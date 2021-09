Este centro de Dubai cultiva alimentos en el desierto 0:48

(CNN) -- En una ciudad llena de superlativos, la última incorporación a la larga lista de "más grandes" y "más altos" de Dubái está a punto de entrar en los libros de récords.

Ain Dubai, la gigantesca rueda de observación que lleva más de seis años en construcción en la urbanización Bluewaters Island de la ciudad, se inaugurará el 21 de octubre de 2021, convirtiéndose así en la mayor “rueda de observación” del mundo. Pero no solo venció a la competencia, sino que la dejó muy atrás.

Con más de 250 metros, Ain Dubai es 82 metros más alta que la actual noria más alta del mundo en funcionamiento, la High Roller de Las Vegas. Es casi el doble del tamaño del London Eye, que se eleva sobre el río Támesis con 135 metros.

Como no es una ciudad que haga las cosas a medias, el último galardón de Dubái se suma a su creciente lista de hazañas de ingeniería que ocupan páginas en el Guinness World Records. Dubái también alberga la torre más alta del mundo (el Burj Khalifa), el restaurante más alto del mundo, la piscina infinita más alta del mundo, el espectáculo de fuentes más grande del mundo, la montaña rusa más rápida del mundo, el parque temático cubierto más grande del mundo y... ya te haces una idea.

Anunciado por primera vez en febrero de 2013, Ain Dubai tardó más de ocho años en completarse. La construcción comenzó en mayo de 2015, con una fecha de finalización prevista para principios o mediados de 2019. Esa fecha se trasladó posteriormente al 20 de octubre de 2020, y se retrasó un año más cuando la Expo 2020 fue postergada un año debido a la pandemia.

Aunque circularon rumores sobre las razones de los retrasos, el equipo detrás de Ain Dubai dice que con cualquier proyecto de construcción de esta escala, es inevitable que haya retrasos.

Capacidad para 1.750 pasajeros

Darren Brooke, director técnico senior de WSP (consultor principal y arquitecto de Ain Dubai, que esencialmente diseñó la rueda), dijo a CNN que su equipo "estaba empujando constantemente los estándares".

"[Esto tiene] el área de cuatro veces una rueda estándar, [por lo que] tuvimos que poner mucho más énfasis en el diseño, asegurándonos de que el enfoque del diseño se refine tanto como sea posible, sin dejar de mantenerse dentro de los estándares de diseño. Pero refinando mucho eso para llegar a un diseño eficiente y rentable".

Y las cifras asociadas a ese diseño son impresionantes.

La estructura utilizó 11.200 toneladas de acero, un 33% más que la cantidad utilizada para construir la Torre Eiffel. La fuerza máxima requerida para levantar la rueda fue de 2.500 toneladas. El cubo y el eje de la estructura pesan 1.805 toneladas, el equivalente a cuatro aviones A380, mientras que el peso combinado de la llanta y las 48 cabinas de pasajeros es de 7.500 toneladas. Si los 192 radios que sujetan la rueda, cada uno de los cuales está formado por 107 alambres separados de 9 mm de grosor, se colocaran juntos de punta a punta, se extenderían desde Dubái hasta El Cairo. Cada una de las 48 cabinas está diseñada para 40 personas, lo que significa que hasta 1.750 personas pueden subir al Ain Dubai en un momento dado.

Y, dado que Bluewaters es una isla formada por terrenos ganados al mar, los pilotes tuvieron que ser perforados hasta el lecho de roca para soportar el peso de la estructura.

Experiencia global

En cuanto a la experiencia de los pasajeros, dado que se trata de Dubái, está naturalmente un paso por encima de un paseo regular en una rueda de observación.

Hay tres tipos diferentes de cabinas para tomar en la rotación de 38 minutos: cabinas de observación (la opción estándar), cabinas sociales (estas son la opción "VIP" y tienen un bar en el centro de la cápsula) y cabinas privadas, que se pueden reservar para ocasiones especiales e incluyen la opción de una cena privada de tres tiempos durante dos rotaciones de la rueda.

Para que todo esto se materializara, se recurrió a expertos de todos los rincones del mundo: consultores de los Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Francia e Italia han contribuido a aspectos clave del diseño.

Pero quizá el mayor acierto haya sido contratar a Kevin Dyer como director de operaciones de Ain Dubai. Dyer solía ser el director técnico del London Eye.

Aunque Ain Dubai fue diseñado para durar 300.000 ciclos, o 60 años, para cumplir con los estrictos códigos de diseño y seguridad, hay medidas que se han puesto en marcha para intentar prolongar esa vida útil.

Expertos del Politécnico de Milán, que también trabajaron en el London Eye, se ocuparon del análisis de los cables y de los ciclos de tensión de la estructura, dijo Brooke, para intentar que duren lo máximo posible.

De este modo, han podido "duplicar la vida de los cables" al observar los ciclos de tensión y las cargas reales sobre cada uno de los cables de la London Eye, en lugar de las cargas previstas, dijo Brooke.

"Las fuerzas que tiene cada uno de esos cables es de 300 toneladas de carga en su punto máximo. Cada uno de esos 192 cables entra en esos ejes, o en ese cubo. Así que hay una enorme concentración de fuerzas".

También se instalaron aceleradores en varios cables para obtener datos en tiempo real sobre cada uno de los ciclos de tensión, que se analizarán y tienen como objetivo prolongar la vida útil de los cables y, por tanto, de toda la estructura.

Terremotos y tormentas

Pero las obras temporales para ayudar a construir la rueda han sido tan ambiciosas como la propia rueda.

Para colocar las patas de la rueda se utilizó una estructura de entramado de 135 metros de altura, construida con secciones de mástil de grúa. Se construyó un armazón de 300 toneladas para fijar las ocho secciones de la rueda. A continuación, un sistema de elevación a medida empujó cada segmento de la rueda 100 metros en el aire, donde se fijó al eje, se giró y se fijó otro segmento.

Durante el proceso de construcción, hubo rumores de que la estructura presentaba fallos de diseño que contribuyeron a retrasar la fecha de inauguración: desde rodamientos agarrotados que tuvieron que ser sustituidos hasta problemas de sonido en las cabinas, que tuvieron que ser rediseñadas.

Sin embargo, Brooke niega rotundamente esas afirmaciones.

"No he oído ningún rumor que se base en hechos reales. He oído rumores de que los cimientos se hundían, por ejemplo", dice.

"El Ain Dubai es el lugar más seguro de Dubái. Y lo digo por dos razones fundamentales. Una, está diseñado para un terremoto de uno en 2.475 años. El único otro lugar que se diseña así es un hospital. También está diseñado para tormentas de 160 kilómetros por hora, es decir, un huracán de grado 12 en la escala de Beaufort".

Un portavoz de Ain Dubai compartió un sentimiento similar: “Lo que hemos diseñado y desarrollado aquí es enormemente complejo: nunca se había hecho antes, a esta escala, así que gran parte de lo que hicimos fue abrir nuevos caminos".

"Por supuesto, esto significa que, a lo largo del camino, las cosas no siempre salen según lo previsto. Nos encontramos con dificultades, pero, como es el espíritu de Dubái, nos adaptamos, encontramos soluciones y estamos seguros de que lo que estamos ofreciendo con Ain Dubai eclipsa todo lo que ha habido antes".

Las entradas ya están a la venta en aindubai.com. Los precios van desde los 130 AED (unos US$ 35).