(CNN) -- La Gran Mentira ya está contaminando las elecciones de 2022 y 2024.

Los incansables esfuerzos del expresidente Donald Trump y sus verdaderos creyentes en la política y medios de comunicación han convencido a millones de estadounidenses de que Joe Biden es un presidente fraudulento que tomó el poder en una elección robada.

Esta sospecha profundamente arraigada sobre la votación de noviembre pasado, que amenaza con corroer los cimientos de la democracia estadounidense, refleja el mensaje adoptado por el expresidente meses antes de que claramente perdiera unas elecciones libres y justas contra Biden.

Tiene implicaciones políticas inmediatas: la mentira de que las últimas elecciones estuvieron amañadas ya está dando forma al terreno en el que los candidatos, especialmente los republicanos, se postulan en las elecciones de mitad de período en 2022. Y la creencia generalizada de que hubo trampa para que Trump saliera del poder está construyendo una plataforma para montar una primaria presidencial republicana en 2024 si él lo desea.

A largo plazo, el hecho de que decenas de millones de estadounidenses fueron seducidos por las mentiras de Trump sobre el fraude electoral plantea serias dudas sobre el futuro de la propia arquitectura política democrática de Estados Unidos. En última instancia, si una gran minoría de la población ya no tiene fe en el gobierno del pueblo para el pueblo, ¿cuánto tiempo podrá sobrevivir ese sistema? Y si la voluntad de millones de personas ya no se expresa a través del voto, ¿qué otros medios hay? La insurrección del 6 de enero ya ha demostrado lo que sucede cuando los grupos agraviados, en este caso incitados por una mentira gigante, toman cartas en el asunto.

El gran éxito de Trump en la creación de su propia versión de una nueva verdad sobre las elecciones y su aún magnético talento para crear mitos en los que sus partidarios pueden creer se revela en una nueva encuesta de CNN publicada el miércoles.

La encuesta encuentra que el 36% de los estadounidenses no cree que Biden haya obtenido legítimamente los votos suficientes para ganar el pasado noviembre. Por un lado, eso significa que una mayoría práctica cree que Biden ganó de manera justa. Por otro lado, sin embargo, una minoría descontenta que representa un tercio en una nación de 330 millones puede ser una fuerza poderosa y destructiva. Entre los republicanos, el 78% cree que Biden no ganó las elecciones y el 54% cree que hay evidencia sólida para apoyar tal punto de vista, según la encuesta, a pesar de que no existe evidencia y múltiples tribunales y estados y el Congreso de EE.UU. certificaron una victoria que el Departamento de Justicia de Trump dijo que no estaba contaminada por un fraude significativo.

Entre los republicanos que dicen que Trump debería ser el líder del partido, el 88% cree que Biden perdió las elecciones. Y en una señal de que muchos estadounidenses piensan que los esfuerzos del expresidente están causando un daño más permanente, el 51% dice que es probable que los funcionarios electos en Estados Unidos anulen con éxito los resultados de una elección futura porque su partido no ganó.

Paradójicamente, es más probable que los republicanos digan que la democracia está siendo atacada que los demócratas. Eso es a pesar del hecho de que cualquier lectura justa de los últimos años muestra que Trump ha golpeado repetidamente los pilares del sistema político democrático. El expresidente dos veces impugnado abusó del poder repetidamente, politizó al Departamento de Justicia y se puso del lado de los tiranos en lugar de los líderes democráticos. Cuando fue voluntad del pueblo que lo expulsaran de su cargo, trató de quedarse, estuvo a punto de dar un golpe de Estado y destrozó las elecciones que pusieron fin a su presidencia.

Tal es el poder de Trump, y la máquina de propaganda mediática conservadora que creó una realidad alternativa para sus seguidores, que el presidente puede reinventar la verdad a plena vista y salirse con la suya. El expresidente efectivamente escribe el guión.

"No soy yo el que está tratando de socavar la democracia estadounidense, soy el que está tratando de salvarla. Por favor, recuerden eso", dijo Trump en un mitin en Arizona en junio que a su vez destacó una auditoría falsa orquestada por los republicanos de los votos electorales de 2020 en el crucial condado de Maricopa que ayudó a Biden a ganar el estado.

'La democracia no es una pelota de fútbol'

La mayoría de los estadounidenses no dedican mucho tiempo a reflexionar sobre la democracia y las barreras constitucionales, un tema que se ha convertido en una obsesión para los medios y legisladores de Washington en la era Trump. El costo de la atención médica, la pandemia, los niños que intentan regresar a la escuela, el vencimiento de los beneficios de desempleo y las moratorias de desalojo, y una crisis de personas sin hogar resaltada por la elección revocatoria en California son más probable de que preocupen a la mayoría de las personas. Pero, en última instancia, estos problemas son más difíciles de resolver si la fe de la gente en sus sistemas políticos falla.

Y la erosión diaria de los estándares democráticos, gracias a las mentiras de Trump y las acciones de sus facilitadores republicanos en el Capitolio, puede alcanzar una masa crítica con el tiempo. Las experiencias de otras naciones, en Europa del Este, por ejemplo, que han visto empañada la democracia es que el daño incremental se suma, y se vuelve obvio solo en un punto en el que es imposible revertirlo.

El gobernador de California, Gavin Newsom, que acababa de derrotar el esfuerzo de destitución que los críticos ven como el epítome de un ejercicio antidemocrático, reflexionó sobre cómo las libertades políticas deben protegerse de personas como Trump, quien había dicho que las elecciones de California estaban "amañadas "incluso antes de que llegaran los resultados. El gobernador demócrata buscó un mensaje que podría ser la base de un intento más amplio de su partido para hacer frente al extremismo de algunos republicanos.

"La democracia no es una pelota de fútbol. No se tira de un lado a otro", dijo Newsom el martes por la noche. "Es más como un, no sé, un jarrón antiguo. Puedes dejarlo caer y romperlo en un millón de pedazos".

Trump está listo para cosechar los frutos de su propia campaña antidemocrática. Su candado en las bases del partido parece darle una ventaja prohibitiva en la próxima campaña primaria presidencial si decide postularse. Es fácil imaginar un debate presidencial cuando Trump obliga a sus rivales a comprar su propia falsa presunción de que le robaron las elecciones de 2020. No hay ningún incentivo político para que ninguna estrella en ascenso republicana se ponga del lado equivocado de Trump. Algunos, como la tercera republicana en la Cámara, la representante Elise Stefanik de Nueva York, ya han elegido entre la verdad y sus propias carreras disparadas, que pueden prosperar a la sombra de Trump.

Republicanos que han desafiado al expresidente y señalado la realidad de sus impulsos autoritarios, sin embargo, como el exsenador Jeff Flake de Arizona o la representante de Wyoming Liz Cheney, a quien Stefanik derrocó como presidenta de la conferencia, encuentran que sus perspectivas políticas se oscurecen.

Faltan tres años para las próximas elecciones presidenciales y los vientos políticos pueden cambiar. Y es posible que los votantes republicanos se cansen de las payasadas de Trump y busquen una cara nueva. Quizá la posición cada vez más extrema de Trump sobre el fraude electoral sería contraproducente en una elección nacional y crearía más impulso en su contra del que le da actualmente en su propio partido.

La democracia estará a prueba en las elecciones intermedias

Pero no cabe duda de que los ataques del expresidente a la democracia están contribuyendo a mantenerlo políticamente relevante, y su capacidad para crear una narrativa falsa en la que ganó es una señal tangible de su poder.

Antes de las próximas elecciones presidenciales, el impacto de la Gran Mentira ya se está sintiendo en el período previo a las elecciones para el Congreso y la gobernación del próximo año. Muchas de esas carreras se disputarán bajo las condiciones establecidas por las nuevas leyes de votación aprobadas por legislaturas conservadoras que a menudo discriminan a los votantes minoritarios y se inspiran en la Gran Mentira de Trump. Si la elección revocatoria de California sirve de guía, los acólitos de Trump entrarán en las elecciones intermedias advirtiendo que cualquier victoria demócrata, especialmente donde se usa mucho la votación por correo, será fraudulenta, aunque se predice que los republicanos lo harán bien.

El expresidente también ha trabajado duro, utilizando la zanahoria de su valioso respaldo, para asegurarse de que los candidatos republicanos de arriba abajo en la boleta de mitad de período compren su narrativa falsa y que salva las apariencias de que ganó las últimas elecciones.

Por ejemplo, ha respaldado al representante de Alabama Mo Brooks, quien se postula para el Senado y fue un orador famoso en la manifestación del 6 de enero en Washington que incitó a la insurrección del Capitolio de Estados Unidos. La semana pasada, el expresidente respaldó al representante de Michigan Steve Carra, quien está desafiando en las primarias al representante Fred Upton, uno de los 10 republicanos de la Cámara de Representantes que votaron para condenar a Trump por el ataque de la turba al Congreso a principios de este año. En otro de sus muchos respaldos en todo el país, Trump respaldó esta semana a Kristina Karamo, una republicana que se postula para secretaria de estado en Michigan, y la elogió como "fuerte contra el crimen, incluido el crimen masivo de fraude electoral". Fue una medida que subrayó cómo, junto con los abismos ideológicos entre republicanos y demócratas, existe una nueva división, entre los aspirantes políticos que apoyan la democracia y los que están dispuestos a negarla.

Es una nueva dimensión en la política estadounidense que ha conmocionado a muchas personas que han estado involucradas en ella durante años, y está trazando sombrías analogías históricas.

"Pienso en... esas democracias que se perdieron en la parte media, la primera parte del siglo XX, donde la democracia no se defendió adecuadamente y surgieron regímenes autoritarios", dijo el exsecretario de Justicia de la administración de Obama Eric Holder a Wolf Blitzer de CNN el martes.

"Y no fue porque la democracia fuera impopular. Ya sabes, la democracia era fuerte. Pero la realidad es que la defensa de la democracia era débil, y no podemos permitir que eso suceda en este país".