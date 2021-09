Si bien los eventos de iPhone generalmente tienen lugar en la sede de Apple en Cupertino, California, el CEO Tim Cook tuiteó esta mañana que el evento de este año se transmitirá "desde algún lugar un poco diferente esta vez".

Cook incluyó una imagen de lo que parece ser el desierto. Esta podría ser la ubicación donde Apple podría mostrar la esperada herramienta para tomar fotografías del cielo nocturno.

Good morning from somewhere a little different this time. We’re California streaming in 3 hours! See you soon. 👀 #AppleEvent pic.twitter.com/C5V5hiel8F

— Tim Cook (@tim_cook) September 14, 2021