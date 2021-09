Los atuendos más increíbles de la gala del Met 1:20

(CNN) -- La actriz estadounidense Kate Hudson se comprometió con su novio de muchos años, Danny Fujikawa, según reveló este lunes.

La estrella de "Almost Famous" publicó en Instagram una foto en la que aparece con un anillo de compromiso y abrazando a Fujikawa.

Acompañando a la imagen estaba la leyenda "¡Vamos!", seguida de una variación de emojis relacionados con la boda.

Courteney Cox, Naomi Campbell, Amanda Kloots y muchas otras celebridades dejaron sus felicitaciones en los comentarios de la publicación de Hudson.

Fujikawa es músico y cofundador de la compañía discográfica Lightwave Records. Anteriormente fue el cantante y guitarrista principal de la banda de folk-rock Chief.

La pareja tiene una hija de 2 años llamada Rani Rose Hudson Fujikawa.

Hudson tiene otros dos hijos de relaciones anteriores.

Ryder Russell Robinson, hijo de Hudson y del líder de los Black Crowes, Chris Robinson, nació en 2004. Bingham Hawn Bellamy, cuyo padre es el líder de Muse, Matt Bellamy, nació en 2011.

Hudson fue una de las muchas invitadas que asistieron a la Gala del Met el lunes por la noche, una de las noches más importantes del calendario de la moda que finalmente pudo celebrarse en persona después de que el evento de 2020 se retrasara debido a la pandemia.

Con un deslumbrante vestido de Michael Kors, la actriz de "How to lose a guy in 10 days" pisó la alfombra roja para unirse a otros grandes nombres en una de las veladas más glamurosas de Nueva York.