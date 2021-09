Los 5 smartphones más potentes del mercado hoy 0:46

(CNN Español) -- Cada año Apple nos sorprende con una serie de nuevos productos, y este año la compañía de Cupertino, California, introdujo cuatro nuevos iPhone, un nuevo Apple Watch y dos nuevos modelos de iPad. Esto ocurrió desde un evento virtual que nos llevó a varios de los puntos más icónicos del estado dorado.

Al igual que el año pasado, la nueva línea de teléfonos inteligentes está conformada por el iPhone 13 mini, el iPhone 13, el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max, que a pesar de no contar con ningún cambio notable de diseño tienen mejoras en sus cámaras, baterías y poder de procesamiento.

Y si bien no tuvimos una gran sorpresa o "una cosa más" durante el evento, la compañía hizo un cambio que, aunque pueda sonar aburrido, fue bien recibido y es que aumentó el almacenamiento inicial de sus modelos base, el iPhone 13 y iPhone 13 mini, de 64 GB a 128 GB. Además, ahora también se puede obtener una versión del 512 GB, algo que anteriormente estaba reservado para sus modelos Pro.

Por su parte, el iPhone 13 Pro Max se podrá adquirir con un almacenamiento de hasta 1 TB.

Además, contrario a los rumores, Apple realizó actualizaciones clave a sus modelos sin aumentar los precios base.

Apple hizo hincapié en su compromiso con el medio ambiente, por lo que su nueva línea del iPhone 13 está diseñada "utilizando muchos materiales reciclados".

La compañía tiene el objetivo de convertirse en una empresa neutra en carbono para el año 2030, por lo que toda la línea del iPhone 13 fue diseñada para minimizar su impacto ambiental. Por ejemplo, Apple dijo que el empaque fue rediseñado para eliminar la envoltura de plástico exterior y así ahorrar 600 toneladas métricas de plástico, lo que acerca a la compañía a su objetivo de eliminar por completo el plástico en todos sus embalajes.

El iPhone utiliza elementos de tierras raras 100% reciclados en imanes y 10% reciclados en la soldadura de la placa lógica principal.

A continuación recapitulamos todo lo que vimos durante el evento de Apple:

iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max

Los teléfonos de gama alta de Apple, el iPhone 13 Pro de 6,1 pulgadas y el iPhone 13 Pro Max de 6,7 pulgadas, fueron los encargados de cerrar el evento. Ambos cuentan con el nuevo chip A15 Bionic de Apple, que según la compañía es la "CPU más rápida en cualquier teléfono inteligente". La CPU de cinco núcleos promete gráficos un 50% más rápidos que deberían atraer a muchos jugadores. Además, los dispositivos Pro también cuentan con una pantalla brillante Super Retina XDR con una frecuencia de actualización más rápida.

Esto dará al iPhone capacidades mejoradas de aprendizaje automático, como análisis de video en tiempo real y la capacidad de analizar texto en fotos.

El sistema de la cámara también obtuvo una actualización sólida, ya que incluyen un nuevo teleobjetivo de 77 mm con zoom óptico de 3 veces, así como nuevas cámaras gran angular y ultra gran angular.

El iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max tienen un precio inicial de US$ 999 y US$ 1.099, respectivamente. Los modelos Pro están disponibles en cuatro colores: azul sierra, plata, oro y grafito, y estarán disponibles para su compra en línea y en tiendas a partir del viernes 24 de septiembre.

iPhone 13 y iPhone 13 mini

Al igual que los modelos Pro, el iPhone 13 de 6,1 pulgadas y el iPhone mini de 5,4 pulgadas también cuentan con el chip A15 Bionic.

Apple también añadió baterías de mayor duración e indicó que el iPhone 13 durará 2,5 horas más que el iPhone 12 y el iPhone 13 mini durará 1,5 horas más con una sola carga.

En cuanto a sus cámaras, tanto el iPhone 13 como el iPhone 13 mini cuentan con importantes innovaciones, incluyendo el sistema de cámara dual con una nueva cámara panorámica con pixeles más grandes y estabilización óptica de imagen. Apple indicó que esta tecnología es "capaz de recolectar un 47% más de luz para obtener menos ruido y resultados más brillantes".

Apple también añadió una cámara ultra gran angular del iPhone 13 que captura más detalles en las zonas más oscuras, así como nuevos estilos fotográficos y más opciones para la cámara frontal TrueDepth. Para los aficionados del video, el Modo Cine crea automáticamente efectos de profundidad y cambios de enfoque.

El iPhone 13 mini y el iPhone 13 tienen un precio inicial de US$ 699 y US$ 799, respectivamente. Ambos están disponibles en los colores rosa, azul, azul medianoche, blanco estelar y rojo, a partir del viernes 24 de septiembre.

Apple Watch Series 7

Apple presentó el nuevo Apple Watch Series 7, un reloj inteligente con una pantalla Retina casi 20% más grande que la del Apple Watch Series 6 y 50% más grande que la del Apple Watch Series 3 gracias a que Apple redijo los bordes en un 40%.

El nuevo Apple Watch Series 7 puede mostrar un 50% más de texto y también tiene un teclado completo que puedes tocar o deslizar para escribir mensajes de texto.

Apple indicó que el nuevo sistema de carga permite que el nuevo Apple Watch pase de cero a 80% en apenas 45 minutos.

Entre sus características, que emocionarán a los ciclistas, el Apple Watch series 7 ahora sabe cuando el usuario empieza a pedalear, mientras que su sistema de voz informa el progreso, distancia, velocidad y objetivos alcanzados. Además también incluye detección automática de caídas.

Apple también presentó Fitness +, un servicio diseñado para funcionar específicamente con el Apple Watch. Este tiene un puñado de características nuevas, incluyendo meditación guiada, un nuevo programa de entrenamiento para los esquiadores y practicantes de snowboard, así como entrenamientos grupales de hasta 32 personas. Fitness+ llegará a finales de 2021 a 15 países nuevos y con subtítulos en seis idiomas.

El Apple Watch Series 7 tiene un precio inicial de US$ 399 y estará disponible a finales de este otoño en cinco nuevos colores: verde, azul, rojo, blanco estelar, y azul medianoche.

iPad y iPad mini

Después de anunciar brevemente la llegada de nuevas series y películas para su servicio por streaming, Apple TV+, la compañía de Cupertino presentó un nuevo iPad (de novena generación) y iPad mini.

iPad

El iPad tiene una pantalla Retina de 10,2 pulgadas con True Tone, una cámara frontal ultra ancha de 12 megapixeles con Center Stage —que utiliza el aprendizaje automático para ajustar la cámara frontal durante las videollamadas FaceTime—, soporte para Apple Pencil de primera generación y Smart Keyboard, el intuitivo iPadOS 15 y el doble de almacenamiento que la generación anterior.

El nuevo iPad también cuenta con un potente chip A13 con un rendimiento un 20% más rápido que, según Apple, es 3 veces más rápido que una computadora Chromebook.

El iPad está disponible en gris espacial y color plata. Su versión de 64GB tiene un costo de US$ 329 y la versión de 256GB tiene un costo de US$ 479. Sin embargo, los estudiantes, podrán adquirirla por US$ 299. La preventa comienza hoy y el envío el 24 de septiembre.

iPad mini

Por su parte, el nuevo iPad mini de 8,3 pulgadas ahora viene con biseles más pequeños, pantalla Liquid Retina de Apple y soporte USB-C.

Al igual que el iPad, el modelo mini también cuenta con el nuevo chip A15 Bionic, por lo que su rendimiento es de hasta un 80 por ciento más rápido que la generación anterior, según Apple. Sus cámaras también cuentan con la función Center Stage y es compatible con el Apple Pencil de segunda generación.

El iPad mini está disponible en los colores gris espacial, rosa, morado y blanco estelar. Su versión de 64GB tiene un costo de US$ 499, mientras que la versión de 256GB tiene un costo de US$ 649. La preventa comienza hoy y el envío el 24 de septiembre.