Lizzo quiere protagonizar el remake de "Bodyguard" con Chris Evans

Lizzo bromea sobre un bebé con Chris Evans 1:31

(CNN) -- Lizzo aparentemente no ha abandonado su misión para acercarse a Chris Evans.

Tras la noticia de que Warner Bros. (que es propiedad de la empresa matriz de CNN) está planeando un remake de la película de 1992 "The Bodyguard", la cantante le ha hecho saber al mundo que no le importaría protagonizarla con Evans.

En su TikTok, Lizzo usó el audio de "What are we talking about" para compartir tuits sobre el próximo remake, así como unos que la sugirieron a ella y a la estrella de "Captain America" como aspirantes a los papeles que Whitney Houston y Kevin Costner hicieron famosos.

"¿Qué piensan?", escribió en la leyenda con un emoji sonriente.

Lizzo y Evans se han divertido coqueteando un poco en las redes sociales desde que ella dijo que se emborrachó a principios de este año y le habló por mensaje directo de Instagram.

Chris Evans responde al coqueteo de Lizzo 1:56