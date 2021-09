Así reportaron al 911 disputa entre Petito y Laundrie 1:03

(CNN) -- Esta semana la policía de Florida reanudó la búsqueda esta semana de Brian Laundrie, el prometido de Gabby Petito, cuyos restos fueron encontrados el domingo.

Los investigadores están buscando a Laundrie en el lado de Venice de la Reserva Carlton, una reserva natural de más de 10.000 hectáreas que está cerca de la casa de la familia en North Port, Florida.

Un equipo de buceo submarino llegó a la Reserva Carlton este miércoles. El equipo es de la Oficina del Sheriff de Sarasota y se llama Fuerza de Recuperación Submarina del Sheriff (SURF, por sus siglas en inglés), un equipo de "especialistas subacuáticos altamente capacitados" que son "llamados para buscar evidencia de crímenes y víctimas de ahogamientos, accidentes de agua y juego sucio", dice el sitio web de la oficina del alguacil.

La búsqueda en curso se produce mientras los investigadores intentan reconstruir lo que les sucedió a Petito, de 22 años, y a Laundrie, de 23, en su viaje por el oeste estadounidense este verano. La pareja había realizado publicaciones en línea regularmente sobre sus viajes con el hashtag #VanLife, pero esas publicaciones se detuvieron abruptamente a finales de agosto.

Laundrie regresó a la casa de sus padres en Florida el 1 de septiembre sin su prometida, según la policía. Petito fue reportada por sus padres como desaparecida el 11 de septiembre. Un forense confirmó el martes que los restos encontrados el domingo en el Bosque Nacional Bridger-Teton de Wyoming son los de Petito.

Mientras tanto, la familia de Laundrie le dijo a la policía el viernes por la noche que no lo habían visto desde el 14 de septiembre. Su familia le dijo a la policía que se fue de casa con su mochila y les dijo que se dirigía a la Reserva Carlton.

Antes de su desaparición, Laundrie se negó a hablar con la policía sobre el paradero de Petito, pero no ha sido acusado ni es sospechoso de ningún delito, dijeron las autoridades.

El caso se ha convertido en una obsesión para muchos, lo que ha llevado a los detectives digitales a seguir el rastro en línea de la pareja y tratar de resolver el caso. Al mismo tiempo, esa intensa atención ha resaltado cómo la raza y el género influyen en cuáles de los casi 90.000 casos de personas desaparecidas sin resolver reciben atención y cuáles no.

CNN habló con varios expertos en vigilancia policial y esfuerzos de búsqueda y rescate para comprender los desafíos al intentar localizar a Laundrie. Esto es lo que dijeron.

Laundrie tuvo una ventaja de varios días

La policía de North Port, Florida, ha centrado la búsqueda en la naturaleza salvaje de la Reserva Carlton, confiando en el uso de drones y sabuesos que habían usado artículos de la ropa de Laundrie sacados de su casa para obtener su olor, dijo el portavoz de la policía Josh Taylor.

La policía de North Port dijo el lunes que cambiaron el enfoque de su búsqueda de Laundrie y ya no lo buscan en la reserva natural. "En este momento, creemos que hemos agotado todas las vías en la búsqueda de los terrenos allí", dijo Taylor.

Sin embargo, la policía dijo el martes por la mañana que lo estaban buscando nuevamente en la reserva. Las autoridades han estado en el lugar desde las 8:00 a.m. del martes, según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre del estado.

La búsqueda "aún no ha dado ninguna resultado, pero debemos seguir adelante", dijo la policía en una publicación de Facebook.

"Tenga en cuenta que la Reserva Carlton es un lugar vasto e implacable a veces. Actualmente, está sumergido hasta la cintura en muchas áreas", dijo la policía. "Este es un trabajo peligroso para los equipos de búsqueda, ya que están atravesando pantanos infestados de cocodrilos y serpientes, y senderos inundados para caminar y andar en bicicleta".

Antes de su desaparición, Laundrie había estado en su casa en North Port durante unas dos semanas.

Cheryl Dorsey, sargento de policía retirada de Los Ángeles, le dijo a Jake Tapper de CNN el lunes que ella tenía curiosidad por saber por qué los padres de Laundrie no alertaron a las autoridades sobre su partida el martes.

"Entiendo que es un hombre adulto", dijo Dorsey, y agregó que él todavía está en sus 20. "¿Qué influencia, si es que tienen alguna, tienen (sus padres) sobre él? ¿Decide ir de mochilero y no pudieron detenerlo?"

La búsqueda en la naturaleza salvaje es complicada

En un lugar como una reserva natural, el follaje y la falta de luz solar afectan la visibilidad, según Chris Boyer, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Búsqueda y Rescate (NASAR) sin fines de lucro. La noche también puede obstaculizar los esfuerzos, especialmente si la persona buscada no tiene una fuente de luz o fuego.

Pero cuando se trata de personas que eluden a las autoridades, la búsqueda se vuelve mucho más difícil. Es más que probable que una persona evasiva use ropa que la ayude a integrarse con su entorno, dijo Boyer. Para evitar ser visto por helicópteros o drones, una persona también puede arrastrarse por los lechos de los arroyos y evitar dejar huellas, basura o evidencia de una fogata.

Boyer dijo que la tecnología como gafas de visión nocturna, drones y sensores térmicos podría ayudar a precisar la ubicación de una persona.

Boyer, el director de NASAR, dijo que tratar de encontrar a una persona en el desierto puede ser muy difícil.

"Es realmente difícil encontrar personas incluso cuando quieren ser encontradas", le dijo a CNN el lunes.

Sin embargo, lo que dificulta encontrar a Laundrie es la distancia que podría haber recorrido antes de que las autoridades comenzaran a buscarlo.

"El área de búsqueda comienza a crecer cada hora que él podría estar en un automóvil o caminar", dijo Boyer. "Se vuelve bastante abrumador, para ser honesto".

Laundrie no ha sido acusado de ningún delito

Laundrie no ha cooperado con la policía en la búsqueda de Petito, y debido a que no ha sido acusado de un delito ni ha sido nombrado sospechoso, la policía no puede hacer más que presentar una orden de registro.

El FBI ejecutó una orden de registro el lunes en la casa de los padres de Laundrie, donde vivía con Petito.

El FBI sacó a Christopher y Roberta Laundrie de la casa, ejecutó la orden de registro y luego los llevó adentro para interrogarlos, dijo Taylor. El registro de la casa concluyó el lunes por la noche, tuiteó el FBI.

La policía visitó la casa la semana pasada, pero la familia se negó a hablar y, en cambio, dio a las autoridades la información de su abogado, dijo Taylor.

El sábado, Taylor reiteró que la policía estaba limitada en lo que podía hacer porque "no tenemos un crimen".

"Laundrie no es sospechoso de un crimen. Creemos que es probable que sea una de las últimas personas en ver a Gabby Petito con vida, y por esa razón es un testigo muy importante", dijo Andrew McCabe, analista sénior de CNN sobre fuerzas del orden y exsubdirector del FBI.

Antes de desaparecer, Laundrie guardó silencio sobre la desaparición de Petito. El jefe de policía de North Port, Todd Garrison, le dijo a Don Lemon de CNN la semana pasada que Laundrie había invocado su derecho de la Quinta Enmienda, lo que generalmente significa que una persona no puede ser obligada a hacer declaraciones que sienta que pueden ser negativas o usadas en su contra.

Steve Moore, agente especial supervisor retirado del FBI, le dijo a CNN el lunes que para obtener una orden de registro, las autoridades necesitarían tener una causa probable de que hubo un crimen y la persona en la casa estuvo involucrada en el crimen.

"Lo que creo que las personas en las fuerzas del orden público están haciendo en este momento es asegurarse de que tienen todas las "t" cruzadas y las "i" punteadas porque creo que creen, y yo creo, que saben quién hizo esto y quieren asegurarse de que su caso es perfecto en este punto", dijo Moore.

McCabe le dijo a Ana Cabrera de CNN el lunes que la policía había llegado al punto en que "la orden de registro tiene que ser ejecutada".

"Principalmente, creo que lo que buscarán los investigadores es cualquier cosa que él haya escrito, cualquier registro de sus pensamientos, si escribió alguna nota, si mantuvo un diario" o cualquier actividad electrónica e historial que pueda tener, dijo McCabe.

