La asesora más cercana de Melania Trump en la Casa Blanca publicará un libro

Camilo: Melania Trump, divina criatura 0:52

(CNN) -- Stephanie Grisham, cuya carrera con la administración Trump incluyó períodos como directora de Comunicaciones del ala este, secretaria de Prensa de la Casa Blanca y secretaria general de Melania Trump, ha escrito un libro que se publicará el próximo mes, le dijeron a CNN dos personas familiarizadas con el proyecto.

Grisham comenzó a trabajar en la campaña presidencial de Donald Trump en 2015, primero como asistente de prensa y luego siguió a los Trump a la Casa Blanca, donde fue contratada por Melania Trump para supervisar los mensajes, los medios y, en última instancia, todas las operaciones de la ex primera dama en el ala este. Desde junio de 2019 hasta abril de 2020, Grisham se desempeñó como secretaria de Prensa de la Casa Blanca, donde fue duramente criticada por nunca haber realizado una rueda de prensa pública.

El título del libro de Grisham es "I'll Take Your Questions Now", ("Tomaré sus preguntas ahora"), dice una de las personas familiarizadas con el proyecto.

El libro de Grisham, según ambas fuentes, probablemente incluirá su visión sobre varios de los titulares más notorios de los años de Trump en la Casa Blanca, incluidos los efectos a puerta cerrada del escándalo de Stormy Daniels y otras acusaciones contra el expresidente de conducta sexual inapropiada.

Las memorias de Grisham en la Casa Blanca son una de las varias publicadas por exempleados de Trump en los últimos dos años. Es el segundo en incorporar anécdotas de la ex primera dama. Stephanie Winston Wolkoff, ex amiga y asesora principal de Melania Trump, publicó "Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady" ("Melania y yo: ascenso y caída de mi amistad con la primera dama") en septiembre pasado.

Grisham cubrirá los sentimientos de Melania Trump sobre su esposo y otros miembros de la familia Trump.

publicidad

"Ella sabe cosas que nadie más le ha dicho", dice la fuente, que ha leído una copia temprana del libro. "Este es un relato en primera persona de alguien que escuchó y vio todo".

Grisham renunció a la Casa Blanca el 6 de enero, horas después de la insurrección en el Capitolio.