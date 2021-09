Estudio: alta eficacia de dos dosis de Johnson & Johnson 0:34

(CNN) -- Son un básico en la mayoría de las comunidades de Estados Unidos durante el otoño: las clínicas de vacunación contra la influenza. Pero este año muchas ofrecerán un extra: vacunas contra el covid-19.

A medida que se extiende la variante delta y permanece la incertidumbre sobre lo que sucederá en la temporada de influenza, las clínicas de vacunación conjuntas han aparecido en las ciudades y condados de todo el país para ofrecer en un solo espacio la opción de recibir una vacuna contra el covid, la influenza o ambas.

"Creo que muchos de nosotros estamos preocupados porque no registramos mucha influenza el año pasado. ¿Tendremos una convergencia de pandemia e influenza al mismo tiempo, cuando ya tenemos dificultades en nuestros centros de salud?”, dijo a CNN el doctor Robert Hopkins, jefe de Medicina General Interna de la Universidad de Ciencias Médicas de Arkansas y presidente del Comité Asesor Nacional de Vacunas.

La semana pasada, la Universidad de Ciencias Médicas de Arkansas abrió una nueva clínica de vacunación en Little Rock para proporcionar vacunas contra el covid-19 e influenza para los estudiantes, personal y cualquier integrante de la comunidad.

"Estamos intentando, tanto como nos es posible, abordar la necesidad de prevención tanto del covid-19 como de la influenza, y como bien saben, las tasas de vacunación contra el covid-19 en Arkansas no están donde nos gustarían, por mucho”, dijo Hopkins.

"Si alguien viene a pedir la vacuna contra la influenza y no se ha vacunado contra el covid-19, entonces podemos animarlos a ponerse las dos, o viceversa”, dijo. “Si llegan por la vacuna contra el covid y no se han vacunado contra la influenza, podemos animarlos a las dos, y potencialmente tendremos un mayor impacto en los esfuerzos de prevención de ambas enfermedades”.

También, la semana pasada se implementó una clínica de vacunación conjunta contra el covid-19 y la influenza en Lumberton, Carolina del Norte.

publicidad

El miércoles, el Robeson Community College organizó la clínica, en colaboración con Walgreens, para administrar vacunas contra el covid-19 y la influenza a estudiantes, profesores, personal y público en general.

La universidad se comprometió con la Casa Blanca y el Departamento de Educación de EE.UU. para ser un "impulsor de las vacunas" mediante la entrega de vacunas a los estudiantes y la comunidad y, hasta ahora, ayudó a vacunar a más de 200 personas contra el covid-19 a través de clínicas en su campus. El condado de Robeson tiene una de las tasas de vacunación más bajas de Carolina del Norte, según escribió Melissa Singler, presidenta del Robeson Community College, en un correo electrónico a CNN.

"Creemos que celebrar una clínica de vacunación conjunta para el covid-19 y la influenza es lo correcto", escribió Singler en el correo electrónico, añadiendo que la clínica es la primera ofrecida por la universidad tanto para la vacuna contra el covid-19 como para la de influenza.

"Las vacunas son fundamentales en el nuevo año escolar para ayudarnos a evitar interrupciones", escribió Singler. "Ha habido una expectativa de que la influenza sería peor este año que en años pasados, sin embargo, nuestro condado está en una etapa crítica con las tasas de transmisión de covid-19 que están en niveles récord, por lo que ese ha sido nuestro enfoque principal, en la prevención de brotes y cúmulos de casos".

En más ciudades y condados del país se ha hablado de planificar eventos de vacunación contra la influenza junto con clínicas de vacunación contra el covid-19 para ayudar a que la gente se vacune contra ambas enfermedades.

Las clínicas se están llevando a cabo

"Esta es una gran área de preocupación para nuestros Departamentos de Salud que siguen preocupados por la combinación de la influenza con la pandemia de nuevo, y si debemos hacer clínicas de influenza y de vacunas juntas para tratar de conseguir que la gente se proteja tanto como sea posible", dijo Lori Tremmel Freeman, CEO de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud del Condado y de la Ciudad, a CNN.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) y la Academia Estadounidense de Pediatría han dicho que la gente puede recibir sus vacunas contra la influenza simultáneamente con la vacuna contra el covid-19.

"Preocupa cómo vamos a ser capaces de afrontar la temporada de influenza además de la pandemia, especialmente para los niños en edad escolar", dijo Freeman.

"Lo que ocurre con la gripe estacional es que nunca sabes lo que vas a tener con la temporada de influenza. Nunca se sabe qué tipo de influenza será", dijo Freeman. "¿Va a ser una influenza especialmente dañina que afecte a determinadas poblaciones? Lo último que necesitamos es otra gripe dura que pueda impactar de forma diferente a ciertos grupos de población, como los ancianos o los niños".

Para que la vacunación sea cómoda para los niños, algunas escuelas han servido durante mucho tiempo como lugares para las clínicas de vacunación contra la influenza, y en muchas escuelas de todo el país, las clínicas han comenzado a funcionar, dijo Linda Mendonca, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras Escolares, a CNN.

"Todos los años nos preparamos para la temporada de influenza. Así que las enfermeras escolares se dedican a coordinar las clínicas de vacunas ubicadas en sus comunidades escolares", dijo Mendonca, y añadió que las clínicas conjuntas para administrar las vacunas contra la influenza y el covid-19 "tienen sentido".

"Ciertamente promovemos las vacunas como una forma de disminuir el riesgo de enfermedades o virus prevenibles, como la influenza", dijo Mendonca. "Las clínicas se están llevando a cabo".

Aún así, no está claro si la próxima temporada de influenza podría ser especialmente dura, o casi inexistente, como el año pasado.

Lo que puede traer la temporada de influenza

"Es bien sabido que la influenza es imprevisible. Tenemos algunas pistas sobre lo que podemos esperar cada año basándonos en lo que ocurre en el hemisferio sur y en lo que ha ocurrido en otros países durante la pandemia de covid-19", dijo a CNN la Dra. Flor Muñoz, especialista en Enfermedades Infecciosas Pediátricas del Texas Children's Hospital.

¿Por qué puede haber menos contagios por Influenza en 2021? 1:03

"No creo que nos sorprendiera mucho no ver actividad gripal el año pasado, porque eso es exactamente lo que ocurrió en los países del hemisferio sur", dijo Muñoz. "Este año ha habido todavía muy poca influenza en el hemisferio sur. Ha sido otra temporada de invierno suave en el hemisferio sur, donde no ha habido la típica actividad gripal alta. Pero lo que estamos registrando en Estados Unidos es que ha habido cierta actividad de bajo nivel a partir del final del verano, lo cual es inusual".

Dado que el año pasado se produjeron relativamente pocos casos de influenza, los científicos de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Pittsburgh han predicho en un artículo previo a su impresión que este año habrá una temporada de gripe "de gran compensación". El trabajo, que no se ha publicado en una revista revisada por pares, se publicó en el servidor medrxiv.org, el mes pasado.

Un modelo basado en temporadas de influenza anteriores proyecta en el documento que podría haber 102.000 hospitalizaciones adicionales esta próxima temporada debido a enfermedades gripales, lo que corresponde a un aumento del 20% en comparación con el número medio de hospitalizaciones en temporadas de influenza anteriores. Los investigadores predicen que algunas personas pueden tener una inmunidad decreciente debido a los bajos niveles de influenza que circularon el año pasado.

"Sin embargo, una mayor aceptación de la vacuna contra la influenza reduciría este aumento previsto de la enfermedad", escriben los investigadores en su artículo.

Este año la situación podría ser peligrosamente diferente

El Colegio Estadounidense de Médicos de Emergencias emitió el jueves un comunicado en el que señalaba que existen "primeros indicios" de que la próxima temporada de influenza podría ser grave y recomendaba a todas las personas elegibles a vacunarse contra el covid-19 y la influenza.

"El año pasado, el hecho de que más personas se quedaran en casa y se cubrieran la cara cuando salían mantuvo las cifras de la gripe históricamente bajas, pero este año la situación podría ser peligrosamente diferente", dijo en el comunicado el Dr. Mark Rosenberg, presidente del Colegio Estadounidense de Médicos de Emergencias.

"Desgraciadamente, la desinformación es generalizada, y el riesgo de contraer o propagar cualquiera de los dos virus aumenta a medida que más personas desestiman los protocolos de salud pública probados", dijo Rosenberg. "Deberíamos tomar todas las precauciones para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos de cualquiera de los dos virus. Vacunarse es una de las mejores maneras de evitar el doble golpe de la influenza y el covid-19".

El Dr. David Cennimo, especialista en Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de Rutgers, de Nueva Jersey, afirmó en un comunicado de prensa que es "muy posible" que este año se produzca una "doble epidemia" de covid-19 y gripe.

"Basándonos en lo que estamos registrando actualmente para otras infecciones respiratorias, como el virus respiratorio sincitial, que está volviendo con fuerza, preveo que registraremos un resurgimiento de la influenza a niveles superiores a la media este año", dijo Cennimo en el comunicado.

"Es otra razón por la que las vacunas contra la influenza y el covid-19 son tan importantes. Aunque los casos han sido raros, se pueden contraer simultáneamente, lo que podría dar lugar a un estado mucho peor. Desde el punto de vista sanitario, la circulación de ambos virus dificulta el diagnóstico. Si alguien se contagia de influenza, habrá que ponerlo en cuarentena y hacerle pruebas para descartar el covid-19", dijo.

"Esto pone de manifiesto la importancia de que los niños menores de 12 años, que aún no pueden recibir la vacuna contra el covid-19, reciban la vacuna contra la influenza. Los niños vacunados corren menos riesgo de contraer la gripe, cuyos síntomas pueden confundirse con el covid-19 y provocar cuarentenas escolares posiblemente innecesarias a la espera de un diagnóstico adecuado".

Los médicos recomiendan vacunarse contra la influenza antes del Halloween

Los pediatras recomiendan que tanto los adultos como los niños a partir de 6 meses se vacunen contra la influenza antes de Halloween, independientemente de cómo sea la temporada de gripe.

Próxima temporada de gripe sería severa, según expertos 1:14

"Ya está disponible, por lo que se puede vacunar a partir de ahora e, idealmente, antes de finales de octubre, siempre que sea posible", dijo Muñoz, que fue autor de las recomendaciones de la Academia Estadounidense de Pediatría para la prevención y el control de la influenza.

"Es importante tener la opción de prevenir una de las infecciones que causan neumonía, similar al covid, sobre todo en los niños pequeños, porque todavía no tenemos la vacuna para el covid para ese grupo de edad", dijo Muñoz, y añadió que para las personas no vacunadas, existe el riesgo potencial de infectarse tanto con la gripe como con el coronavirus.

"Parece que la coinfección con covid y otros virus respiratorios, rinovirus o virus respiratorio sincitial y covid, por ejemplo, es común", dijo Muñoz. "Tener dos virus al mismo tiempo lleva a los niños pequeños al hospital porque pueden desarrollar una neumonía viral o complicaciones de estas infecciones".