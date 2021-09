Así arrestaron al estudiante Lesther Alemán en Nicaragua 1:49

(CNN Español) -- La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) alertó a la comunidad nacional e internacional sobre el "deterioro de la salud física y actual condición psicológica del líder juvenil Lesther Alemán".

En un comunicado que publicó este jueves en sus redes sociales, la AUN afirma que "la condición de Lesther Alemán es grave y preocupante como resultado de intensos interrogatorios, torturas psicológicas y la casi inexistente comunicación con sus familiares y abogados".

Alemán se encuentra detenido desde el 5 de julio. El Ministerio Público de Nicaragua lo acusó por supuesto "menoscabo de la integridad nacional", cargos que él rechaza.

Una persona cercana a Lesther Alemán, que conoce de cerca su situación, dijo a CNN que lo vio extremadamente delgado y deshidratado. Alemán le dijo a esta fuente que le limitan los alimentos.

Por momentos, según la fuente, el líder estudiantil no podía mantenerse en pie, se mostraba desubicado y con la mirada perdida durante una audiencia realizada este jueves en la cárcel El Chipote.

AUN exige que se respeten sus derechos humanos, que se le brinde atención médica y psicológica y que se respete su vida e integridad.

Alemán: En Nicaragua, cárcel o muerte a quienes protestan 6:33

CNN trató de obtener una reacción a esta denuncia del Ministerio de Gobernación, a través del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, pero aún esperamos respuesta. Además hemos enviado mensajes de texto al Consejo de Comunicación y Ciudadanía y todavía esperamos respuesta.

El 2 de septiembre la Fiscalía informó que acusó formalmente a Alemán de conspiración contra la integridad nacional, según informó en un comunicado.

Alemán y Max Jérez, líderes de la Alianza Universitaria Nicaragüense, son investigados como los supuestos cabecillas de la toma y destrucción de dos recintos universitarios en Managua, y por delitos que habrían cometido durante las protestas de 2018, que el gobierno califica como un intento fallido de golpe de estado.

Lesther Aleman rechazó cualquier participación en acciones contra la soberanía en un video grabado previo a su captura.

Gobierno de Nicaragua debe respetar la libertad de expresión 2:13

"En lo que sí insisto: no soy traidor a la patria, nunca he hecho nada en contra de los nicaragüenses. Tampoco soy culpable de un delito que se me impute, no he recurrido a ninguna estrategia de violencia; tampoco he actuado fuera del marco legal, por ello estoy limpio, me tendrían de adorno en el escenario de la cárcel", dijo Alemán.

En un video publicado el 6 de septiembre en su cuenta de Twitter, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que más de 35 opositores que permanecen en la prisión de El Chipote han sido víctimas de torturas físicas.

En una resolución publicada el jueves, La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado que libere a Lesther Alemán, a otros detenidos y que aplique las medidas necesarias para proteger su vida, su libertad e integridad.

El Estado de Nicaragua no se ha pronunciado oficialmente sobre esta resolución.