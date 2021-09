(CNN Español) – "No nos valoran, pero nos necesitan. Les damos rating pero no nos dan el respeto", esa fue la dura crítica de J Balvin contra los Latin Grammy, horas después que se anunciaran los nominados a la edición 22 de los premios.

En dos tuits, el cantante colombiano pide a los miembros del género urbano no asistir a la ceremonia el próximo 18 de noviembre.

Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco esta aburrido . Les damos Rating pero no nos dan el respeto ✊(Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido ) JOSE

— J BALVIN (@JBALVIN) September 28, 2021