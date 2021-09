EE.UU. agregó solo 235.000 empleos en agosto 0:51

Nota del editor: Mark Zandi es economista jefe de Moody's Analytics. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas.

(CNN) -- Han sido 18 meses difíciles desde que la pandemia golpeó por primera vez, y parece que se necesitarán otros 18 meses para que la economía esté libre y libre del impacto del covid-19.

Cuando las vacunas contra el covid-19 estuvieron ampliamente disponibles esta primavera, hubo un optimismo generalizado de que la pandemia se detendría rápidamente y la economía volvería a recuperarse con toda su fuerza. No hubo tanta suerte. La variante delta del virus, altamente contagiosa, que está causando una ola grave de infecciones y hospitalizaciones, está causando un daño sustancial a la recuperación económica.

Esto quedó claro en el informe de empleo de agosto de la Oficina de Estadísticas Laborales. Después de agregar cerca de un millón de empleos tanto en junio como en julio, las empresas agregaron menos de un cuarto de millón de empleos el mes pasado. Eso no es malo en tiempos típicos, pero no es bueno cuando la economía todavía está abajo en más de 5 millones de puestos de trabajo desde antes de la pandemia.

La dramática caída en el crecimiento del empleo fue impulsada por empresas que cerraron o perdieron ventas debido al virus. Casi medio millón más de personas no pudieron trabajar el mes pasado porque la pandemia obligó a sus empleadores a reducir su actividad. El mayor impacto fueron los restaurantes y bares, que habían agregado cerca de 300.000 puestos de trabajo en julio, pero luego se vieron obligados a recortar las nóminas en agosto. Los hoteles agregaron trabajadores, aunque no tanto, y las actividades recreativas, que incluyen de todo, desde juegos de béisbol hasta Broadway, se retiraron de los trabajos adicionales de meses anteriores.

Las dificultades que trae la variante delta a los empleos

La variante delta también ha provocado que muchas empresas se demoren en exigir que los trabajadores regresen a sus oficinas, lo que también dificulta la recuperación económica. No hace mucho, muchas empresas tenían como objetivo este retorno para después del Día del Trabajo, pero ahora parece más probable que comience el 2022. Este es un golpe para los minoristas y la industria de servicios que atienden a los trabajadores de oficina y, por lo tanto, no es sorprendente que los empleos relacionados con el tránsito cayeran el mes pasado. Las aerolíneas continúan trayendo trabajadores, pero no podrán hacerlo por mucho más tiempo si los viajes aéreos continúan disminuyendo como lo han hecho en las últimas semanas. Los viajeros nerviosos de repente se vuelven más cautelosos y los gobiernos están volviendo a imponer restricciones de viajes.

La variante delta está perjudicando aún más a las cadenas globales de suministro, perturbando a los constructores de viviendas, que están lidiando con la escasez de todo, desde madera hasta electrodomésticos. La demanda de viviendas está en auge, pero los constructores no pueden construir casas más rápido por falta de materiales. Los trabajos en la fabricación de vehículos y en los concesionarios están estancados ya que la industria no puede obtener los semiconductores que necesita para fabricar automóviles y camiones. Las ventas de vehículos han caído, pero no porque la gente no quiera comprar. Ellos quieren. Sino porque hay tan pocos coches para comprar que los precios de los vehículos se han vuelto parabólicos.

Los problemas de la cadena global de suministro han provocado que los precios de muchos productos se disparen, y aunque esto no persistirá, la variante delta asegura que los precios más altos consumirán nuestro poder adquisitivo y lo gastarán durante más tiempo, lo que nos costará puestos de trabajo. Hace solo unas semanas, China cerró una terminal clave en un puerto importante después de que la variante delta infectara a un trabajador portuario. El costo de envío de un contenedor en diferentes rutas este-oeste, que en esta época del año se llenará con artículos navideños, es un 360% más que hace un año.

El resurgimiento de la pandemia y la afectación a los empleos

También es menos probable que los puestos de trabajo récord se llenen rápidamente dado el resurgimiento de la pandemia. Muchos de los millones de trabajadores potenciales que han permanecido al margen del mercado laboral pueden retrasar su regreso porque están enfermos, temen contraer covid-19 o necesitan cuidar a familiares y amigos que lo padecen. El momento de la variante delta es especialmente malo, justo cuando las escuelas comienzan a abrir con aprendizaje en persona. Muchos padres que no estaban trabajando desde que golpeó la pandemia, porque estaban atrapados en casa con sus hijos aprendiendo en línea, ya estaban ansiosos por volver al trabajo. Ahora es aún más difícil.

Sin embargo, aunque la variante delta pesa sobre la recuperación económica, las probabilidades siguen siendo buenas de que no le provocará un cortocircuito. Es alentador que las tasas de vacunación hayan aumentado, particularmente en lugares donde ha habido mucha reticencia a vacunarse; la variante delta ha asustado con razón a la gente que evitaba vacunarse.

Sería útil una formulación hábil de políticas. La Reserva Federal ha señalado que comenzará a reducir su compra de bonos a largo plazo, o flexibilización cuantitativa, antes de fin de año. Sin embargo, si la variante delta continúa intensificándose y las cifras de empleo de septiembre son tan débiles como las de agosto, la Fed debería retrasar esta medida. La pandemia debe dejar de ser una amenaza económica antes de que la Fed levante el pie del acelerador monetario.

Además, los legisladores deben aprobar pronto alguna versión de la Agenda Build Back Better del presidente Biden. Esto incluye más gasto en infraestructura pública y apoyo a una variedad de programas sociales. Si bien esto no ayudaría a la economía durante un año más o menos, el plan se trata en gran medida de impulsar el crecimiento a largo plazo de la economía, sería de gran ayuda para garantizar que la economía se recupere por completo de la pandemia de manera oportuna.

El informe de empleo de agosto muestra cuán estrechamente ligadas están las fortunas de la economía al covid-19. Mientras la pandemia continúe, no será una línea recta para la recuperación económica, fluirá y refluirá con las oleadas de la pandemia. Pero si cada nueva ola es menos perturbadora que la anterior y la pandemia continúa disminuyendo, lo que aún parece razonable, la economía volverá al pleno empleo a principios de 2023.