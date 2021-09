(Crédito: Elvis Costello)

(CNN Español) – Elvis Costello no habla español, pero eso no lo detuvo al proponerle a uno de sus productores, el argentino Sebastián Krys, adaptar uno de sus discos más icónicos, "This Year's Model", al idioma de Cervantes.

Una propuesta que inspiró primero silencio en Sebastián Krys, por lo arriesgado del asunto. Pero siendo Costello un innovador nato, de la sorpresa pasó a la emoción, lo que resultó en "Spanish Model", un disco colaborativo, en el que 19 artistas hispanos interpretan adaptaciones al español de clásicos como "Pump It Up", "This Year's Girl", "Lip Service" o "Night Rally".

"Al inicio estaba un poco sorprendido. Lo pensé y se me vinieron tres cosas a la mente. La primera es que él siempre, como artista —si sigues su carrera— él ha hecho lo inesperado. Y no necesariamente era lo que la gente quería, o lo que la gente pensaba que él debería hacer, lo que para mí es una señal de un verdadero artista", dijo Sebastián Krys a Zona Pop CNN.

"La segunda es que la idea era de él y la tercera es que esta es una oportunidad de llevar sus ideas y su música a una nueva audiencia que quizás no lo ha descubierto aún", agregó Krys.

De una canción para HBO a un disco

Elvis Costello relata que el irreverente plan de llevar sus éxitos al español se le ocurrió en 2018, cuando se le propuso adaptar la canción "This Year's Girl" para la segunda temporada de la serie "The Deuce" de HBO.

"Se nos pidió revisitar un remix de una de las canciones de This Year's Model. Y durante el remix, Sebastián (Krys) encontró que las grabaciones, las interpretaciones de The Attractions, sonaban muy bien... increíblemente vívidas. Nos pidieron agregar una voz femenina en la mezcla. Pensaba, escuchar otro cantante en una canción que he conocido por 40 años... me llevó a tomar este paso, aunque extraño, arriesgado. ¿Qué pasa si hago esto con cada tema? Y adivina... ¡en español! Porque sabía que Sebastián conocía quién podía ser tan arriesgado como para unirse al reto", dijo Elvis Costello en una entrevista vía Zoom con Zona Pop CNN.

Por coincidencia, el primer tema que grabaron del disco fue precisamente ese, "This Year's Girl", pero lo adaptaron al español como "La chica de hoy". Para ello reclutaron a la cantautora chilena Cami Gallardo.

"Este fue el primer track que grabamos. Fue Cami (Gallardo) en This Year's Girl, y fue una revelación porque de repente todo funcionó", dijo Krys.

"La interpretación de Cami de This Year's Girl fue conmovedora porque cuando escribí esta canción, muchos hombres la escucharon con desdén hacia las mujeres. Pero lo que yo decía, si lees muy bien la letra en inglés, es que ves una foto en mil lugares porque ella es la chica del momento. Nunca dice que la mujer no es responsable. Es todo un juego de los (hombres) jóvenes, de su deseo, de cómo a una mujer a veces le es pedido ser el centro de atención para ser atractiva", dijo Costello.

"Hay toda una dinámica en esta canción con Cami, y cuando veas el documental sobre este disco, podrás ver a Cami leyendo la letra de la canción... Su reacción fue tan refrescante porque fue como: 'bueno, ya sabes por lo que hemos pasado todo este tiempo'", dijo Costello.

Además de Cami Gallardo, en la producción también participan artistas como Juanes, quien interpreta "Pump It Up", Fito Páez, quien canta "Radio, Radio", o Sebastián Yatra, quien interpreta "Llorar" (Big Tears).

"Es encantador pensar que alguien que no haya escuchado mi nombre en el pasado pueda escuchar estas canciones porque les gusta Juanes o Yatra o Draco (Rosa)", dijo Costello.

¿Cómo fue adaptar las canciones de Elvis Costello al español?

Los clásicos temas de "This Year's Model" fueron adaptado al español por compositores como Luis Mitre, Elsten Torres, Ximena Muñoz, Andie Sandoval y Vega, además de los propios intérpretes.

Según Sebastián Krys, para este disco querían trabajar con artistas que conocieran la música de Elvis Costello para que de esa manera pudiesen entender el tamaño del compromiso.

"Creo que es importante decir que hay una diferencia entre adaptación y traducción. Especialmente en este tipo de música, en donde hay mucho tempo y ritmo. La voz se convierte en otro instrumento de percusión. Debes tener respeto por la cadencia y la cantidad de sílabas en cada línea para que suene bien, especialmente si ya te sabes las canciones. Imagínate Pump It Up, y si agregas sílabas o restas sílabas, no va a sonar de la misma forma", explicó Krys.

"Sebastián (Krys) fue muy amable al traducir literalmente (las adaptaciones) cuando diferían mucho de la original. Obviamente, hay varias palabras en común entre el inglés y el español que las puedo ver escritas y saber lo que están diciendo. Por ejemplo, cuando escuché Fuego y escuché la palabra paparazzo, dije: 'ok, está hablando de lo mismo que en Chelsea'. Algo que me tomó por sorpresa fue (escuchar a) Fito (Páez) decir mi nombre en Radio, Radio, también (cuando dijo) whisky. Sé que whisky no estaba en la letra original, así que sé que estaba contando una historia distinta. Cuando le pregunté a Sebastián qué estaba diciendo Fito y me lo envió, (pienso que) solo la hizo mejor", dijo Costello.

El español, un legado familiar

Aunque Costello ya explicó que no habla español y que a pesar de eso pensó en adaptar sus temas a este idioma, sí hay un factor familiar que lo hace pensar ¿cómo le hubiese gustado a su padre escuchar este disco?

Algunos de los recuerdos más preciados de Costello incluyen a su padre cantando temas en español, incluyendo "Cuándo calienta el sol" de Luis Miguel.

"Mi padre hablaba español y era cantante. Uno de mis mejores recuerdos es tener ocho años y estar en un salón de baile un sábado por la tarde cuando tenían una matiné. Yo esperaba a que mi padre cantara. Y muy a menudo, la única canción que cantaba estaba en otro idioma, porque podía hacer eso. Cuando cantaba Cuando calienta el sol, una canción muy famosa que tenía un perfil internacional, podía cantar junto a él la primera línea, pero no me arriesgaría a cantar el resto, nunca heredé su don para los idiomas", cuenta Costello.

"Un amigo mío español le preguntó una vez a mi padre, '¿dónde aprendiste español?' Y él dijo, 'en la cama'. Eso era cierto, se enamoró de una española. Y esa fue su razón para aprender a hablar, para poder comunicar el amor a alguien. Me emociono un poco al contarlo, pero es perfectamente cierto. Él estaría encantado con este disco", contó Costello.

Para Sebastián Krys, el proyecto en español trata de construir puentes culturales.

"Para mí, creo en cualquier cosa que construya puentes, musicalmente en este caso, a través del tiempo y la cultura. Tenemos 19 artistas, tantos países representados en este disco y tantas generaciones de músicos que fueron realmente generosos y quieren ser parte de esto. Y para Elvis (Costello), que es uno de los compositores modernos más importantes, permitirnos adaptar su música a otro idioma y hacerlo de esta manera, dejándonos abrir estas pistas para este álbum clásico, es solo, es un testimonio tanto de él como de los artistas que lo integran. Es un proyecto único y totalmente original que nunca se ha hecho. Y, sorprendentemente, funciona. Podría haber sido un desastre", dijo Sebatián Krys a Zona Pop CNN.

"Spanish Model", la lista completa de canciones

1. No Action – Nina Diaz

2. (Yo No Quiero Ir A) Chelsea ((I Don't Want To Go To) Chelsea) - Raquel Sofía y Fuego

3. Yo Te Vi (The Beat) – Draco Rosa

4. Pump It Up – Juanes

5. Detonantes (Little Triggers) – La Marisoul

6. Tu Eres Para Mi (You Belong To Me) – Luis Fonsi

7. Hand In Hand – Francisca Valenzuela y Luis Humberto Navejas

8. La Chica de Hoy (This Year's Girl) – Cami

9. Mentira (Lip Service) – Pablo López

10. Viviendo en el Paraiso (Living In Paradise) – Jesse & Joy

11. Lipstick Vogue – Morat

12. La Turba (Night Rally) – Jorge Drexler

13. Llorar (Big Tears) – Sebastián Yatra

14. Radio Radio – Fito Páez

15. Crawling To The U.S.A. - Gian Marco y Nicole Zignago

16. Se Esta Perdiendo La Inocencia (Running Out Of Angels) - Vega