(CNN) -- Durante su discurso para presentar la nueva estrategia contra el covid-19, el presidente Biden hizo un llamado a los estadounidenses que aún no se han vacunado, instándoles a "hacer lo correcto" y vacunarse.

"Mi mensaje a los estadounidenses no vacunados es este: ¿Qué más hay que esperar? ¿Qué más necesitan ver? Hemos hecho que las vacunas sean gratuitas, seguras y convenientes", dijo en declaraciones en la Casa Blanca.

Biden destacó que la vacuna contra el covid-19 recibió la aprobación completa de la FDA y está probado que es segura.

"Más de 200 millones de estadounidenses se han puesto al menos una dosis. Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotand. (...) Por favor, hagan lo correcto", dijo Biden.

"Escuchen las voces de los estadounidenses no vacunados que yacen en las camas de los hospitales, dando su último aliento, diciendo 'si solo me hubiera vacunado'. Si solo". Es una tragedia. Por favor, no dejen que se convierta en la suya", dijo el presidente a los estadounidenses.

Amazon, Walmart y Kroger venderán kits de pruebas de covid-19 caseros

El presidente Biden anunció planes para reducir los costos de las pruebas de covid-19 para los estadounidenses, incluyendo una colaboración con los vendedores minoristas para hacer que los kits de pruebas covid-19 caseros estén disponibles "al costo".

"Con el fin de detectar y controlar mejor la variante delta, esta noche tomaré medidas para que las pruebas estén más disponibles, sean más costeables y cómodas", dijo Biden. "Utilizaré la Ley de Producción de Defensa para aumentar la producción de pruebas rápidas, incluyendo aquellas que se pueden usar en casa. Mientras se incrementa la producción, mi administración ha colaborado con los principales minoristas como Walmart, Amazon y Kroger y esta noche anunciamos que, a más tardar la próxima semana, cada uno de estos puntos de venta comenzará a vender kits de pruebas rápidas caseras al costo durante los próximos tres meses".

Biden añadió que "Esta reducción inmediata en los precios de los kits de pruebas caseras supone una reducción en costos de hasta el 35%. También ampliaremos la aplicación de pruebas gratuitas en 10.000 farmacias en todo el país, y ... nos comprometemos a destinar US$ 2.000 millones para la compra de casi 300 millones de pruebas rápidas para su distribución en centros de salud comunitarios, bancos de alimentos y escuelas, de modo que todos los estadounidenses, independientemente de sus ingresos, puedan tener acceso a pruebas gratuitas y convenientes".

