(CNN) -- La Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA) se reunirá este viernes sobre las vacunas de refuerzo de covid-19, pero es posible que la tan esperada discusión no dé una respuesta sobre si todos los estadounidenses vacunados recibirán una tercera dosis, dijeron los expertos.

"Lo que creo que vamos a escuchar del comité asesor de la FDA es un visto bueno para dar refuerzos a las personas mayores de 60 años, probablemente porque ahí es donde los datos son más sólidos", dijo el Dr. Jonathan Reiner, analista médico de CNN. "La pregunta es ¿qué significa esto para las personas más jóvenes? ¿Necesitamos comenzar a darles refuerzos ahora?"

Tres informes publicados el miércoles que respaldan el argumento de que las personas pueden necesitar una dosis de refuerzo de la vacuna de covid-19 de Pfizer con el tiempo son parte de un lote de datos que serán discutidos por los asesores de vacunas de la FDA al considerar una solicitud de Pfizer para aprobar una tercera dosis para la mayoría de las personas seis meses después de recibir sus dos primeras dosis.

Pero no hay unanimidad en este momento. El lunes, un grupo de expertos internacionales en vacunas, incluidos algunos de la FDA y la Organización Mundial de la Salud, escribió en The Lancet que la evidencia actual no parece respaldar la necesidad de vacunas de refuerzo en el público en general en este momento.

"Por lo general, tenemos una idea bastante clara de cómo se van a desarrollar (estas reuniones) antes de tiempo", dijo el jueves el corresponsal médico en jefe de CNN, Sanjay Gupta. "Tengo que decir que no estoy tan seguro de esto".

Las preguntas pendientes, señaló Gupta, incluyen: ¿Está disminuyendo la inmunidad? ¿Qué tan graves son las infecciones posvacunación? ¿Cuánto dura el efecto de los refuerzos? ¿Y cuánto reducen las vacunas de refuerzo la transmisión?

Las preguntas se ven afectadas por la situación de Estados Unidos en la pandemia.

La proporción de la población que está completamente vacunada, ahora de alrededor del 54,2% de la población total, todavía está muy por debajo de donde los expertos han dicho que debe estar para frenar o detener la propagación, y los casos han ido en aumento.

Los asesores analizarán los datos para equilibrar la seguridad y la eficacia con el aumento de infecciones y enfermedades graves que enfrenta Estados Unidos, dijo Reiner.

"Queremos que hagan esto, damos la bienvenida a esto. Pero supongo que no vamos a escuchar una especie de apertura general de refuerzos para toda la población", dijo Reiner.

Disparidad en la pandemia de covid-19

La pandemia ha afectado a diferentes poblaciones de manera diferente, y las personas de color están soportando una gran carga, según una nueva investigación.

Las personas de raza negra, las personas mayores de 40 años y las personas con afecciones preexistentes eran las más probables de sufrir síntomas prolongados de covid, que afectaron a un tercio de los pacientes de covid-19, según un estudio del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach en California.

El síntoma prolongado más común fue la fatiga, seguido por la pérdida del gusto y del olfato, informó el equipo en el Informe semanal de morbilidad y mortalidad de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC).

"Las probabilidades de experimentar síntomas 2 meses después de un resultado positivo en la prueba de SARS-CoV-2 fueron significativamente más altas entre las mujeres, las personas con al menos una afección preexistente y las de 40 a 54 años", escribieron.

Las personas negras tenían tasas más altas de dificultad para respirar, dolor en las articulaciones y dolor muscular que otros grupos raciales y étnicos. Estos resultados muestran la necesidad de monitorear las disparidades demográficas en los síntomas extendidos del covid-19, dijeron los investigadores.

Y un análisis publicado el jueves por la Kaiser Family Foundation encontró que las disparidades basadas en la raza entre los niños reflejaban las de los adultos.

En comparación con los niños blancos, los niños de color han tenido más casos, muertes y más problemas académicos y de salud mental relacionados con la pandemia. Si bien son los más vulnerables, también es menos probable que se vacunen, según el análisis.

Si bien la hospitalización y la muerte por covid-19 son raras entre los niños en comparación con los adultos, los niños que fueron hospitalizados tenían más probabilidades de ser negros e hispanos. Los niños negros e hispanos también tenían más probabilidades de tener una afección relacionada con el covid-19 llamada MIS-C (síndrome inflamatorio multisistémico en niños) y los niños negros tenían más probabilidades de ser ingresados en cuidados intensivos por ello.

Los niños negros, hispanos, indoamericanos y nativos de Alaska tenían más probabilidades de morir de covid-19 que los niños blancos.

"Debido a que los niños constituyen una parte significativa de la población y son más racialmente diversos que el resto de la población, la vacunación equitativa entre este grupo es clave para lograr una alta tasa general de cobertura de vacuna entre la población y puede ayudar a reducir las disparidades en tasas de vacunación más ampliamente", dijo el informe.

Las mascarillas ayudan a bloquear la transmisión aérea, muestra un estudio

Mientras tanto, una nueva investigación publicada esta semana indica que la variante alfa del coronavirus se propaga más fácilmente cuando la gente respira o habla, pero demostró que incluso las mascarillas más simples pueden reducir en gran medida la transmisión.

"Nuestro último estudio proporciona más evidencia de la importancia de la transmisión aérea", dijo el Dr. Don Milton, profesor de salud ambiental en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Maryland, quien trabajó en el estudio.

El estudio intensivo, realizado en la Universidad de Maryland, el Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed, en otros lugares, mostró que las personas expulsan el virus en el aliento y la saliva, hallazgos que respaldan la idea ahora ampliamente aceptada de que el virus se propaga en gotitas de todos los tamaños que caen a superficies o flotan en el aire. Midieron el ARN, el material genético más utilizado para detectar virus.

Las máscaras holgadas impedían que saliera aproximadamente el 50% de las partículas cargadas de virus, encontró el equipo.

Milton dijo que ahora están probando para ver qué sucede con la variante delta o B.1.617.2, que es mucho más transmisible que alfa y que ahora representa prácticamente todas las infecciones en EE.UU.

Pero las implicaciones de los hallazgos sobre alfa son claras.

"El SARS-CoV-2 está evolucionando hacia una generación de aerosoles más eficiente y las máscaras holgadas proporcionan un control de fuente significativo pero solo modesto. Por lo tanto, hasta que las tasas de vacunación sean muy altas, serán necesarios controles continuos en capas y máscaras y respiradores ajustados", escribió el equipo.

"Sabemos que la variante delta que circula ahora es incluso más contagiosa que la variante alfa. Nuestra investigación indica que las variantes siguen mejorando para viajar por el aire, por lo que debemos proporcionar una mejor ventilación y usar máscaras ajustadas, además a la vacunación, para ayudar a detener la propagación del virus", dijo Milton en un comunicado.

Virginia Langmaid, Jen Christensen y Maggie Fox contribuyeron a este informe.