(CNN) -- Los aficionados a los cruceros que buscan emociones de alta velocidad tienen algo que esperar ahora que Norwegian Cruise Line reveló los asombrosos servicios a bordo de su barco más reciente, el Norwegian Prima.

El Norwegian Prima, que zarpará en agosto de 2022, se ha convertido en el barco con mayor demanda de la línea de cruceros, según la marca, ya que atrajo un récord de reservas cuando se lanzó en mayo. Y eso fue antes de que los amantes de los cruceros tuvieran la oportunidad de ver lo que ofrece.

Quizá el mayor espectáculo a bordo del Norwegian Prima sea el Prima Speedway, la mayor y primera pista de carreras para go-karts de tres niveles en el mar.

La pista se extiende a lo largo de unos 420 metros y cuenta con 14 curvas cerradas. La pista puede ser utilizada por 15 corredores simultáneamente, y una parte de la pista ofrece vistas al mar.

Los go-karts pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora.

Es la pista de carreras más ambiciosa de la compañía de cruceros hasta la fecha, pero no es la primera.

Norwegian instaló la primera pista de go-karts del mundo en un crucero en el Norwegian Joy (que fue lanzado en 2017), seguido de sus barcos Bliss (2018) y Encore (2019).

Más primicias mundiales

Los amantes de las emociones también desearán experimentar “The Drop”.

Apodado el "primer tobogán seco de caída libre del mundo" ofrecido por una línea de cruceros, es un tobogán de caída libre de 10 pisos que lleva a los pasajeros a precipitarse por el costado del barco, "experimentando la mayor fuerza G de cualquier experiencia comparable en la industria de los cruceros", dice un comunicado de prensa de Norwegian.

Aquellos que quieran añadir un toque competitivo a la experiencia de la caída libre pueden probar “The Rush”, que permite a dos huéspedes bajar a toda velocidad al mismo tiempo.

Prima también afirma tener el primer teatro de tres pisos del mundo en un crucero que puede transformarse en una discoteca al estilo de Las Vegas con una amplia pista de baile para los asistentes.

Además de una gran actuación musical, el teatro será la sede de programas de juegos de realidad interactiva muy familiares para el público estadounidense, como "The Price is Right".

Otros servicios incluyen un complejo interior de juegos virtuales llamado “The Galaxy Pavilion”. Ofrecerá 14 atracciones, incluidas dos salas de escape y el único Topgolf Swing Suite, un tipo de simulador de golf inmersivo, en el mar.

El parque acuático y la piscina principal, que incluyen el primer tobogán acuático “Tidal Wave” de la línea de cruceros, proporcionarán más entretenimiento a los pasajeros.

Ocean Boulevard

Norwegian puso un gran énfasis en el espacio exterior con el diseño del Prima.

El “Ocean Boulevard” incluirá “The Concourse”, un jardín escultórico al aire libre con costosas obras de arte. Y luego está “Infinity Beach”, un paseo marítimo con dos piscinas infinitas. El “Oceanwalk”, por su parte, cuenta con dos puentes con fondo de cristal que cuelgan sobre el océano. La Terraza será una zona de descanso al aire libre.

Ocean Boulevard también cuenta con tres restaurantes y un salón de comidas internacionales inspirado en los mercados, todos ellos con asientos interiores y exteriores.

El nuevo barco tiene 294 metros de eslora, pesa 142.500 toneladas brutas y tiene capacidad para 3.215 huéspedes.

También ofrecerá la mayor variedad de categorías de suites disponibles en el mar: 13 en total.

Entre ellas se encuentran las 107 suites de “The Haven”, repartidas en ocho cubiertas y a las que solo se puede acceder con una "tarjeta de acceso ultrapremium". Esta sección exclusiva del barco también cuenta con su propia piscina infinita, un spa al aire libre con una sauna con paredes de cristal y una sala helada.

También hay una zona solo para adultos, llamada “Vibe Beach Club”, con un bar y dos jacuzzis infinitos.

El viaje inaugural de verano del Prima será una travesía de ocho días por el norte de Europa, desde Ámsterdam hasta los fiordos noruegos y las regiones del Báltico. En la temporada de otoño/invierno, el buque navegará principalmente por el Caribe.

Los detalles de las próximas rutas se pueden encontrar en el sitio web de Norwegian Cruise Line.