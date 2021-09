Carlos Santana recuerda cómo llegó a Woodstock 1:18

(CNN Español) – Para muchos de nosotros parece que fue ayer cuando Carlos Santana y Rob Thomas se unieron por primera vez para el hit "Smooth". Esa icónica guitarra de Santana, la melódica voz de Thomas, llegaron a las radios y a MTV hace 22 años.

Y no fue hasta más de dos décadas después que ambos se reúnen para grabar otro tema, "Move".

El sencillo es parte de "Blessings and Miracles", el próximo álbum de Santana, a publicarse el 15 de octubre.

En una breve conversación con Zona Pop CNN, Santana explica cómo se dio la colaboración y más detalles de la producción.

22 años después, Rob Thomas y Santana juntos de nuevo

Según Santana, la colaboración fue una orquestación divina.

"Esta frecuencia es divina, todo lo que la inteligencia divina o sea Dios, orquestó para esta colaboración. Para mí es muy fácil complementar lo que se me ponga enfrente, con Rob Thomas, con Maná. Mis motivos siempre son complementar y curar, aliviar y traer inspiración, elevar y decirle a la gente que también ellos tienen milagros y bendiciones adentro, y con eso podemos hacer lo imposible, que es mejorar este mundo, esta vida", dijo Santana desde Nueva York.

"Move" no era un tema que originalmente estaba planteado para estar en la producción de Santana, sino de Rob Thomas. ¿Qué sintió Santana cuando escuchó este tema, coescrito por American Authors?

"Sentí muchas ganas de meterme a esa agua y nadar. Sentí como que es una atracción espiritual y sensual al mismo tiempo. Es una invitación para saber cómo convertirte en multidimensional y estoy muy agradecido con Dios, con esta vida tan brillante y llena de maravillas y bendiciones. Me encanta esa canción y Rob Thomas y yo gracias a Dios tenemos una química de que cuando nos juntamos 2 y 2 son 7", dijo Santana.

"Blessings and Miracles", el disco en donde volvió a sentir 'la magia'

En entrevistas anteriores, Santana contó que con "Blessings and Miracles" había sentido una magia especial que no sentía desde "Supernatural", el disco que se publicó en 1999 y uno de los más vendidos de Santana en su carrera.

Para el legendario artista, la magia reside en la gracia, en el agradecimiento.

"Todo esto es una cosa divina, de la magia, una imaginación de Dios. Esa magia que tú llamas, yo le llamo gracia. Es la gracia de Dios, de como nos bendice con una canción, un sonido, de que su voz, su alma, su espíritu, su luz y la mía, podemos convencer al público de que ellos necesitan oír esta música para poder acordarse que también ellos tienen algo significativo y magnífico. Yo siempre utilizo la música para despertar a mis hermanas y mis hermanos mundialmente, (para) que nos podamos acordar de que podemos (lograr) bendiciones y milagros".

Estrellas del country y el R&B, también invitadas a lo nuevo de Santana

Como en sus discos anteriores, Santana invitó a algunos de sus colegas para ser parte de esta producción. Entre ellos destacan la múltiple nominada al premio Oscar, Dianne Warren, quien junto a G-Eazy, hacen parte del segundo sencillo que presentó Santana de esta producción, "She's Fire".

Por ser un disco que se trabajó durante la pandemia, Santana dijo que las conexiones con varios de estos artistas fue a través de Zoom y a algunos de ellos, no los ha conocido en persona.

"Me dijeron 'Dianne Warren escribió una canción para ti y quiere saber si tú quieres tocar en ella'. Dije, '¿cómo no, quiero oírla?' La otra canción fue "Break" con Ally Brooke y la cantó en español con tanta alma y espíritu. Dios (me presenta con) artistas como Dianne Warren o Chris Stapleton o Rob Thomas, y lo único que yo tengo que hacer es decirle a Dios en la mañana, en la tarde y en la noche: gratitud, gratitud, gratitud", cuenta Santana.

¿Cómo llegó Chris Stapleton, una estrella del country, a colaborar con Santana?"Mi alma preguntó ¿quién tiene el dedo en el pulso ahorita para entrar al radio? Porque quiero entrar a la radio otra vez, entonces me dieron 7, 8, 9 nombres y él fue uno de ellos. Entonces dije vamos a llamar a su mánager y preguntarle si él (quiere) escribir una canción para mí o conmigo. Entonces me llamó y hablamos de cómo el mundo ahorita está infectado de miedo y de oscuridad, de ignorancia. El mundo necesita una luz que traiga armonía, unión y concepto de totalidad. Hacemos a un lado cosas de patriotismo o nacionalismo y traemos la vibración de armonía unidad de que somos uno. De esa conversación que tuvimos por teléfono él agarró (material) para hacer la canción 'Joy'", explicó Santana.

La gira "Blessings and Miracles" en Estados Unidos

Previo al lanzamiento del disco, Santana iniciará una gira por Estados Unidos de 15 fechas. Comienza el 11 de septiembre en Atlantic City, Nueva Jersey y finaliza el 2 de octubre en Durant, Oklahoma.

Las entradas para esta gira pueden encontrarlas en la página del artista, Santana.com.

11/9/21 Atlantic City, Nueva Jersey | Borgata Spa & Resort - Event Center

12/9/21 Bethlehem, Pensilvania | The Wind Creek Event Center

14/9/21 Richmond, Virginia | Altria Theater

15/9/21 Wilmington, Carolina del Norte | North Waterfront Park Amphitheatre

17/9/21 Orlando, Florida | Amway Center

19/9/21 Estero, Florida | Hertz Arena

21/9/21 Jacksonville, Florida | Daily's Place

22/9/21 Simpsonville, Carolina del Sur | CCNB Amphitheatre at Heritage Park

24/9/21 Tuscaloosa, Alabama | Tuscaloosa Amphitheater

25/9/21 Augusta, Georgia | The James Brown Arena

26/9/21 Brandon, Mississippi | Brandon Amphitheater

28/9/21 Chattanooga, Tennessee | Soldiers and Sailors Memorial Auditorium

29/9/21 Franklin, Tennessee | First Bank Amphitheater

1/10/21 Tulsa, Oklahoma | Paradise Cove at River Spirit Casino Resort

2/10/21 Durant, Oklahoma | Choctaw Grand Theater