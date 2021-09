Cuatro décadas de enseñanzas para Beyoncé 2:31

(CNN) -- Beyoncé Giselle Knowles Carter quiere que el mundo sepa que está abrazando el capítulo 40, revelando que su nueva era le ha traído una sensación de libertad.

En una rara carta personal a los fans, compartida en su sitio web, la cantante dijo que está agradecida de ser "mayor" y se niega a alimentar la noción de que se supone que las mujeres se sienten "viejas o infelices" una vez que alcanzan el hito.

"Quienquiera que haya intentado condicionar a las mujeres a sentir que se supone que debemos sentirnos viejas o infelices cuando llegamos a los 40 lo tenía todo j*****mente mal", escribió la artista ganadora del premio Grammy. Y agregó: "Esto ha sido absolutamente lo mejor que he hecho, que he sentido en mi vida. ¡Estoy muy agradecida de ser MAYOR, MAYOR!".

El ícono mundial, que irrumpió en la escena musical en 1997 como parte del grupo de chicas Destiny's Child, ha vendido más de 100 millones de discos como solista, ganó docenas de premios y construyó un imperio de entretenimiento y negocios.

Beyoncé es madre de tres y cumplió 40 años el 4 de septiembre. La artista dice que ahora se siente liberada y que finalmente puede disfrutar de los frutos de su trabajo.

"Cuanto más madura me vuelvo, más comprendo y más profunda crece mi alegría. Hay una libertad y una liberación al saber que he llegado al otro lado de mi sacrificio. Finalmente me estoy dando permiso para disfrutar de las semillas que he trabajado tan duro para plantar toda mi vida".

La gratitud de Beyoncé hacia sus fans

Compartiendo lo más importante que ha aprendido este año, Beyoncé escribió: "Este es el primer año que realmente entiendo lo que significa estar viva y vivir el momento. Es la primera vez que entiendo lo frágil que es la vida. Es decir, lo difícil que puede ser la vida a veces, y por lo tanto lo importante que es detenerse y oler las rosas durante los buenos tiempos. Pensé que lo sabía a los 21 o 30...pero no lo sabía".

La reina Bey también usó la nota escrita a mano para agradecer a su devoto club de fans, Beyhive, por su continuo apoyo y por sus reflexivas publicaciones y mensajes de cumpleaños.

"Ahora que la temporada de Virgo llega a su fin, espero que mis compañeros Virgo hayan tenido un gran cumpleaños".

"Estoy muy agradecida por cada humano inspirador que se tomó el tiempo de enviarme cada uno de los hermosos mensajes. Lloré de alegría y se me erizaba la piel. Sus videos, sus publicaciones, sus cuentas regresivas, sus listas de reproducción y sus buenos deseos. Lo apreciaré por siempre", escribió.

Beyoncé terminó la nota con un mensaje a sus queridos fans. "La mayoría de ustedes me conocieron cuando tenía 15 años, y hemos crecido juntos. Ustedes traen muchísima alegría a mi vida. Espero que mi arte pueda continuar trayendo un poco de alegría a la suya", dijo.