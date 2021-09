Inusual amistad de un hombre y un caimán se vuelve viral 0:58

(CNN) -- Descubrir artefactos prehistóricos ya es sorprendente. Pero encontrarlos en las profundidades del vientre de un enorme caimán... eso es otra cosa.

Shane Smith, propietario de Red Antler Processing en Yazoo City, Mississippi, estaba excavando en el estómago de un caimán de 4,5 metros cuando encontró un par de objetos que no pudo identificar. El animal fue llevado para procesar su carne y su piel.

Los objetos resultaron ser artefactos de los nativos americanos que se remontan a miles de años atrás, lo que, según dijo, descubrió más tarde gracias a un experto.

"Mi primer instinto fue: 'No puede ser. No hay manera de que esto sea posible'", dijo Smith a CNN. "Naturalmente piensas 'Oh, Dios mío, este caimán, o se comió a un indio o se comió un animal al que el indio disparó'. Pero, ya sabes, obviamente el caimán no tiene miles de años".

Smith pensó que los objetos —una punta de proyectil que formaba parte de una herramienta de caza y algo que parecía un señuelo de pesca— eran lo suficientemente interesantes, así que lo publicó en la página de Facebook de su tienda.

publicidad

El geólogo James Starnes miró las fotos de los artefactos y pudo contar bastante sobre su historia, basándose en su investigación de los artefactos de los nativos americanos encontrados en el Delta del Mississippi. Starnes es el director de geología y cartografía de superficie del Departamento de Calidad Medioambiental de Mississippi.

Los artefactos prehistóricos que se encontraron en el caimán

Describió los objetos como una plomada, que es un objeto metálico en forma de lágrima de uso desconocido, y una "punta de dardo atlatl", que es una lanza o dardo utilizado para la caza, dijo Starnes.

"Los habitantes nativos de América del Norte, especialmente de Mississippi, se remontan probablemente a más de 12.000 años", dijo. "Esta tecnología era la que habrían traído con ellos".

El uso de la plomada es "muy discutido" entre los expertos, dijo Starnes. Parece una pesa de pesca o una pesa de red, que es para lo que algunos sostienen que se utilizaba.

Pero está hecha de hematita, un material "exótico" que podría haber llegado desde tan lejos como la región de los Grandes Lagos, dijo Starnes. Utilizar un objeto tan "ornamentado" para algo utilitario como la pesca parece inusual, añadió.

La plomada parece pertenecer al periodo cultural arcaico tardío, que va del 1.000 al 2.000 a.C., señaló Starnes.

La roca de color marrón, que formaba parte de la punta del dardo atlatl, habría servido de base para la herramienta de caza, dijo Starnes. La describió como una base con una punta de flecha unida en el extremo.

"Estas cosas se hacían antes de la llegada de los arcos y las flechas a Norteamérica", explicó.

Ahora, la gran pregunta

¿Cómo llegaron estos artefactos al estómago de un caimán gigante?

A los caimanes se les conoce por comer todo tipo de cosas. Este gran caimán tenía huesos y escamas de pescado, dientes, huesos de pequeños mamíferos, cientos de semillas de caqui y piedras, dijo Smith. El tamaño de las piedras oscilaba entre una moneda de 25 centavos y un dólar de plata, añadió.

Este caimán fue capturado el 2 de septiembre por John Hamilton, que lo encontró en el lago Eagle, al norte de Vicksburg, Mississippi, dijo Smith.

Entre el captor del caimán, Smith y otros, el grupo estimó que este caimán tenía entre 80 y 100 años, dijo Smith.

Aunque el contenido de su estómago era algo digno de mención, había otra cosa extraña que Smith encontró recientemente en un caimán.

Otro gran caimán, también encontrado en 2021, tenía una "bala de calibre 45 dentro del estómago", indicó Smith. "Lo extraño de esto es que la bala no había sido disparada por un arma. Era una bala limpia, así que te preguntas cómo llegó allí".

Inusual amistad de un hombre y un caimán se vuelve viral 0:58

"Comerán prácticamente cualquier cosa"

El hallazgo de artefactos de esta antigüedad es común en esta región de Mississippi, dice Starnes.

"Dado que esta zona estuvo tan poblada durante un periodo tan largo, los artefactos aparecen en lugares muy inusuales", dijo Starnes. "Pueden erosionarse de la superficie, o pueden quedar expuestos debido a cosas como eventos de lluvia, proyectos de construcción".

El uso de la piedra era popular en la época arcaica, señaló.

"Se puede imaginar que uno de estos sitios que tiene esta cantidad de material de piedra está erosionando fuera de la orilla, bastante fácil de recoger para un caimán, especialmente en busca de ella, ya sabes, solo algo para ingerir", dijo. "Los caimanes comerán prácticamente cualquier cosa".