Nueva York (CNN Business) -- Amazon planea contratar a 125.000 trabajadores permanentes de almacén y logística en Estados Unidos antes de la temporada de compras navideñas, prometiendo salarios más altos, nuevos beneficios y bonificaciones de inicio de temporada para algunos de los trabajos para atraer personal en un mercado laboral ajustado.

Amazon dijo el martes que estos trabajos ofrecen un salario inicial promedio de más de US$ 18 la hora, más alto que su salario mínimo de US$ 15, y algunos de los roles incluyen bonificaciones por contratación de hasta US$ 3.000. Amazon dijo –la semana pasada– que comenzaría a ofrecer pagar la matrícula universitaria de cuatro años para la mayoría de sus trabajadores, uniéndose a Walmart y Target en ofrecer beneficios similares.

Muchos minoristas y empresas de logística están luchando por encontrar trabajadores y han aumentado su salario y ampliado los beneficios en respuesta a la escasez de personal. En julio, había 879.000 puestos de trabajo vacantes en la industria minorista y 222.000 en la industria del transporte y el almacenamiento, según los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU.

"Es un mercado laboral muy competitivo. Y ciertamente, el mayor contribuyente a las presiones inflacionarias que estamos viendo en el negocio", dijo Brian Olsavsky, director financiero de Amazon, en julio. "Estamos gastando mucho dinero en contrataciones e incentivos".

Las empresas esperan una fuerte demanda en las fiestas de fin de año y en la contratación de personal para la temporada. Las ventas minoristas en esta temporada navideña aumentarán hasta un 9% con respecto al año pasado, mientras que las ventas de comercio electrónico crecerán hasta un 15%, dijo Deloitte en un pronóstico, publicado el martes.

Amazon y Walmart están contratando empleados permanentes antes de las fiestas, mientras que UPS, Kohl's, Michaels y otros están contratando personal temporal. Amazon no ha anunciado planes para los trabajadores temporales, pero el año pasado agregó 100.000 trabajadores temporales.

El negocio de Amazon se ha disparado durante la pandemia a medida que muchos compradores, que pasan más tiempo en casa, aumentaron sus compras en línea. La compañía ha agregado más de 450.000 trabajadores en Estados Unidos desde el comienzo de la pandemia y ahora tiene 950.000 trabajadores estadounidenses.

En otra señal de su crecimiento, Amazon dijo el martes que abrirá más de 100 nuevas instalaciones en septiembre para empacar y enviar mercancías a los clientes, incluidos centros aéreos regionales para su creciente flota de aviones de carga. Amazon ha abierto más de 250 instalaciones este año.