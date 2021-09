Champions League: los mejores cruces que veremos 0:59

(CNN Español) -- La Champions League, el torneo de clubes de fútbol más importante del mundo, regresa este martes y el miércoles con un total de 16 partidos.

Estos encuentros son parte de la jornada uno de la fase de grupos, la cual quedó definida con el sorteo que se llevó a cabo el pasado 26 de agosto.

En esta jornada uno de la Champions League, algunos de los partidos generan más atracción son el Barcelona vs. Bayern Munich, Inter de Milán vs. Real Madrid y Liverpool vs. AC Milan.

La edición 21/22 de la Champions será la primera en que se vea al argentino Lionel Messi con la camiseta del Paris Saint-Germain (PSG) tras su salida del Barcelona. El equipo francés debuta en la jornada uno de la fase de grupos contra el Brujas de Bélgica.

Así comenzará la fase de grupos de la Champions League

Jornada 1 - Martes 14 de septiembre

-Sevilla vs. Salzburgo, Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, 12:45 pm ET

-Young Boys vs. Manchester United, Stade de Suisse, 12:45 pm ET

-Lille vs. Wolfsburgo, Estadio Pierre-Mauroy, 3:00 pm ET

-Villarreal vs. Atalanta, Estadio de la Cerámica, 3:00 pm ET

-Chelsea vs. Zenit, Stamford Bridge, 3:00 pm ET

-Malmö vs. Juventus, Eleda Stadion, 3:00 pm ET

-Barcelona vs. Bayern Munich, Camp Nou, 3:00 pm ET

-Dínamo de Kiev vs. Benfica, Estadio Olímpico de Kiev, 3:00 pm ET

Jornada 1 - Miércoles 15 de septiembre

-Beşiktaş vs. Dortmund, Vodafone Park, 12:45 pm ET

-Sheriff vs. Shakhtar Donetsk, Bolshaya Sportivnaya Arena, 12:45 pm ET

-Inter de Milán vs. Real Madrid, San Siro, 3:00 pm ET

-Atlético de Madrid vs. Porto, Estadio Wanda Metropolitano, 3:00 pm ET

-Brujas vs. PSG, Estadio Jan Breydel, 3:00 pm ET

-Liverpool vs. AC Milan, Anfield, 3:00 pm ET

-Manchester City vs. Leipzig, Etihad Stadium, 3:00 pm ET

-Sporting CP vs. Ajax, Estadio José Alvalade, 3:00 pm ET