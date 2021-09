Honran la memoria de Gabby Petito 0:49

(CNN) -- Los informes de que Brian Laundrie acampó con su familia este mes antes de que se denunciara la desaparición de Gabby Petito parecen aclarar una cronología de sus movimientos después de que regresó a Florida sin su prometida, quien finalmente fue encontrada muerta en Wyoming.

La familia Laundrie se quedó en un campamento de Florida a decenas de kilómetros de su casa en North Port entre el 6 y el 8 de septiembre, dijeron las autoridades, días antes de que la familia de Petito reportara su desaparición después de que la pareja iniciara un viaje en camioneta por el país.

Aunque las autoridades no han relacionado explícitamente a Laundrie con la muerte de Petito, lo están buscando, en parte como respuesta a una orden de arresto federal que lo acusa de usar ilegalmente la tarjeta de débito de otra persona.

Una cronología públicamente conocida de los movimientos de Laundrie este mes, junto con los hitos del caso, se ve así:

1 de septiembre: regresó del viaje por carretera a campo traviesa, sin Petito, a la casa que compartía con sus padres en North Port, Florida, según la policía.

6 al 8 de septiembre: La familia de Laundrie se quedó en Fort De Soto Campground, a unas 120 km de su casa, dijeron funcionarios del condado. La madre de Brian, Roberta Laundrie, se registró en un sitio frente al mar en estas fechas, según un informe de registro del campamento de los parques del condado de Pinellas proporcionado a CNN.

Un abogado de la familia de Laundrie, Steven Bertolino, ha dicho que Brian y su familia estaban en el campamento del 6 al 7 de septiembre y que dejaron el campamento juntos.

El fin de semana del 10 de septiembre: Este fue el último fin de semana que una vecina de los Laundrie, Karyn Aberts, dice que vio a Brian Laundrie en su casa.

11 de septiembre: La familia de Gabby Petito reporta su desaparición luego de no poder comunicarse con ella. Las autoridades de North Port van a la casa de Laundrie esa noche y piden hablar con él y su familia, pero "esencialmente les entregan la información a su abogado", dijo el portavoz de la policía de la ciudad, Josh Taylor.

14-17 de septiembre: Los padres de Laundrie han dicho que lo vieron por última vez salir de su casa, con una mochila, el 14 de septiembre, y que él dijo que se dirigía a una extensa reserva natural cercana, según la policía. Los padres le dijeron a la policía esto el 17 de septiembre, tres días después de que supuestamente se fue, dijo la policía.

19 de septiembre: Los restos de Petito se encuentran en el Bosque Nacional Bridger-Teton de Wyoming. Más tarde, un forense dictaminó inicialmente que su muerte fue un homicidio.

En cuanto al campamento de Florida que visitó la familia de Laundrie a principios de septiembre, la Oficina del Sheriff del condado de Pinellas dijo que actualmente no está investigando en el campamento y que "no tiene conocimiento de ningún avistamiento confirmado de Brian".

Las dudas del abogado de la familia Petito

Este martes, un abogado de la familia de Gabby Petito expresó su escepticismo de que los padres de Laundrie ayuden en la búsqueda en curso del FBI.

"Los Laundrie no nos ayudaron a encontrar a Gabby. Seguro que no nos ayudarán a encontrar a Brian", dijo el abogado de la familia Richard Stafford. "A Brian: te pedimos que te entregues al FBI o a la agencia policial más cercana".

Hablando en una conferencia de prensa junto a los padres y padrastros de Petito, Stafford dijo que el FBI les había pedido que no discutieran la relación entre las familias. Dijo que confiaban en que el FBI investigaría a fondo el caso y obtendría justicia para Petito.

Los padres y padrastros de Petito también anunciaron la creación de la Fundación Gabby Petito, que dijeron que ayudaría a mantener viva su memoria y ayudaría a familias en situaciones similares. Y revelaron que se hicieron tatuajes en los que se leía "Let it be", que diseñó su hija.

"Quería tenerla conmigo todo el tiempo", dijo su madre Nicole Schmidt.

Por su parte, los padres de Laundrie afirmaron que desconocen su paradero dos semanas después de que fue visto por última vez, según Bertolino, su abogado.

"Chris y Roberta Laundrie no saben dónde está Brian. Están preocupados por Brian y esperan que el FBI pueda localizarlo", dijo Bertolino este lunes por la noche. "La especulación del público y algunos en la prensa de que los padres ayudaron a Brian a salir de la casa de la familia o a evitar el arresto en una orden que se emitió después de que Brian ya había estado desaparecido durante varios días es simplemente incorrecta".

El misterio se profundiza

Petito, de 22 años, y Laundrie, de 23, pasaron el verano viajando en una van blanca por el oeste estadounidense mientras ella publicaba sobre sus aventuras en las redes sociales.

Esas publicaciones se detuvieron abruptamente a fines de agosto y Laundrie regresó a la casa de sus padres en North Port, Florida, con la camioneta pero sin su prometida el 1 de septiembre, según la policía. La familia de Petito, incapaz de comunicarse con ella, denunció su desaparición el 11 de septiembre.

Los restos de Petito fueron encontrados en un área de campamento en el Bosque Nacional Bridger-Teton de Wyoming el 19 de septiembre, cerca de donde se había visto a la pareja por última vez.

En Florida, las autoridades llevaron a cabo una búsqueda a gran escala de Laundrie durante una semana en Carlton Reserve. La policía dice que sus padres les dijeron el 17 de septiembre que tres días antes había indicado que se dirigía a esa zona.

La reserva es un pantano en expansión que se extiende por más de 10.117 hectáreas en el suroeste de Florida, dijeron las autoridades. Una fuente cercana a la familia le dijo a CNN que Laundrie dejó la casa de sus padres sin su teléfono celular y su billetera y a sus padres les preocupaba que pudiera lastimarse.

El FBI, que se ha hecho cargo del caso, está liderando una búsqueda más específica basada en inteligencia, dijo la policía de North Port, y los agentes visitaron la casa de sus padres para obtener artículos personales que ayudarían con la comparación de ADN, informaron varios medios de comunicación.

Laundrie no ha sido explícitamente relacionado con la muerte de Petito. Aún así, se emitió una orden federal de arresto bajo sospecha de que usó "dispositivos no autorizados" derivados de sus supuestas acciones luego de la muerte de Petito.

Laundrie supuestamente usó una tarjeta de débito y un número PIN para cuentas que no le pertenecían por cargos que excedían los US$ 1.000 entre las fechas del 30 de agosto y el 1 de septiembre, según una acusación federal.

Un abogado de la familia de Laundrie enfatizó en un comunicado que la orden de arresto no era por la muerte de Petito, sino relacionada con actividades que supuestamente tuvieron lugar después.

Se han ofrecido dos recompensas separadas por un total de US$ 30.000 a cualquier persona que proporcione a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley el paradero de Laundrie.

Las preguntas sin respuesta sobre lo que le sucedió a Petito han impulsado a los detectives digitales a seguir el rastro en línea de la pareja para tratar de resolver el caso y han surgido informes de que la tensión puede haber aumentado entre la pareja.

El enfoque en el caso de Petito también ha puesto de relieve las decenas de miles de casos de personas desaparecidas en todo el país y ha planteado preguntas sobre por qué algunos de esos casos despiertan un interés tan intenso y otros no.

Eric Levenson, Madeline Holcombe, Rebekah Riess, Chris Cuomo, Rob Frehse, Sarah Jorgensen, Alison Kosik y Gregory Lemos de CNN contribuyeron a este informe.