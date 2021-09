Protestas en El Salvador contra varias medidas de Bukele 1:59

(CNN Español) -- El presidente Nayib Bukele descartó que el proyecto de reformas a la Constitución que entregará a la Asamblea Legislativa incluya cambios a los artículos que regulan el matrimonio, el aborto y una muerte digna.

En una publicación en Facebook de este viernes, Bukele aseguró que la oposición ha "esparcido rumores y una campaña sucia" orientada a que su gobierno permitiría el aborto, el matrimonio igualitario y la eutanasia.

"He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer) o con la eutanasia", escribió el mandatario en su publicación.

Bukele recibió el pasado viernes, de manos de su vicepresidente Félix Ulloa, una propuesta de reformas a la Constitución que delegaba a la Asamblea Legislativa emitir legislación sobre estos temas. Algunas organizaciones señalaron que esa redacción dejaba abierta la posibilidad a cambios.

La actual Constitución reconoce en su artículo 33 la unión solo entre un "varón y una mujer". La propuesta de modificaciones eliminaba esa frase. De ahí que algunos sectores señalaban que la Asamblea reconocería el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El aborto

El Código Penal, entre los artículos 133 al 139, prohíbe todo tipo de aborto. Eso ha llevado a organizaciones como Amnistía Internacional a señalar que El Salvador cuenta con una de las leyes más restrictivas al castigar con cárcel a la mujer y al personal médico que practique un aborto.

La propuesta de cambios a la Constitución proponía reformar el artículo 1 que reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. Sin embargo, agregaba que se reconoce el derecho a la vida tanto del no nacido como de la gestante. En caso de colisión de derechos, contemplaba, la Ley establecerá lo pertinente.

Las organizaciones feministas lamentaron la posición del mandatario. "Está asumiendo una actitud conservadora", dijo a CNN Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto.

Herrera dice que van a insistir en la necesidad de reformar la ley y permitir el aborto en cuatro causales: cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando el embarazo es resultado de una violación o de trata de personas y cuando hay malformación en el feto.

"El Estado tiene la responsabilidad de asegurar la salud de las mujeres. El aborto debe ser regulado no solo desde el ámbito penal sino desde la salud", señaló la feminista.

Una muerte digna

El proyecto de reformas entregado al presidente Bukele, aunque no hablaba directamente de la eutanasia, incluía la creación de nuevos derechos, entre estos el derecho a una muerte digna, previamente consentida, una vez estuvieran agotados los medios científicos y naturales para el tratamiento de una enfermedad.

"La ortotanasia designa la actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden al que sufre una enfermedad incurable o en fase terminal. Es la actuación de los facultativos para garantizar el derecho del paciente a morir con dignidad. Muy diferente a la eutanasia", escribió Félix Ulloa en su Twitter el pasado 21 de agosto para defender la propuesta. Ulloa encabezó la comisión que elaboró las reformas.

Algunos sectores, como la Fundación Vida, reclamaron que la redacción era "ambigua" y que dejaba abierto el espacio a la eutanasia.

Última revisión

La propuesta de cambios está en la etapa de revisión por el presidente Bukele, quien deberá entregarla a la Asamblea Legislativa para su estudio y aprobación.

El documento contempla también la ampliación del plazo del presidente de 5 a 6 años, la eliminación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la creación de un Tribunal Constitucional, así como la implementación del plebiscito y la revocatoria de mandato, entre otros cambios.

Para que los cambios entren en vigor deben ser aprobados con al menos 43 de 84 votos por la actual Asamblea y ratificados, como mínimo, con 56 de 84 votos de la siguiente legislatura.