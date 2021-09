(CNN) -- En una conferencia de prensa que se llevó a cabo la tarde de este domingo en relación con la búsqueda de Gabby Petito en el Parque Nacional de Grand Teton, las autoridades dijeron que hoy más temprano encontraron restos humanos que se ajustan a la descripción de Gabby Petito.

"La identificación forense total no se ha completado para confirmar al 100% que hemos encontrado a Gabby. Sin embargo, su familia ha sido notificada de este descubrimiento. La causa de la muerte no se ha determinado en este momento", dijo el agente del FBI Charles Jones.

Hace unas horas este domingo, se dio a conocer el hallazgo de un cuerpo en un bosque nacional en el condado de Teton, Wyoming, dijo a CNN el médico forense del condado, el Dr. Brent Blue.

Las autoridades han buscado cualquier señal de la desaparición de Gabby Petito, de 22 años, en el Parque Nacional Grand Teton.

Mientras las agencias locales y federales buscan a Gabby Petito en un parque nacional de las Montañas Rocosas, los organismos de seguridad también trabajan para encontrar a su prometido Brian Laundrie, a quien, según su familia, no se ha visto desde el martes.

Los últimos esfuerzos para localizar a Laundrie se dirigieron a una reserva natural de Florida, donde docenas de oficiales y agentes del FBI están rastreando un área que se extiende a unos 25.000 acres, según el Departamento de Policía de North Port.

La búsqueda se reanudó el domingo por la mañana, dijo la policía de North Port en un tuit, añadiendo que los investigadores están "buscando cualquier cosa importante después de que sus padres dijeran que aquí es donde (Laundrie) fue". La búsqueda del hombre ya finalizó por este domingo.

La familia de Laundrie comentó a la policía que salió de casa con su mochila el martes y les dijo que iba a la reserva, indicó el sábado el portavoz de la policía de North Port, Josh Taylor.

Laundrie, de 23 años, hasta el momento no es buscado por ningún delito, según las autoridades policiales, que comenzaron a investigar la desaparición de Gabby Petito el 11 de septiembre, cuando su familia denunció su desaparición. Antes de su desaparición, Petito, de 22 años, realizaba un viaje por carretera con Laundrie a través de varios estados del oeste del país, dejando reseñas en internet de los campings que visitaban.

Según la policía, Laundrie regresó a North Port (Florida) sin Petito el 1 de septiembre. Más tarde, los agentes encontraron la furgoneta en la que viajaba la pareja en la casa que Petito compartía con Laundrie y sus padres en North Port, una ciudad del condado de Sarasota situada a unos 130 kilómetros al sur de Tampa.

La policía visitó la casa después de que se denunciara la desaparición de Petito, pero la familia de Laundrie se negó a hablar, dijo Taylor la semana pasada, y en su lugar dio a las autoridades los datos de su abogado.

Se registró la casa el viernes por la noche, cuando la familia de Laundrie dijo a la policía que no lo había visto durante días. El abogado de la familia de Laundrie, Steven Bertolino, dijo el viernes que el paradero de Laundrie "es actualmente desconocido".

The search for Brian Laundrie continues Sunday morning in the Carlton Reserve. A team of more than 50 looking for anything of note after his parents say this is where he went. We continue to corroborate all info in the search for him and Gabby. 1-800-CALL-FBI. pic.twitter.com/20nt70mezz

— North Port Police (@NorthPortPolice) September 19, 2021