas, pero dijo que el departamento está siguiendo de cerca la manifestación y planificando en consecuencia.

"Después del 6 de enero, hicimos cambios en todo el Departamento sobre la forma en que reunimos y compartimos información interna y externamente", dijo Manger en un comunicado. "Estoy seguro de que el trabajo que estamos haciendo ahora garantizará que nuestros oficiales tengan lo que necesitan para mantener a todos a salvo".