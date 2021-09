Met Gala 2021: estos fueron los atuendos más comentados 2:18

(CNN) -- El hecho de que no pudiera ver tan bien a través de esa máscara que le cubría todo el rostro no significa que Kim Kardashian West no haya notado que la gente se divirtió con su estilo en la gala del MET de este año.

La empresaria y estrella de reality compartió algunos de los memes sobre ella en la sección Instastory de su cuenta verificada de Instagram.

Una foto en la que se le ve extendiendo las manos hacia su hermana, la modelo Kendall Jenner, tiene como pie de foto a Jenner diciendo: "Kim, ¿eres tú?". Kardashian West aparece respondiendo: "Dios mío, ¿Kendall? No puedo verte".

Resulta que no estaba lejos de la verdad, ya que Kardashian West compartió una foto en la que escribió: "Kendall estaba diciendo mi nombre y no podía ver quién era pero vi el contorno de su vestido brillante". Añadió un emoji de llanto.

El atuendo de Kardashian West, un estilo personalizado de Balenciaga completamente negro y con una máscara que le cubría completamente el rostro, hizo que mucha gente hablara e intentara interpretar cómo su elección encajaba en el tema de la gala del MET de este año, “Celebrating In America: A Lexicon of Fashion”.

Ella ayudó un poco escribiendo en algunas de las fotos de su atuendo de la Gala en una publicación de Instagram esta pregunta: "¡¿Qué hay más estadounidense que usar una camiseta de pies a cabeza?!".