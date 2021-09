Las 5 cosas que debes saber este 29 de septiembre: EE.UU. alcanzó la fase "roja" de la pandemia

Estados Unidos alcanzó la fase "roja" de la pandemia de covid-19. Cómo afecta la crisis de combustible del Reino Unido a las personas con discapacidades. Camilo lidera las nominaciones para los Latin Grammy. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

EE.UU. alcanzó la fase "roja" de la pandemia de covid-19

En su discurso de victoria tras las elecciones de 2020, Joe Biden dijo: "Me comprometo a ser un presidente que no busque dividir, sino unificar. Que no vea estados rojos y azules, sino unos Estados Unidos". Sin embargo, los estados rojos (republicanos) y los azules (demócratas) han divergido ampliamente en lo que debería ser el asunto menos político: las tasas de vacunación contra el covid-19. Análisis de Chris Cillizza.

2

No hay solución a la vista con el techo de la deuda de EE.UU.

El Congreso de EE.UU. se acerca al plazo de mediados de octubre para aumentar el límite de la deuda nacional, pero los demócratas y republicanos están estancados en el tema sin una resolución clara mientras el reloj avanza.

¿Qué es el techo de la deuda de EE.UU.? Te explicamos 1:47

3

La crisis del combustible en Reino Unido afecta a personas con discapacidades: "Es una situación realmente estresante"

Las Fuerzas Armadas del Reino Unido están listas para comenzar a suministrar gasolina a las estaciones de servicio luego de que la escasez de camioneros obligara a algunas a cerrar la semana pasada, mientras que los conductores se han visto obligados a hacer cola durante horas en las gasolineras que siguen abiertas. Sin embargo, las personas que no conducen y dependen de medios de transporte como taxis son en realidad las que se pueden ver más afectadas por esta crisis.

Así resolverá el Reino Unido su crisis de combustible 2:46

4

La escasez de energía en China amenaza con más caos en la cadena de suministro global

La escasez creciente de energía en China ha provocado apagones en los hogares y obligado a las fábricas a recortar la producción, lo que amenaza con desacelerar la vasta economía del país y ejercer aún más presión sobre las cadenas de suministro globales.

Crisis energética de China amenaza la cadena global 0:48

5

Exclusiva CNN: El líder de Haití dice que entiende las deportaciones de migrantes en EE.UU.

El líder no electo de Haití, Ariel Henry, dice que entiende por qué Estados Unidos está deportando a miles de migrantes haitianos de la frontera de Texas, ya que quiere cooperar con el país norteamericano, y dará la bienvenida de vuelta a los que huyeron del país afectado por el desastre. Además, pronostica que las elecciones se retrasarán. Aquí, su entrevista en exclusiva con CNN.

publicidad

Primer ministro de Haití habla con CNN sobre la crisis 2:41

A la hora del café

La reconocida escritora Wendy Guerra se une a CNN en Español como colaboradora y analista

CNN en Español anuncia que la reconocida escritora y poeta cubana Wendy Guerra se integra a la cadena como colaboradora y analista, así como creadora de contenido alternativo para las plataformas digitales y en línea.

Guerra: La Revolución cubana se acabó hace mucho tiempo 0:59

Esto es lo nuevo de Amazon

Desde un robot hasta un dispositivo que mezcla la realidad con un mundo virtual, repasamos los nuevos dispositivos presentados por Amazon este año. Esto es lo más destacado.

Esto es todo lo que puede hacer Astro, el robot de Amazon 2:01

Camilo encabeza la lista de nominaciones a los Latin Grammy

No solo ha conquistado Europa, LaLiga de España y el continente americano con su música, ahora también los premios Latin Grammy. El cantautor colombiano Camilo es el artista con más nominaciones para la edición 22 de los premios.

TikTok dice que tiene más de 1.000 millones de usuarios activos

La compañía afirmó que ahora tiene más de 1.000 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, lo que sería un caso raro para una red social que no es propiedad ni de Facebook ni de Google.

TikTok supera a YouTube en tiempo de visualización promedio 0:43

Skytrack revela cuál es la “mejor aerolínea del mundo” en 2021

No ha sido un gran año para las compañías aéreas, debido al impacto de la pandemia en la aviación. Sin embargo, para una compañía de Medio Oriente la situación mejora: fue reconocida por Skytrack como la mejor del mundo.

¿Cuál es la mejor aerolínea del mundo? Te lo contamos 0:50

La cifra del día

Más de 180%

Los precios del gas natural, la forma más común de calentar los hogares y una de las principales fuentes de combustible para generar electricidad, se han disparado más de un 180% en los últimos 12 meses en Estados Unidos.

La cita del día

"Debí haber renunciado mucho antes de Tokio, cuando Larry Nassar estuvo en los medios durante dos años. Era demasiado. Pero no iba a dejar que se llevara algo por lo que he trabajado desde que tenía seis años".

Dos meses después de retirarse de algunas competencias de los Juegos Olímpicos de Tokio, y tras la audiencia en el Senado sobre la investigación por abuso sexual del exmédico del equipo de Gimnasia de Estados Unidos Larry Nassar, Simone Biles reflexiona sobre su decisión.

Gimnastas de EE.UU. denuncian a Nassar y actitud del FBI 3:35

Selección del día

Las mejores decoraciones de Halloween para poner al aire libre

Fantasmas, calacas, unicornios y hasta payasos para que decores tu patio, entrada o azotea durante todo el mes de octubre.

Y para terminar...

Los clientes esperan hasta un año por estas botas vaqueras que fabrica un mexicano de 80 años

Hispano fabrica unas de las botas más cotizadas de Texas 4:00

Armando Duarte es un zapatero de origen mexicano que en la actualidad vive en Texas. A sus 80 años continúa fabricando botas para clientes que esperan hasta un año para poder adquirirlas. Conoce su historia y cómo heredó el negocio familiar durante el Mes de la Herencia Hispana.