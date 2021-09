Antiguos graneros marroquíes serían patrimonio histórico 0:47

(CNN) -- En la cultura popular, los hombres y mujeres de las cavernas suelen vestirse con pieles, pero no existe mucha evidencia arqueológica de lo que realmente usaban nuestros antepasados de la Edad de Piedra y de cómo se vestían.

Las pieles, el cuero y otros materiales orgánicos no suelen conservarse, sobre todo pasados 100.000 años. Sin embargo, los investigadores afirman que 62 herramientas de hueso utilizadas para procesar y alisar pieles de animales, encontradas en una cueva de Marruecos, pueden ser una de las primeras pruebas indirectas sobre vestimenta en el registro arqueológico. Las herramientas tienen una antigüedad de entre 90.000 y 120.000 años.

"No esperaba encontrarlas. En un principio, estudié este conjunto para observar los huesos de animales y reconstruir la dieta humana", explicó Emily Yuko Hallett, científica postdoctoral del Grupo de Investigación de la Evolución Panafricana del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana.

"Y cuando los revisaba, había unos 12.000 huesos de animales, empecé a notar que estos huesos tenían una forma muy diferente. No era una forma natural. Y estaban pulidos, y brillantes, y tenían estrías (surcos o arañazos) en ellos", dijo Hallett, autora de un estudio sobre los hallazgos que se publicó el jueves en la revista iScience.

A diferencia de los huesos que se desechan después de consumir un animal como alimento, los huesos utilizados regularmente por las manos humanas adquieren un brillo y un pulido.

También encontró un patrón de marcas de corte en otros huesos de la cueva que sugiere que los humanos que vivían allí quitaban las pieles de carnívoros como zorros de arena, chacales dorados y gatos salvajes, para obtener sus pieles. Los huesos de animales parecidos al ganado mostraban marcas diferentes, lo que sugiere que eran procesados para obtener carne.

"Lo que más me entusiasma son las marcas de desollado de los carnívoros, porque no he visto este patrón descrito antes. Y espero que los arqueólogos que trabajan en yacimientos mucho más antiguos también empiecen a buscar este patrón", comentó.

Es un reto averiguar cuándo comenzó el uso de la ropa. Es muy probable que los primeros humanos, como los neandertales, que vivían en climas fríos mucho antes de que el Homo sapiens llegara a la escena, se vistieran para protegerse de las condiciones climáticas extremas, pero no hay muchas pruebas sólidas.

Los estudios genéticos de los piojos indican que los piojos de la ropa se separaron de sus antepasados humanos hace al menos 83.000 años y posiblemente hace 170.000 años, lo que sugiere que los humanos usaban ropa antes de las grandes migraciones fuera de África.

Hallett señaló que una de las 98 herramientas de 400.000 años de antigüedad fabricadas con hueso de elefante y descubiertas recientemente en Italia podría haberse utilizado para alisar el cuero. Es probable que las utilizaran los neandertales. Las agujas con ojal aparecen en el registro arqueológico mucho más tarde, hace unos 40.000 años.

Las herramientas de hueso de Marruecos que descubrió Hallett tenían una forma parecida a la de una espátula y se habrían utilizado para eliminar tejido conectivo. Algunos trabajadores del cuero todavía utilizan herramientas de hueso similares, según Hallett.

"La razón por la que a la gente le gusta utilizar estas herramientas es que no perforan la piel, por lo que se deja la piel intacta", adimó.

Las herramientas de hueso se encontraron en la cueva de Contrebandiers, en la costa atlántica de Marruecos. Hallett dijo que el clima de hace 120.000 años era templado, como lo es ahora, lo que plantea la posibilidad de que las primeras ropas sirvieran de adorno y de protección. ¿Alguien quiere ver a los fashionistas de la Edad de Piedra?

"Realmente no hay temperaturas ni condiciones climáticas extremas ni en el pasado ni en la actualidad. Así que eso me hace preguntarme si la ropa era estrictamente utilitaria o si era simbólica o si era un poco de ambas cosas".