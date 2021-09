(CNN) -- Norm Macdonald, un cómico muy querido como presentador de los populares segmentos "Weekend Update" de "Saturday Night Live", falleció este martes a los 61 años, según múltiples informes que citan a su representante.

Macdonald había estado luchando contra el cáncer durante varios años, pero mantuvo su diagnóstico en privado, dijo su amiga y socia productora, Lori Jo Hoekstra, a CNN en un comunicado.

"Estaba muy orgulloso de su comedia. Nunca quiso que el diagnóstico afectara la forma en que el público o cualquiera de sus seres queridos le veía", dijo Hoekstra. "Norm era un cómico puro. Una vez escribió que 'un chiste debe pillar a alguien por sorpresa, nunca debe ser indulgente'. Él, desde luego, nunca lo hizo. Extrañaremos mucho a Norm".

Nacido en la ciudad de Quebec, Canadá, y se inició en el mundo del espectáculo como cómico en el circuito de clubes de Ottawa, antes de extender su trabajo a clubes de todo Canadá.

Rápidamente se dio a conocer por su humor socarrón y sarcástico, y en 1987 tuvo la oportunidad de actuar en el festival de comedia "Just For Laughs" de Los Ángeles.

Ese primer contacto con Los Ángeles le impresionó, y Macdonald se trasladó a la ciudad con la intención de entrar en Hollywood. Encontró trabajo escribiendo para la comedia "Roseanne" en 1992.

Al año siguiente se incorporó al reparto de "Saturday Night Live", donde se dio a conocer por sus imitaciones de David Letterman, Larry King, Burt Reynolds y Quentin Tarantino, entre otros.

Pero fue como presentador del segmento de sátira de noticias "Weekend Update" de 1994 a 1998 donde Macdonald alcanzó su mejor momento.

Macdonald fue despedido abruptamente de "Weekend Update", una decisión tomada por el entonces presidente de la NBC West Coast, Don Ohlmeyer. Aunque se informó que al ejecutivo simplemente no le gustaba Macdonald en ese papel, hubo reportes de que la decisión tuvo que ver con chistes que Macdonald había contado sobre O.J. Simpson, que era un viejo amigo de Ohlmeyer.

En una entrevista de 1998 en el programa de David Letterman, Macdonald dijo que Ohlmeyer le dijo: "No eres gracioso", y añadió: "También piensa que O.J. es inocente". Años más tarde, Macdonald declaró al diario The New York Times que creía que el motivo del distanciamiento de Ohlmeyer había sido la naturaleza "experimental" de su material, y no la conexión con Simpson.

Macdonald pasó a protagonizar su propia serie de comedia, "The Norm Show", que se emitió entre 1999 y 2001. También apareció en películas como"The People vs. Larry Flynt," "Dr. Dolittle 2" y "Deuce Bigalow: European Gigolo". En 2018 tuvo un breve y controvertido programa en Netflix llamado "Norm Macdonald Has a Show".

Jon Stewart, Patton Oswalt, Seth Rogen y otros comediantes rindieron homenaje a Macdonald el martes.

"Dios mío. Hemos perdido una leyenda", tuiteó Jim Gaffigan. "Norm era extremadamente divertido. Un punto de vista especial único y completamente orgánico. RIPNormMacDonald".

"Estoy absolutamente devastado por lo de Norm Macdonald", tuiteó Conan O'Brien. "Norm tenía la voz cómica más única que he encontrado y era tan implacablemente e inflexiblemente divertido. Nunca volveré a reírme tanto. Estoy muy triste por todos nosotros hoy".

El senador Bob Dole también le rindió homenaje, tuiteando una foto de él y Macdonald en el personaje de Dole.

"Norm @normmacdonald era un gran talento, y me encantaba reírme con él en SNL. *Bob Dole* echará de menos a Norm Macdonald", tuiteó Dole.

"En todos los aspectos importantes, en el mundo del stand-up, Norm era el mejor. Una opinión compartida por mí y por todos los compañeros. Siempre tramando algo, nunca seguro, hasta que su objetividad te pone a la altura", escribió David Letterman en Twitter.

Macdonald figuraba entre los cómicos que actuaría en el próximo Festival de Comedia de Nueva York, en noviembre.

--Brian Lowry contribuyó con este reportaje.