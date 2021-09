Así se disculpó general de EE.UU. tras ataque en Kabul 1:48

(CNN) -- Justo después de que el ejército de EE.UU. lanzara un misil Hellfire para detener un Toyota Corolla blanco que se creía que era una amenaza inminente para las tropas estadounidenses que lideraban la evacuación en el aeropuerto de Kabul, la CIA emitió una advertencia urgente: era probable que hubiera civiles en la zona, incluidos posiblemente niños dentro del vehículo, según tres fuentes familiarizadas con la situación.

Fue demasiado tarde. La advertencia del 29 de agosto se produjo segundos antes de que el misil impactara el automóvil, matando a 10 civiles, incluidos siete niños.

En las semanas siguientes, los militares insistieron en que había sido un ataque justificado contra un objetivo terrorista confirmado, reconociendo que algunos civiles podrían haber resultado muertos. Pero el viernes, después de semanas de cobertura mediática que arrojaban dudas sobre la legitimidad del ataque, el ejército reconoció que nadie en el automóvil estaba relacionado con ISIS-K como se creía originalmente. "Fue un error", dijo sin rodeos el general Frank McKenzie, el principal general del Comando Central de Estados Unidos, en el Pentágono.

No está claro si los militares informaron a la comunidad de inteligencia que habían decidido apretar el gatillo, aunque solo sea por el hecho de que la situación estaba evolucionando rápidamente. Los militares llaman "dinámicos" a esos ataques, que los comandantes en el campo estaban autorizados a realizar sin consultar hacia arriba en la cadena de mando.

En algunos casos, los militares pueden pedirle a la comunidad de inteligencia que "asigne" a sus drones de vigilancia y otros activos para vigilar un automóvil en particular o un lugar en particular. La comunidad de inteligencia compartiría datos sobre los objetivos con el Departamento de Defensa en tiempo real, pero en última instancia, es la decisión del comandante de la fuerza terrestre militar tomar el ataque.

Algunas fuentes dicen que la falta de comunicación destaca una decisión ahora urgente para el gobierno de Joe Biden, ya que sopesa cómo llevar a cabo futuros ataques en Afganistán sin tropas estadounidenses en el terreno: ¿Será el Departamento de Defensa o la CIA los dueños de la misión?

La CIA se negó a comentar sobre esta historia. Un portavoz del Comando Central de Estados Unidos no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Dos instituciones

Los funcionarios de contraterrorismo, inteligencia y militares están de acuerdo de manera unánime: sin tropas estadounidenses en el terreno, identificar el objetivo correcto y lanzar ataques exitosos contra objetivos legítimos de ISIS-K o al Qaeda en Afganistán se ha vuelto infinitamente más difícil. Intentar dividir la misión entre dos organizaciones, dicen algunos funcionarios actuales y anteriores, corre el riesgo de que la grave tragedia en Kabul ocurra con mucha más frecuencia.

"Si le encargaron a la agencia que observara el objetivo en busca de indicaciones de criterios de 'ir' o 'no ir', deberían haber tenido la capacidad de obtener esa información y afectar el lanzamiento de un ataque. Si no hubo forma de saber eso cuando estaban a punto de disparar, hay algo realmente mal allí ", dijo Mick Mulroy, un exagente de la CIA y funcionario del Pentágono. Mulroy advirtió que no tenía ningún conocimiento de primera mano.

Pero si bien los legisladores de ambos lados del pasillo se han comprometido a llegar al fondo de los errores que se cometieron en el instante previo a este ataque específico, los funcionarios actuales y anteriores también señalan que las bajas civiles fueron una realidad constante de la misión de Estados Unidos en Afganistán.

"Es un resumen contundente de toda la guerra de 20 años", dijo un funcionario estadounidense, refiriéndose al ataque del 29 de agosto.

La comunidad de inteligencia y el Departamento de Defensa han trabajado juntos durante años para ejecutar ataques antiterroristas en Afganistán, parte de un esfuerzo de larga data para poner la autoridad de los ataques con drones bajo el mando militar bajo la teoría de que habría más responsabilidad y transparencia en torno a las muertes de civiles. Pero el flujo de información y toma de decisiones entre las dos organizaciones a veces golpea la brecha entre las instituciones y, en cualquier caso, la CIA y el Departamento de Defensa operan bajo diferentes estándares para ejecutar ataques de esta naturaleza.

Algunos exfuncionarios de inteligencia van un paso más allá y aseguran que los ataques con aviones no tripulados de la CIA matan a muchos menos civiles que los militares, pero las cifras de la agencia no son públicas, y los grupos externos que rastrean las víctimas de los ataques con aviones no tripulados dicen que el ejército de EE.UU. rutinariamente subestima sus muertes colaterales, lo que dificulta la elaboración de una comparación precisa.

El gobierno de Joe Biden insiste en que tiene las herramientas para llevar a cabo misiones exitosas "sobre el horizonte". McKenzie señaló el viernes que la falla del ataque del 29 de agosto no predice los desafíos de "más allá del horizonte".

"Este fue un ataque de autodefensa basado en una amenaza inminente de atacarnos", dijo McKenzie. "Esa no es la forma en que atacaríamos en una misión (en el horizonte)", porque los estándares serían más altos para llevar a cabo tal ataque, dijo, y "probablemente tendremos muchas más oportunidades de las que tuvimos bajo esta extrema presión de tiempo para echar un vistazo al objetivo".

No obstante fuentes le dicen a CNN que el gobierno de Biden todavía lidia con la mecánica de cómo estructurará la misión antiterrorista en Afganistán en el futuro. Algunos funcionarios de inteligencia en privado menosprecian el "sobre el horizonte" en Afganistán como "sobre el arco iris".

Construyendo un ataque

Durante ocho horas el 29 de agosto, los funcionarios de inteligencia rastrearon los movimientos de Zemari Ahmadi, un antiguo trabajador de un grupo de ayuda estadounidense, con base en una tenue conexión con ISIS-K: Ahmadi tuvo una breve interacción con personas en lo que los militares creían que era un refugio de ISIS.

Esa débil pista llevó a los comandantes militares a malinterpretar los movimientos de Ahmadi en el transcurso de un día relativamente normal. Lo vieron cargar jarras de agua en la parte trasera del automóvil para llevarlas a casa y creyeron que eran explosivos. Lo que los comandantes militares insistieron fue una gran explosión secundaria después de que el Hellfire impactó el Corolla --lo que indicaba, según creían los líderes superiores, explosivos en el maletero--, era más probable que fuera un tanque de propano ubicado detrás del automóvil estacionado.

Los comandantes militares no conocían la identidad de Ahmadi cuando comenzaron a rastrear sus movimientos.

"Ahora sabemos que no había conexión entre el Sr. Ahmadi e ISIS-Khorasan, que sus actividades ese día fueron completamente inofensivas y no estaban relacionadas en absoluto con la amenaza inminente que creíamos que enfrentábamos, y que el Sr. Ahmadi era igual de inocente, una víctima al igual que los demás muertos de manera trágica", dijo el secretario de Defensa Lloyd Austin en un comunicado.

Durante semanas después del ataque, altos mandos militares han defendido de forma pública y privada el ataque y la inteligencia en la que se basó. El presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, dijo a los periodistas que el ataque fue "justo". El Pentágono insistió en que hubo una gran explosión secundaria que solo pudo haber sido causado por explosivos en el maletero del automóvil, y que la explosión secundaria fue la causa de la alta tasa de víctimas civiles.

Al final, casi todo lo que afirmaron resultó falso.

McKenzie rechazó el viernes la idea de que la misión fue un "completo y absoluto fracaso".

"Este ataque en particular fue ciertamente un error terrible y ciertamente lo lamentamos, y he dejado muy claro que asumimos toda la responsabilidad. Al mismo tiempo, ejecutábamos una serie de operaciones complejas diseñadas para defendernos", agregó McKenzie. "Entonces, aunque estoy de acuerdo ... este ataque ciertamente no cumplió con nuestros estándares ... no calificaría toda la operación en esos términos".