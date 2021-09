Autoridades buscan a Brian Laundrie, prometido de Gabby Petito 2:05

Jackson, Wyoming (CNN) -- Una pareja de Louisiana que estaba de vacaciones en Jackson, Wyoming, el mes pasado, dijo que vieron un incidente que involucraba a Gabby Petito y a Brian Laundrie en un restaurante en uno de los últimos avistamientos de Petito antes de su muerte.

Nina Angelo le dijo a CNN el miércoles que ella y su novio, Matt England, vieron una "conmoción" cuando Petito y Laundrie se iban del restaurante The Merry Piglets Tex-Mex el 27 de agosto.

Angelo dijo que Petito estaba llorando y Laundrie estaba visiblemente enojado, entrando y saliendo del restaurante varias veces, sin dejar de mostrar enojo hacia el personal alrededor de la recepción.

La camarera de las parejas también estaba visiblemente conmocionada por el incidente, según Angelo, quien le dijo a CNN que no vio violencia ni altercado físico entre Petito y Laundrie.

Una gerente de The Merry Piglets le dijo a CNN que sí vio "un incidente" en el restaurante y llamó al FBI el miércoles. La gerente se negó a dar a CNN su nombre o describir lo que sucedió y dijo que el restaurante no tenía video de vigilancia del incidente.

Cuando CNN les preguntó si habían recibido un aviso sobre la presencia de Petito y Laundrie en The Merry Piglets, un portavoz del FBI respondió: "Para proteger la privacidad, no comentamos sobre los contactos que el FBI tiene o no ha tenido con ningún individuo".

La policía de Florida dijo en una declaración jurada de orden de registro reciente que la madre de Petito recibió un mensaje de texto extraño el 27 de agosto y que era la última comunicación de ella. Petito, quien relataba el viaje de la pareja por los parques nacionales, también dejó de publicar en las redes sociales en ese momento.

Petito fue reportada como desaparecida por primera vez por su familia el 11 de septiembre y sus restos fueron encontrados el domingo en el Parque Nacional Grand Teton. El forense del condado de Teton en una autopsia preliminar determinó que la forma de muerte fue homicidio, pero no ha revelado la forma en que murió.

Laundrie, quien llegó a la casa de sus padres en North Port, Florida, hace tres semanas, no ha hablado con la policía sobre el caso. Sus padres han dicho a las autoridades que no lo han visto desde el martes pasado.

El FBI ha pedido la ayuda del público para ubicar a Laundrie, a medida que un grupo de trabajo en Florida busca en una gran reserva natural en Venecia.

El equipo de buceo se une al esfuerzo de búsqueda

Un equipo de buceo submarino de las fuerzas del orden se unió al esfuerzo en la Reserva Carlton en Florida el miércoles.

Una camioneta grande y un bote de la Oficina del Sheriff del condado de Sarasota llegaron al mediodía del miércoles la Reserva Carlton, una reserva pantanosa de más de 10.000 hectáreas en Venice, Florida, donde Laundrie les dijo a sus padres que se dirigía la semana pasada.

El equipo de buceo, llamado Fuerza de Recuperación Subacuática del Sheriff (SURF, por sus siglas en inglés), está compuesto por "especialistas subacuáticos altamente capacitados" que son "llamados para buscar evidencia de crímenes y víctimas de ahogamientos y accidentes de agua", dice el sitio web de la Oficina del Sheriff.

La policía de North Port dijo que la llegada del equipo de buceo "no significa que se haya encontrado algo. Es parte del proceso de búsqueda general".

El equipo, compuesto por unos 10 buzos, fue solicitado por la policía de North Port el miércoles por la mañana, dijo la portavoz de la Oficina del Sheriff de Sarasota, Kaitlyn Pérez.

"Estos buzos están específicamente capacitados y son muy talentosos en cuerpos de agua de baja visibilidad", explicó Pérez. "Se sumergen donde tú y yo no podemos ver nada en absoluto. Utilizan tecnología y otros equipos especiales para ayudarlos a sumergirse en cuerpos de agua realmente profundos, por lo que están allí ahora mismo para recuperar lo que sea que sea que puedan encontrar".

El cuarto día de búsqueda en la reserva terminó el miércoles por la noche, según los funcionarios.

"No se encontró nada. Estaremos de regreso el jueves, operación similar", tuiteó la Policía del Puerto Norte.

La búsqueda en curso se produce mientras los investigadores intentan reconstruir lo que les sucedió a Petito, de 22 años, y a Laundrie, de 23, en su viaje por carretera en una camioneta Ford Transit blanca a lo largo del oeste estadounidense este verano.

CNN rastrea los últimos pasos de Gabby Petito 4:37

Los restos de Petito fueron recuperados en el Bosque Nacional Bridger-Teton de Wyoming el domingo, y un forense determinó el martes que su muerte fue por homicidio.

La pareja había realizado publicaciones en línea regularmente sobre sus viajes con el hashtag #VanLife, pero esas publicaciones se detuvieron abruptamente a finales de agosto. Laundrie y la camioneta —pero no Petito— regresaron a la casa de sus padres en North Port, Florida, el 1 de septiembre. Su familia, al no poder comunicarse con ella, denunció su desaparición 10 días después.

Laundrie, que se cree fue la última persona que vio a Petito con vida, se negó a hablar con las autoridades que investigan su desaparición. Luego, sus padres denunciaron su desaparición el 17 de septiembre, diciendo que se había ido de casa tres días antes y no había regresado.

El FBI dijo que la agencia desea conocer información de cualquier persona que haya tenido contacto con Petito o Laundrie, cualquier persona que haya visitado el área de acampar de Spread Creek en el bosque nacional Bridger-Teton entre el 27 y el 30 de agosto o cualquier persona que haya visto su vehículo.

En los días transcurridos desde que fue reportada como desaparecida, la historia de Petito se ha convertido en una obsesión nacional para muchos, lo que ha llevado a los detectives digitales a seguir el rastro en línea de la pareja y tratar de resolver el caso. La historia también ha resaltado las decenas de miles de historias de personas desaparecidas que no despiertan un interés tan intenso entre el público.

Dada la atención nacional sobre el caso, varias personas se han presentado para decir que interactuaron con la pareja a fines de agosto. Y la evidencia de una llamada al 911 sobre una "disputa doméstica" que involucró a Petito y Laundrie muestra que la relación volátil de la pareja no era tan aspiracional como sugirieron sus vidas en Instagram y YouTube.

La búsqueda de Laundrie se centra en la reserva natural

Los investigadores han utilizado vehículos todo terreno, perros, drones y más como parte de su búsqueda en curso de Laundrie en la reserva natural de Florida, donde sus padres supuestamente dijeron que él dijo que iría la semana pasada.

Los padres de Laundrie dijeron a los investigadores que salió de su casa en North Port con una mochila el 14 de septiembre para ir a la reserva T. Mabry Carlton Jr. Memorial Reserve cerca de Venice.

"Una búsqueda terrestre de fin de semana y una búsqueda aérea el lunes de la reserva de 25 mil acres (más de 10.000 hectáreas) aún no ha dado ninguna respuesta, pero debemos seguir adelante", dijo la policía de North Port en Facebook. La policía indicó que la búsqueda se realizó el martes en una parte diferente de la reserva.

El paisaje pantanoso y salvaje de la Reserva Carlton ha hecho que la búsqueda sea particularmente difícil.

"Tenga en cuenta que la Reserva Carlton es un lugar vasto e implacable a veces. Actualmente, está sumergido hasta la cintura en muchas áreas", dijo la policía. "Este es un trabajo peligroso para los equipos de búsqueda, ya que están atravesando pantanos infestados de caimanes y serpientes, y senderos para caminar y andar en bicicleta inundados".

Las autoridades también registraron la casa de la familia el lunes después de obtener una orden de registro para la propiedad. Los agentes del FBI retiraron varios artículos de la casa y remolcaron un Ford Mustang convertible.

Además, los padres de Laundrie, Christopher y Roberta Laundrie, fueron interrogados en su casa por el FBI.

Testigos le cuentan a la policía sobre sus interacciones con la pareja

En una serie de videos en TikTok, Miranda Baker dijo que ella y su novio le ofrecieron transporte a Laundrie el 29 de agosto en Wyoming, y que él afirmó que estuvo acampando solo durante varios días mientras Petito estaba en su camioneta trabajando en publicaciones para las redes sociales.

Baker dijo que recogieron a Laundrie mientras buscaba transporte en Colter Bay, Wyoming, que no está lejos de donde se encontraron los restos de Petito. Se ofreció a pagar US$ 200 por el viaje incluso antes de subir al automóvil.

En sus videos de TikTok, Baker dijo que cuando Laundrie se enteró de que ella y su novio iban a Jackson Hole en lugar de Jackson, él se agitó, pidió que el vehículo se detuviera y se bajó cerca de la presa Jackson.

Ella dijo que lo dejaron a menos de 30 minutos después de recogerlo.

Baker dijo que ya había hablado con la policía sobre la interacción con Laundrie. La policía de North Port confirmó a CNN que Baker habló con el departamento de policía antes de publicar los videos en TikTok.

"Parece que su relato es plausible", dijo el portavoz de la policía de North Port, Josh Taylor.

CNN no ha podido verificar de forma independiente las afirmaciones de Baker. El FBI no ha respondido las solicitudes de comentarios de CNN.

Además, también ha surgido evidencia que sugiere que se estaba creando tensión entre la pareja.

Así reportaron al 911 disputa entre Petito y Laundrie 1:03

Un hombre que vio la disputa doméstica entre Petito y Laundrie en Utah el mes pasado dijo: "Estaban hablando agresivamente el uno al otro y algo parecía estar mal".

En una declaración jurada escrita a mano, el testigo llamado Chris —cuyo apellido fue redactado en el documento proporcionado por la policía de la ciudad de Moab a CNN— dijo que parecía que los dos estaban discutiendo sobre el control del teléfono de Petito. "En un momento, ella lo estaba golpeando en el brazo y/o en la cara y tratando de entrar en la camioneta".

El testigo dijo que escuchó a Petito decir: "¿Por qué tienes que ser tan malo?" aunque Chris agregó que no podía estar seguro de si el comentario debía tomarse en serio. La policía de la ciudad de Moab respondió al incidente y la pareja acordó pasar la noche separados.

También hay una grabación del 911 del incidente en Moab el 12 de agosto cuando la policía confrontó a la pareja. En la grabación de la Oficina del Sheriff del Condado de Grand, una persona que llamó informó de lo que denominó una "disputa doméstica" entre una pareja.

"Pasamos en auto y el caballero abofeteaba a la niña", dice la persona que llamó. "Luego nos detuvimos. Corrieron arriba y abajo de la acera. Él procedió a golpearla, se subió al auto y se fueron".

Finalmente, las conversaciones de Petito con su madre parecieron revelar que tenía "más y más tensión" con Laundrie, según una declaración jurada de la policía de una orden de registro de un disco duro externo encontrado en la camioneta de la pareja.

Petito envió varios mensajes de texto y tuvo muchas conversaciones con su madre durante su viaje, escribió la policía de Florida en una solicitud presentada la semana pasada. El 27 de agosto, la madre de Petito se comunicó por última vez con su hija en lo que llamó un "texto extraño", dice la declaración jurada.

El mensaje decía: "¿Puedes ayudar a Stan? Sigo recibiendo sus mensajes de voz y llamadas perdidas". Debido a que el mensaje de texto se refería al abuelo de Petito como Stan, a su madre le preocupaba que algo estuviera mal, dice la orden judicial.

Después de ese mensaje de texto, el teléfono de Petito ya no estaba en funcionamiento y la joven dejó de publicar en las redes sociales sobre su viaje, dice la orden.

El 30 de agosto llegó un mensaje de texto que decía: "No hay servicio en Yosemite". Su familia duda que ella lo haya escrito.

Gabby Petito y el problema de desaparecidos en EE.UU. 1:28

Randi Kaye y Kari Pricher de CNN informaron desde Jackson, Wyoming y Madeline Holcombe y Amanda Watts informaron y escribieron en Atlanta. Eric Levenson informó y escribió desde Nueva York. Jason Hanna, Steve Almasy, Gregory Lemos, Rebekah Riess, Jennifer Henderson y Andy Rose de CNN contribuyeron a este informe.