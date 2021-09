Art Metrano, conocido por su interpretación del capitán en "Police Academy", falleció en su casa por causas naturales a los 84 años.

(CNN) -- Art Metrano, el comediante más conocido por su papel como el despiadado capitán de policía Ernie Mauser en dos películas de "Police Academy”, conocidas en América Latina como “Loca academia de Policía", murió a los 84 años.

El actor falleció por causas naturales en su casa de Aventura, Florida, el miércoles, dijo su hijo, Harry Metrano, a The Hollywood Reporter.

Este jueves, Metrano rindió homenaje a su padre compartiendo un carrusel de fotos de ellos juntos en Instagram.

"Ayer perdí a mi mejor amigo, mi mentor, mi padre. Era y será siempre el hombre más duro que conozco. Nunca he conocido a alguien que haya superado más adversidades que él", decía el pie de foto que lo acompañaba.

"Luchó y ganó tanto a lo largo de los años que siempre lo vi como indestructible, pero la verdad es que no vivimos para siempre en la tierra, pero el espíritu de una persona puede vivir para siempre dentro de ti".

Metrano continuó: "Papá, siempre serás una parte de mí y seguiré viviendo tu legado. Cuando alguien dijo la frase 'las leyendas nunca mueren', estoy seguro de que se refería a ti, papá. Te quiero y te extraño. Un día te volveré a ver. Descansa en el paraíso. Ahora eres mi ángel de la guarda".

La carrera como actor de Art Metrano se extendió durante casi tres décadas, después de que consiguiera su primera actuación en el thriller de 1961 "Rocket Attack U.S.A.".

Pero su gran oportunidad llegó en 1970 con un segmento de comedia en "The Tonight Show Starring Johnny Carson".

Su actuación más memorable fue en la película de 1985 "Police Academy 2: Their First Assignment", en el papel del sufrido jefe de policía Ernie Mauser. Repitió el papel un año después en "Police Academy 3: Back in Training".

Además de la franquicia "Police Academy", los créditos de Metrano en la gran pantalla incluyen el largometraje de Jane Fonda de 1969 "They Shoot Horses, Don't They?", "The Heartbreak Kid", así como "History of the World: Part I.".

El actor nacido en Brooklyn también fue una cara conocida en la televisión, con apariciones como invitado en programas como la comedia de ABC "Joanie Loves Chachi", "All in the Family" y "Bewitched".

En 1989, su carrera como actor se vio interrumpida cuando se cayó de una escalera mientras trabajaba en el tejado de su casa y se rompió el cuello. Más tarde convirtió esta experiencia en un espectáculo de comedia llamado “Metrano's Accidental Comedy", que representó en silla de ruedas y con muletas.