(CNN) -- La auditoría partidista de los 2,1 millones de votos emitidos en el condado de Maricopa en las elecciones de 2020 encontró un recuento de votos casi idéntico al que el condado había informado anteriormente, según muestra un borrador del informe que detalla sus hallazgos.

El borrador del informe surgió la noche antes de que los republicanos del Senado estatal que ordenaron la revisión y Cyber Ninjas, la firma que lo llevó a cabo, detallaran sus hallazgos con una presentación pública y un informe final.

La junta de supervisores liderada por republicanos del condado de Maricopa señaló el borrador el jueves por la noche, diciendo que subraya la realidad de que el condado realizó unas elecciones precisas.

“No tienes que profundizar en la copia preliminar del informe de auditoría del Senado de Arizona/Cyber Ninja para confirmar lo que yo ya sabía: los candidatos certificados por la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa, el Gobernador, el Secretario de Estado y el Fiscal General, en efecto, ganaron”, dijo el presidente de la junta, Jack Sellers, un republicano, en una declaración separada.

“Esto significa que el equipo de tabulación contó las boletas tal como fueron diseñadas y los resultados reflejan la voluntad de los votantes”, dijo. “Ese debería ser el final de la historia. Todo lo demás es solo ruido".

El portavoz de auditoría Randy Pullen confirmó la validez del informe preliminar a KJZZ Phoenix. “No es el informe final, pero está cerca”, dijo.

El borrador del informe muestra que el recuento manual encontró que el presidente Joe Biden recibió 99 votos más de los que el condado de Maricopa había informado después de las elecciones de noviembre, mientras que el expresidente Donald Trump recibió 261 votos menos de lo que informó el condado.

Los expertos en elecciones que observaron la auditoría han advertido durante meses que es probable que el recuento de Cyber Ninjas sea inexacto, y señalaron que la empresa, sus voluntarios y sus subcontratistas no siguieron los procedimientos establecidos de auditoría electoral o, en ocasiones, sus propias reglas.

El esfuerzo de meses, que costó a los contribuyentes cientos de miles de dólares, además de millones más recaudados en forma privada por Cyber Ninjas, no hizo nada para reforzar las mentiras del expresidente Donald Trump de que un fraude generalizado le costó las elecciones de 2020.

“En el lado positivo, no hubo diferencias sustanciales entre el conteo manual de las boletas proporcionadas y los resultados oficiales del escrutinio del Condado. Este es un hallazgo importante debido a preocupaciones antes de la auditoría”, dice el resumen ejecutivo.

El informe, sin embargo, arroja dudas sobre decenas de miles de boletas que Cyber Ninjas dice que no pudo examinar por completo, como inconsistencias cuando se compararon los registros de votantes del condado de Maricopa con los registros de una compañía de datos comerciales. Incluye fuertes advertencias sobre esas dudas, señalando que no necesariamente significan que los votos se emitieron incorrectamente, y dice que el fiscal general de Arizona debería hacer un seguimiento con los funcionarios del condado de Maricopa, que dejaron de cooperar con la auditoría de Cyber Ninjas, para obtener respuestas. A lo largo de la auditoría, que duró meses, los funcionarios del condado rechazaron repetidamente reclamos similares de Cyber Ninjas y sus subcontratistas.

“Si bien se identificaron específicamente muchas áreas de preocupación, los resultados completos de nuestra auditoría que validan las Elecciones Generales de 2020 no son necesariamente concluyentes”, dice el resumen ejecutivo del informe.

Los funcionarios del condado de Maricopa, que habían visto el borrador del informe, respondieron el jueves por la noche señalando los resultados, que no fueron sustancialmente diferentes al recuento final del condado, y descartando las áreas donde Cyber Ninjas plantea preocupaciones en el borrador del informe.

“El borrador del informe #azaudit de Cyber Ninjas confirma que el escrutinio del condado de las Elecciones Generales de 2020 fue preciso y que los candidatos certificados como ganadores, de hecho, ganaron”, dijo la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa en su cuenta de Twitter.

“Desafortunadamente, el informe también está plagado de errores y conclusiones erróneas sobre cómo el Condado de Maricopa llevó a cabo las Elecciones Generales de 2020”, dijo la junta. "Los miembros de la junta y los funcionarios electorales prestarán mucha atención a lo que se diga en la audiencia del Senado programada para el viernes y compartirán los hechos según sea necesario".

El informe también incluye una serie de recomendaciones para los legisladores estatales que podrían dificultar la votación. Entre ellos: purgas de listas de votantes vinculadas a verificaciones cruzadas con el cambio nacional de dirección del USPS, cambios en las licencias de conducir y aquellos que podrían haberse mudado de un condado a otro. También apuntan a la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa con recomendaciones de sanciones penales por no cooperar con las auditorías.

Apunta a los funcionarios del condado de Maricopa que dejaron de cooperar, diciendo que su negativa a proporcionar información obstaculizó la auditoría.

“Mañana sospecho que seremos acusados una vez más de no cooperar, por no llenar los huecos en el conocimiento del contratista elegido por el Senado. ¿Cómo podríamos cooperar con una investigación dirigida por personas que no tienen idea de cómo llevar a cabo una elección, y mucho menos una en el segundo distrito electoral más grande de Estados Unidos? La Junta aprobó el plan electoral, contratamos y apoyamos a nuestros expertos electorales, y ellos produjeron unas elecciones acertadas y bien administradas de acuerdo con la ley de Arizona”, dijo Sellers en su declaración.

“Esos expertos asimilarán este borrador y eventualmente el informe final. Como hemos hecho antes, corregiremos sus errores y tergiversaciones sobre los procesos que no comprenden. Espero que quienes se aferran a su ira durante los últimos diez meses vean la verdad y pongan su energía en apoyar el proceso democrático en lugar de tratar de derribarlo".