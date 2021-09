(CNN) -- Maia Chaka hizo historia este domingo al ser la primera mujer negra en arbitrar un partido de la NFL.

"Este momento histórico es un honor para mí y es un privilegio que me hayan elegido para representar a las mujeres y a las mujeres de color en el deporte más popular de Estados Unidos", dijo Chaka en un video tuiteado por la NFL.

