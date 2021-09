Biden anuncia nuevos mandatos de vacunación 4:44

(CNN) -- El presidente Joe Biden desafió este viernes a los republicanos a que pongan a prueba sus nuevos requisitos de vacunación en los tribunales, al tiempo que subrayó el compromiso de su administración con la seguridad de los estudiantes en su visita a una escuela secundaria de la ciudad de Washington.

En una visita en la que puso de relieve una parte de su plan de seis puntos para combatir la pandemia, Biden respondió a las críticas de los republicanos, entre ellos varios gobernadores, que dicen que su nuevo plan equivale a una extralimitación del gobierno y que piensan impugnarlo en los tribunales. El Comité Nacional Republicano ha dicho que planea demandar a la administración por las nuevas y estrictas medidas.

"Inténtenlo. Estoy muy decepcionado por el hecho de que, en particular, algunos de los gobernadores republicanos hayan sido tan negligentes con la salud de estos niños, tan negligentes con la salud de sus comunidades", dijo Biden.

El presidente continuó: "Esto es de verdad, esto no es un juego, y no conozco a ningún científico en este campo que no piense que tiene mucho sentido hacer las seis cosas que he sugerido".

Lamentó la polarización política en la nación, ya que algunos gobernadores republicanos han emitido prohibiciones estatales sobre los mandatos de uso de mascarillas y las vacunas se han convertido en un área de profunda división.

"Una de las lecciones que espero que aprendan nuestros alumnos es que la política no tiene por qué ser así....Están creciendo en un entorno en el que ven que es como una guerra. Como una amarga disputa. Si el demócrata dice derecha, todos dicen izquierda...No es lo que somos como nación, y no es la forma de superar cualquier otra crisis en nuestro país. Tenemos que unirnos", dijo Biden.

publicidad

En sus declaraciones, Biden expresó su empatía por la ansiedad académica y social que la pandemia ha provocado en las aulas del país.

"Quiero que la gente sepa que vamos a estar bien. Sabemos lo que hace falta para mantener a nuestros niños a salvo y tenemos las herramientas para hacerlo", dijo, reiterando su plan de seis pasos, que incluye disposiciones para las escuelas, entre ellas la obligación de vacunar a todos los estudiantes mayores de 12 años.

"Si las escuelas siguen la ciencia, y están aquí, y aplican medidas de seguridad como la vacunación, las pruebas, el uso de mascarillas, entonces los niños pueden estar seguros en las escuelas, a salvo del covid-19. Mi plan hace posibles todas estas cosas", dijo Biden.

Subrayó que vacunarse es seguro, fácil y conveniente, y elogió a la alcaldesa de Washington, Muriel Boswer, por sus esfuerzos para llevar las vacunas a las escuelas.

El presidente promovió la idea de los premios e incentivos para la vacunación, y prometió a los estudiantes de la Brookland Middle School presentes que podrían venir a la Casa Blanca "para una visita especial" cuando todos se vacunen.

"No estoy seguro de cómo lo haremos en términos de logística, pero supongo que los autobuses podrán llevaros a la Casa Blanca y, si no podemos meteros a todos en una habitación, estaremos en el Jardín de las Rosas, por ahí detrás. Tal vez los deje pilotar el helicóptero... Bueno, esto último es broma", dijo.

Biden también subrayó los riesgos de no estar vacunado.

"Los niños tienen cuatro veces más posibilidades de ser hospitalizados si viven en una zona con bajas tasas de vacunación que con altas", dijo.

Según un nuevo estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), hay más niños que acuden al hospital y a urgencias en los estados con tasas de vacunación más bajas.

Niños, el 26,8% de casos diarios de covid-19 en EE.UU. 0:54

Recientemente, los hospitales pediátricos en las zonas más conflictivas de covid-19 están llenos debido al aumento de la variante delta.

Este jueves, Biden impuso nuevas y estrictas normas de vacunación para los trabajadores federales, los grandes empresarios y el personal sanitario como parte de un nuevo impulso para contener la pandemia de covid-19.

Los nuevos mandatos podrían aplicarse hasta a 100 millones de estadounidenses, lo que supone casi dos tercios de la población activa del país. Se trata del mayor impulso de Biden para exigir la vacunación a gran parte del país.

Biden ordenó al Departamento de Trabajo que le exija a todas las empresas con 100 o más empleados que se aseguren de que sus trabajadores se vacunen o se someten a pruebas una vez a la semana. Las empresas podrían enfrentarse a multas de miles de dólares por empleado si no cumplen.