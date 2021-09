La ciencia desmiente el tuit de Nicki Minaj sobre la vacuna del covid-19 1:05

(CNN) -- El ministro de Salud de Puerto España, Trinidad y Tobago, Terrence Deyalsingh, dijo este miércoles que la afirmación de la rapera estadounidense Nicki Minaj que una persona en la isla caribeña sufrió una hinchazón de testículos después de recibir una vacuna contra el covid-19 es "falsa".

Minaj, nacida en Trinidad, generó múltiples reacciones cuando alegó en Twitter que su primo en Trinidad se niega a vacunarse porque un amigo se volvió impotente después de ser vacunado.

"Sus testículos se hincharon. Su amigo estaba a semanas de casarse, ahora la chica canceló la boda", dijo Minaj, que tiene 22,6 millones de seguidores en Twitter.

Los comentarios desencadenaron una reacción internacional, incluida de funcionarios dedicados al manejo del coronavirus estadounidenses y británicos que condenaron las afirmaciones.

Deyalsingh también denunció la declaración de la artista nominada al Grammy como una pérdida de tiempo.

"Una de las razones por las que no pudimos responder ayer en tiempo real a la señorita Minaj es que tuvimos que verificar y asegurarnos de que lo que ella afirmaba era verdadero o falso. Desafortunadamente, perdimos mucho tiempo ayer con esta afirmación falsa", dijo Deyalsingh.

Cuando se le preguntó sobre los tuits de Minaj, el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU., dijo que había mucha información errónea en las redes sociales.

"No la culpo por nada, pero debería pensarlo dos veces antes de propagar información que realmente no tiene base excepto una anécdota única, y de eso no se trata la ciencia".

Minaj dijo en un tuit separado que no había podido completar su propia investigación sobre las vacunas contra el covid-19 para obtener una vacuna a tiempo para asistir a la gala del MET, una recaudación de fondos repleta de estrellas para el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Más tarde, Minaj agregó que se vacunará para viajar.