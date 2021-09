Los atuendos más increíbles de la gala del Met 1:20

Nota del editor: Mari Rodríguez Ichaso ha sido colaboradora de la revista Vanidades durante varias décadas. Es especialista en moda, viajes, gastronomía, arte, arquitectura y entretenimiento, productora de cine y columnista de estilo de CNN en Español. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente suyas. Lee más artículos de opinión en cnne.com/opinion.

(CNN Español) -- El 13 de septiembre 2021 se realizará la célebre Gala del Museo Metropolitano de Nueva York (MET) —una gran fiesta que recauda fondos para el Instituto del Vestido del MET—, el evento internacional más famoso y rutilante del mundo de la moda. ¡Y todo un extravagante espectáculo mediático!

Celebridades del “show biz” junto a superestrellas, “royals” y famosos diseñadores de todo el mundo , estarán desfilando —despues de casi 2 años de ausencia debido al covid-19— por las grandes escaleras del museo para asistir a la uber famosa fiesta. Este año la celebración es en honor de la amplia y variada historia de la moda norteamericana, y se divide en dos partes: la gala del 13 de septiembre de 2021 que inaugura la exhibición “In America: A Lexicon of Fashion”, y otro gran evento el 5 de Mayo de 2022 en el que debuta el show “In America: An Anthology of Fashion”. Ambas exhibiciones estarán abiertas hasta el 5 de Septiembre 2022. Este año los “chairs” del evento son Timothée Chalamet, Billie Eilish, Naomi Osaka y Amanda Gorman.

Por años he cubierto este evento —íntimo y relativamente pequeño cuando comenzó y los periodistas que lo reseñábamos éramos muy pocos— hasta convertirse en un extravagante y a veces medio loco “show”, con las cosas más raras y llamativas posibles, ¡y cientos de reporteros y camarógrafos de todas partes del mundo, que gritan desaforadamente a pleno pulmón para que los famosos se detengan más tiempo en las escaleras y miren para aquí y para allá!

1 de 14 | Pocas estrellas se adaptan mejor al tema del "camp" (un estilo exagerado y creativo) que Lady Gaga, una de las anfitrionas del evento, que tiene una larga historia de atuendos exagerados y teatrales. Mucho se esperaba de Gaga, y ella se robó el show con un vestido fucsia de Brandon Maxwell, con una enorme cola cargada por una cohorte de hombres vestidos con esmoquin y paraguas. 2 de 14 | Lady Gaga se quitó el gran vestido fucsia de Brandon Maxwell: debajo había un vestido negro, bajo este tenía un vestido rosa y terminó con ropa interior negra. 3 de 14 | La copresentadora Serena Williams ha cautivado previamente la alfombra roja de Met Gala con vestidos de Oscar de la Renta y Atelier Versace. Este año, optó por un impresionante vestido fluorescente de Versace, que se levantó para revelar un par de zapatillas Nike igualmente brillantes, hechas en colaboración con Off-White. 4 de 14 | Harry Styles fue presentado como el rostro de la adaptación masculina de Gucci el año pasado, y continuó su papel como embajador de la marca al ponerse un traje de encaje negro de la etiqueta. Combinó la prenda inspirada en el flamenco con un pendiente de perlas. Descrito como el "Rey del camp" por los organizadores de Met Gala Vogue, la exestrella de One Direction asistió como uno de los anfitriones de la noche. En la foto aparece con el diseñador Alessandro Michele. 5 de 14 | Laverne Cox luce un vestido de Christian Siriano. 6 de 14 | La estrella de "Pose", Billy Porter, ha sido el favorito de las alfombras rojas de este año, al haber encendido los Oscar y los Globos de Oro con sus audaces opciones de moda. No decepcionó la Met Gala, llegando en una silla cargada por seis hombres sin camisa. Su atuendo inspirado en el antiguo Egipto incluía un mono dorado con alas de The Blonds. 7 de 14 | Liza Koshy llegó con un atrevido diseño rosa con plumas de Balmain. 8 de 14 | Bee Carrozzini luce un vestido de Alexander McQueen. 9 de 14 | Dapper Dan, un diseñador responsable de una serie de trajes de Met Gala de otras estrellas, llegó vistiendo un Gucci personalizado. 10 de 14 | La organizadora de la gala y editora en jefe de Vogue, Anna Wintour, llegó al evento con un vestido rosa con lentejuelas y una capa con plumas de Chanel. 11 de 14 | Hamish Bowles, redactor de Vogue, en una capa adornada con plumas de Maison Margiela. 12 de 14 | Ava DuVernay asiste a la Gala Met de 2019 que celebra el "camp". 13 de 14 | Jared Leto apareció cargando una réplica de su cabeza. Se inspiró en el desfile de otoño-invierno de Gucci en 2018. 14 de 14 | Katy Perry vistió un candelabro gigantesco, diseñado por Jeremy Scott de Moschino.

¡Una verdadera “olla de grillos” que siempre me ha causado risa, porque las celebridades se dejan gritar y mangonear por los súper agresivos miembros de la prensa! ¡Y los obedecen sin chistar!

“Beyoncé… Beyoncé… aquí… mira aquí… Gaga, gagaaaaa… Jlo, date vuelta… aquiiiii… Calvin…Calvinnn…". Y los gritos han incluido a la propia Prncesa Diana, o a Rania, la reina de Jordania, a quienes llamaban a chillidos sin el menor protocolo. Todo muy divertido y parte de las alocadas y súper esperadas “llegadas” (“arrivals”), que por hora y media es lo mas interesante de la Gala del MET.

Y la cantidad de anécdotas cómicas que he presenciado podrían llenar un libro. Como cuando muchas estrellas se olvidan de quitar las etiquetas de los vestidos que les prestan los diseñadores y les cuelgan visiblemente, o cuando a una famosa estrella se le rompió la cremallera ¡y el vestido casi se le cae del cuerpo! Y cuando una vez Donald e Ivana Trump (entonces un matrimonio de “nuevos ricos” que querían ser aceptados por los neoyorquinos millonarios de “la vieja guardia”) llegaron a las escaleras justo después de la súper estrella Cher. ¡Y como nadie les hizo caso, ni los retrataron, bajaron por otra puerta del museo y volvieron a hacer su “entrada” por segunda vez para que los retrataran! ¡Y así fue!

Lady Gaga luce cuatro atuendos en la gala del MET 2:25

Ya adentro de la fiesta, solo media docena de periodistas muy escogidos pueden cubrir el cóctel, la cena y el show musical. ¡Y ser testigos de cómo los propios famosos usan sus teléfonos para retratarse, saludar viejos amigos, conocer otras celebridades que estaban deseando ver por primera vez, además de exhibir la ropa (especialmente creada para ellos para esa noche por los creadores más importantes del mundo) y dejar constancia de la fabulosa noche!

Otra anécdota muy cómica es cuando Ivana Trump (¡la ahora ex ‘del Donald’, como ella lo llamaba!) llegó con un modelo "exclusivo" negro, con rosas rojas, de Christian Lacroix, que costaba nada menos que US$ 30.000, ¡y se encontró que otra invitada lo tenía puesto! ¿La solución? Que los “paparazzi” las retrataron juntas, muy sonrientes, hipócritamente como si nada hubiera pasado, aunque Ivana estaba furiosa, ¡y con razón!

Los tickets para la Gala del MET 2021 (son muy estrictamente “por invitación solamente”, y no todos los famosos pueden conseguir la codiciada invitación) cuestan alrededor de US$ 35.000 por persona y las mesas de 8 personas —que compran muchas corporaciones y negocios de la moda y la belleza— oscilan entre US$ 200.000 y US$ 300.000. A éstas, las compañías invitan a las modelos y celebridades que son su “cara” y embajadores de sus marcas.

Así que estaremos al tanto este 13 de septiembre, ¡y les contaremos más sobre el evento y los famosos que veremos!