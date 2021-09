Elecciones en Argentina: el gobierno sufre duro traspié en las primarias

Elecciones en Argentina: análisis de Longobardi 7:55

(CNN)-- Este domingo se realizaron en Argentina las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), previas a los comicios legislativos del próximo 14 de noviembre, con un resultado adverso para el gobernante Frente de Todos, que cayó en la mayoría de las provincias, incluidas las más grandes.

Según los datos oficiales, Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora, se impuso en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe y en Mendoza, las cinco provincias más pobladas del país.

La mayor sorpresa se dio en la provincia de Buenos Aires, gobernada por el exministro de Economía Axel Kicillof, donde la oposición consiguió el 37,99% de los sufragios (sumando los votos de Diego Santilli y Facundo Manes, que competían en interna), contra el 33,64% del Frente de Todos.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, donde Juntos por el Cambio es oficialismo, cosechó el 48,19% de los sufragios (sumadas las tres líneas internas), muy por encima del 24,66% de la lista del Frente de Todos.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reconoció este domingo la derrota electoral del oficialismo en las elecciones primarias y destacó que ha tomado en cuenta el resultado y qué trabajará para revertirlo en la próxima elección general.

"Hoy el pueblo se expresó y se expresó en una situación muy especial porque la verdad es que seguimos viviendo en una pandemia que nos complica mucho la vida”, dijo Fernández. “Pero a pesar de todo pudimos, en acuerdo con otras fuerzas políticas, llevar adelante esta elección, tomarnos un mes más, postergar un mes y en ese mes tuvimos la oportunidad de vacunar a 12 millones de personas más y de ese modo llegar a esta instancia con más tranquilidad y más seguridad y menos riesgo de contagio”, añadió el presidente de Argentina.

“En realidad hemos hecho con Axel (Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires), con todos los que estamos aquí, con Cristina (Fernández de Kichner, vicepresidenta de la Nación), con Sergio (Massa, presidente de al Cámara de diputados), un enorme esfuerzo, en este tiempo. Evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente, lo escuchamos con respeto y lo escuchamos con mucha atención, porque sabemos que evidentemente hay errores que hemos cometido y que no debimos cometer".

En tanto, la alianza opositora en Argentina, Juntos por el cambio, tiene como gran desafío en las elecciones legislativas el disputar mayores espacios en el Congreso al oficialismo y consolidar una plataforma política para regresar al gobierno en 2023.

“Argentina acaba de resolver un problema. La opinión pública emitió un veredicto determinante. El gobierno perdió en 17 de 24 provincias. Y perdió en su distrito más importante, que es la provincia de Buenos Aires, por cinco puntos. Un dato muy potente, por lo inesperado”, dijo Marcelo Longobardi, de CNN Argentina, en su análisis de los resultados de las PASO.

Qué se vota este año en Argentina

En las elecciones de medio término de Argentina de 2021 se renuevan 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de las 54 bancas de la Cámara de Senadores.

Este año, el padrón electoral registra 34.332.992 personas habilitadas para votar, según el Ministerio del Interior. Lo hicieron en 17.092 establecimientos (unos 2.800 más que en las elecciones anteriores), con un total de 101.457 mesas.

El operativo electoral incluyó a 15.170 operadores de transmisión y 2.746 supervisores en todo el país. Además, hubo 25.620 urneros y más de 9.000 trabajadores de Correo en la jornada de este domingo.

Un total aproximado de 95.000 efectivos se desplegaron en el Comando General Electoral, integrado por las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad y policiales.