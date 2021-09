Minuto a minuto: Los jóvenes salen a la calle para protestar por el clima en todo el mundo

"La generación de los mayores tiene la culpa", dice un manifestante en Berlín

Los manifestantes reunidos frente al Reichstag, que alberga la cámara baja del parlamento alemán, en el centro de Berlín, se quejaron de que los jóvenes estaban siendo apartados de la política antes de las elecciones de este fin de semana.

Otros, con edad suficiente para votar, dijeron que sus voces estaban siendo ahogadas por el envejecimiento de la población del país.

Amadeus Truman, un estudiante de literatura alemán de 27 años que vive en Berlín, colabora con Fridays for Future desde hace más de dos años, y describe la acción climática y la justicia como su pasión.

"Los partidos que luchan ahora por el parlamento alemán el domingo nos han decepcionado. Hay muchos partidos que nos dicen que quieren reducir las emisiones y que está en su agenda principal, pero no tienen las medidas necesarias y no nos han dicho cómo van a hacerlo", dijo a CNN.

"Creo que los jóvenes en Alemania están muy poco representados en la política, en el sistema de partidos y de votos: hay mucha gente mayor que vota y nuestras voces, todos los jóvenes menores de 40 años, no cuentan tanto como las de los que tienen, por ejemplo, 60 años o más, porque tenemos mucha gente mayor".

Wolfgang Wolman, un editor de cine de 27 años de Berlín, dijo que no tenía muchas esperanzas de que el próximo gobierno del país tomara las medidas climáticas necesarias.

"Culpo a la generación anterior por habernos estropeado las cosas, no personalmente, sino en el conjunto de la sociedad. No aprovecharon la oportunidad de hacer algo por nosotros", dijo.

"Los políticos tuvieron la oportunidad de hacer algo sobre el cambio climático, pero nos han fallado".

Katharina Hetzel, una joven de 22 años que hace prácticas en Greenpeace y estudia ciencias sociales, dijo que los políticos "no hacen nada o muy poco".

"Por eso tenemos que estar aquí. Queremos una buena vida, queremos proteger nuestra vida y la de nuestros hijos y las futuras generaciones. Y, por supuesto, tenemos que proteger a la Madre Tierra", dijo.

"Los políticos no han visto el cambio climático como un gran problema de nuestro tiempo y pensaron que no empeoraría. Simplemente no pensaron en nosotros. Pensaban en sus propias vidas y en su bienestar. Realmente siento que se han olvidado de nosotros. Creo que todas nuestras generaciones jóvenes piensan lo mismo, por eso estamos aquí".

Dijo que quería ver más jóvenes en la política, incluso en el parlamento.

"Si miramos al gobierno hay mucha más gente mayor que gente joven y creo que la edad media de los miembros del parlamento en el Bundestag es de más de 40 años, así que todos los jóvenes, sus voces, sus pensamientos no están siendo respetados ni escuchados".