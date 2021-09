CR7 ya ilusiona con goles al Manchester United 4:42

(CNN) -- Cristiano Ronaldo está a punto de superar a su rival de siempre, Lionel Messi, como el futbolista mejor pagado del mundo, según Forbes.

Tras su fichaje por el Manchester United, la superestrella portuguesa ganará esta temporada US$ 125 millones, antes de impuestos, de los cuales 70 millones procederán únicamente de su salario y sus primas.

Messi, por su parte, ganará US$ 110 millones en la temporada 2021-22, lo que le convertirá en el segundo futbolista mejor pagado.

El jugador argentino de 34 años se incorporó al París Saint-Germain procedente del Barcelona este año y se prevé que gane más que Ronaldo en términos de salario: US$ 75 millones.

Pero Ronaldo -que es el deportista más popular en las redes sociales, con más de 500 millones de seguidores en Facebook, Instagram y Twitter, según Forbes- recibe US$ 55 millones en concepto de patrocinios, frente a los 35 millones de Messi.

Los compañeros de Messi en el PSG

Los compañeros de Messi en el PSG, Neymar y Kylian Mbappe, ocupan el tercer y cuarto lugar de la lista, y se espera que estos jugadores ganen US$ 95 y US$ 43 millones respectivamente.

Neymar, que acaba de firmar una prórroga de cuatro años, ganará más que Ronaldo en términos de ingresos sobre el terreno de juego (US$ 75 millones), pero no tiene ni de lejos el mismo poder de atracción en lo que respecta a los patrocinios, que se prevé que aporten US$ 20 millones.

En total, el equipo parisino cuenta con tres de los cinco jugadores que más ganan en el planeta, en su intento de formar un equipo capaz de ganar el codiciado trofeo de la Liga de Campeones por primera vez.

Mohamed Salah, del Liverpool, completa la lista del top cinco, ya que se espera que el egipcio gane US$ 41 millones esta temporada.

Forbes elabora su lista hablando con los clubes, los patrocinadores, los agentes de los jugadores y los expertos financieros, y calcula que los 10 futbolistas que más ganan obtendrán esta temporada unos ingresos antes de impuestos de US$ 585 millones, lo que supone un aumento con respecto a los 570 millones del año pasado.