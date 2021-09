Gobernador republicano en EE.UU. refuta a antivacunas 1:29

(CNN) -- Dado que Estados Unidos tiene un promedio de más de 1.000 muertes diarias por el covid-19, no vacunarse es similar a conducir en estado de ebriedad, dijo el viernes un experto en salud.

"Necesitamos comenzar a hablar de que la opción de permanecer sin vacunarse es como la opción de salir y conducir intoxicados", dijo la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, a Wolf Blitzer de CNN.

Los comentarios de Wen se producen después de que el gobierno de Joe Biden anunciara el jueves nuevas normas de vacunación contra el covid-19 y ordenó al Departamento de Trabajo que exija a todas las empresas con 100 o más empleados que se aseguren de que sus trabajadores se vacunan o se someten a pruebas una vez a la semana. El presidente Joe Biden también firmó un decreto que requiere que todos los empleados del gobierno reciban sus vacunas contra el covid-19, sin posibilidad de someterse a pruebas periódicas para no hacerlo.

Y aunque algunos funcionarios republicanos han criticado su medida por extralimitarse, los expertos en salud dicen que el presidente debería haber implementado medidas más estrictas para frenar el reciente aumento de casos de covid-19.

"Desde una perspectiva de salud pública, no es una exageración en absoluto. Y de hecho, desearía que salieran antes y fueran aun más lejos", dijo Wen. "Estamos en medio de la mayor crisis de salud pública de nuestras vidas. Tenemos más de mil estadounidenses que mueren todos los días. Nosotros, como sociedad, establecemos leyes que protegen la salud y el bienestar de las personas en todo momento".

Un promedio de 1.110 personas murieron en EE.UU. por covid-19 cada día durante la última semana, según mostraron datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés). La tasa de muertes desde finales de agosto es la más alta desde principios de marzo.

Si bien el 73,5% de las personas de 12 años en adelante se han vacunado con al menos una dosis, decenas de millones de beneficiarios elegibles siguen sin vacunarse, ya que la variante delta del coronavirus, altamente contagiosa, continúa ocupando zonas del país. Alrededor del 62% de personas del mismo grupo de edad estaba completamente vacunado para el viernes.

"Una vasta minoría de estadounidenses se resiste a la vacunación, pero ahí es donde el virus ha estado circulando", dijo el viernes el analista médico de CNN, Jonathan Reiner, a Don Lemon de CNN. "Vivimos en un país que tiene reglas. No se puede fumar en la mayoría de los edificios de Estados Unidos y no se puede conducir borracho. No se puede fumar en los aviones. Y no se puede soplar el virus a la cara.

"Así tiene que ser en este país. Y si vas a ser una amenaza persistente para la salud pública al negarte a vacunarte, tus acciones tienen consecuencias, y las consecuencias pueden ser que no puedas trabajar en tu trabajo".

Una encuesta realizada en agosto por Gallup mostró que el 56% de los estadounidenses están a favor de las órdenes de vacunación en el trabajo, mientras que el 53% los apoya para cenar en restaurantes y el 61% los aprueba para viajar en avión.

Y en cuanto a aquellos que aún no han recibido sus vacunas, no es demasiado tarde para convencerlos, dijo el viernes el Dr. Jerome Adams, ex director de Sanidad del gobierno de Trump.

"Necesitamos recordar que la mayoría de estas personas no son lo que yo llamo 'resistentes a las vacunas', algunas personas dicen 'anti-vax', encuentro que ese término es peyorativo", dijo Adams a John Berman de CNN. "La mayoría de estas personas se encuentran en el medio móvil. Son renuentes a las vacunas. Descubrí que cuando les hablo con compasión y empatía, con el tiempo puedo convencer a muchos de ellos para que se vacunen".

Los sistemas de salud están bajo presión

Seis estados de EE.UU. vieron al menos un aumento del 10% en nuevos casos de covid-19 la semana pasada en comparación con la semana anterior, según mostraron los datos de la Universidad Johns Hopkins el viernes, mientras que los otros estados no vieron un cambio o experimentaron una disminución total de los casos.

Alabama, uno de los estados que vio la reciente caída en nuevos casos, ahora enfrenta una escasez de 60 camas de unidades de cuidados intensivos, un aumento de 20 desde el viernes pasado, dijo el funcionario de salud del estado, el Dr. Scott Harris.

Son 60 pacientes "que están recibiendo cuidados intensivos porque tienen una enfermedad crónica y, sin embargo, no tienen una cama de UCI", dijo Harris el viernes.

"Están siendo atendidos en un departamento de emergencias o en una cama de la sala que se ha convertido en una sala de UCI o en una camilla en el pasillo", indicó Harris.

Alabama reportó el jueves 2.667 hospitalizaciones por covid-19 y 53 muertes, agregó.

En Virginia Occidental, 252 pacientes de covid-19 están en UCI y otros 141 están con respiradores, lo que marca la mayor cantidad de personas hospitalizadas con la enfermedad desde que comenzó la pandemia, dijo el viernes el gobernador Jim Justice.

"Un alto porcentaje de la gente en los hospitales no está vacunada", aseguró Justice. "Perdimos otras 38 personas desde el miércoles. Continuaremos perdiendo personas en este aumento sin ninguna pregunta", dijo.

Los funcionarios de salud de Minnesota vincularon al menos 69 casos de covid-19 con la Feria Estatal, según una declaración obtenida por el departamento de salud del estado por WCCO, afiliada de CNN. El sitio web de la Feria Estatal de Minnesota dice que el evento se llevó a cabo del 25 de agosto al 5 de septiembre en Falcon Heights.

Un acalorado debate sobre las órdenes del uso de mascarillas

Mientras tanto, el debate sobre los mandatos del uso de mascarillas sigue acalorado en muchos estados, especialmente en lo que respecta a las escuelas.

En Kentucky, las escuelas tendrán la opción de exigir el uso de mascarillas, después de que la Asamblea General anuló el veto parcial del gobernador sobre esa parte de un proyecto de ley relacionado con las normas de covid-19 en las escuelas, dicen los funcionarios.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, vetó la parte del proyecto de ley SB1 que eliminaría las órdenes del uso de mascarillas para las escuelas primarias y secundarías, y dejaría que los distritos escolares decidan si el uso de cubrebocas es necesario, informó en una reunión con los medios el viernes.

Beshear dijo que el reciente rechazo por parte del Senado de un mandato para el uso de mascarillas en las escuelas en todo el estado es una elección incorrecta, y una que cosechará resultados dañinos.

"El requisito del uso de mascarillas para las escuelas no es solo lo correcto para nuestros jóvenes, especialmente aquellos que son demasiado jóvenes para siquiera vacunarse", afirmó Beshear. "Es nuestra mejor manera de mantener a nuestros niños aprendiendo en el aula".

Mientras tanto, en Mississippi, la gobernadora Tate Reeves dijo el jueves que el plan de vacunación de de Biden es inconstitucional.

"Un miembro de la rama ejecutiva del gobierno no tiene la autoridad para ordenar algo como esto", dijo Reeves.

Lauren Mascarenhas, Melissa Alonso, Jaide García, Claudia Dominguez y Jennifer Feldman, Mirna Alsharif, Rebekah Riess y Liam Reilly de CNN contribuyeron a este reporte.