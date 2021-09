ANÁLISIS | Pelosi afronta su momento de la verdad más duro hasta ahora

Biden: El plan de infraestructura transformará a EE.UU. 0:59

(CNN) -- Los demócratas tienen una fe casi mística en la capacidad de Nancy Pelosi para contar votos, acorralar a su bancada y aprobar legislaciones históricas. Pero su reputación se enfrenta a la prueba más dura cuando la presidenta de la Cámara, atrapada entre demócratas progresistas y moderados, lucha por salvar la agenda transformadora del presidente Joe Biden.

Pelosi logró desactivar una rebelión demócrata el miércoles, cuando la Cámara aprobó por poco una medida que extiende la autoridad de endeudamiento del gobierno hasta diciembre de 2022. Pero hasta ahora no ha logrado resolver un drama mucho mayor que está dividiendo al Partido Demócrata. Los poderes persuasivos y los trucos legislativos de Pelosi han fallado y varias apuestas, diseñadas para promulgar un plan de gasto social de US$ 3,5 billones y un proyecto de ley de infraestructura bipartidista de US$ 1 billón, han fracasado.

El enfrentamiento es sobre lo que los partidarios dicen que es la legislación más importante en generaciones para ayudar a los estadounidenses trabajadores a acceder al cuidado infantil, la educación y la atención médica. Las medidas no solo son críticas para Biden; coronarían el legado de Pelosi hacia el final de una carrera pionera que, hasta que Kamala Harris se convirtió en vicepresidenta, la convirtió en la mujer de más alto rango en la historia política de Estados Unidos.

La demócrata de California está en su segundo periodo con el mazo, después de enfrentarse cara a cara con el presidente republicano George W. Bush después de convertirse en presidenta de la Cámara en 2007. Su papel en la promulgación de leyes que salvan la economía durante la crisis financiera de 2008 y en la conducción para convertir la agenda del presidente Barack Obama en ley, incluida la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, que la convirtió en una de las figuras políticas dominantes de principios del siglo XXI. Pero mientras intenta pasar billones de dólares en infraestructura y gasto social, Pelosi se encuentra ahora en lo que parece una situación imposible.

"Le deseo lo mejor a Nancy Pelosi. Ella ha desafiado muchas creencias comunes y ha salido adelante en el pasado cuando enfrentó estos desafíos", dijo el miércoles el senador Dick Durbin de Illinois, el segundo senador demócrata de alto rango, a Wolf Blitzer de CNN.

"No voy a refutar su situación ahora".

publicidad

Sin margen de error

Antes de la fecha límite autoimpuesta del jueves para llevar a cabo una votación sobre el plan de infraestructura, Pelosi asistió al Juego de Béisbol del Congreso anual en el Nationals Park en Washington. El presidente habló con ella allí, y pasó un tiempo en el dugout demócrata antes de cruzar al republicano en un ejemplo de marca de su promesa de cruzar el pasillo.

La presidenta de la Cámara tiene varios problemas enormes a medida que se avecina el voto crítico, que programó para aplacar a los demócratas moderados que lo ven como crucial para sus esperanzas de reelección el próximo año.

Primero, ella casi no tiene margen de error en la Cámara. La pequeña mayoría demócrata significa que solo puede perder tres votos. Casi todos los legisladores en una bancada inquieta e ideológicamente diversa deben estar a bordo para todo y puede haber pocas opciones de exclusión para los legisladores que temen votos difíciles que puedan poner fin a sus carreras.

En segundo lugar, la orden de Pelosi solo se ejecuta en el lado de la Cámara de Representantes del Capitolio. El estancamiento actual sobre los proyectos de ley prioritarios de Biden la enfrenta a varios senadores moderados en una cámara que los demócratas controlan con una mayoría aún más pequeña que la que tienen en la Cámara, lo que significa que cualquier senador puede anular cualquier proyecto de ley. Si resulta imposible aprobar los dos proyectos de ley y la agenda interna de Biden se desmorona, las últimas semanas tensas se convertirán en una lección sobre la inutilidad de tratar de aprobar leyes transformadoras con mayorías tan pequeñas.

La capacidad de Pelosi para alinear su propia bancada se ha visto frustrada por los progresistas que ven la aprobación del proyecto de ley de gastos de US$ 3,5 billones como un momento existencial para su movimiento y perciben un momento de apalancamiento histórico.

En la raíz del problema para Pelosi, quien se reunió en la Casa Blanca con Biden y el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, el miércoles, hay un mecanismo complicado para aprobar los proyectos de ley que ella ayudó a construir. La idea era ofrecer a los progresistas un incentivo para votar por el proyecto de ley de infraestructura, que consideran demasiado pequeño, vinculándolo con el paquete de gastos. Y se pensaba que los moderados estaban tan interesados en ver promulgada la ley de infraestructura que se taparían las narices y votarían por la ley de gastos mucho más grande.

Pero, ahora, Pelosi está tratando efectivamente de desacoplar esa fórmula al presentar el proyecto de ley de infraestructura para una votación el jueves, aunque es poco probable que se apruebe como los progresistas desertan y los republicanos de la Cámara se niegan en gran medida a compensar la diferencia por lo que fue elaborado como legislación bipartidista. Es una medida que podría poner en peligro la pieza central del intento de Biden de convencer a los estadounidenses de que incluso en la tierra arrasada de Washington, los demócratas y los republicanos pueden trabajar juntos. Al parecer, ceñirse al calendario de la votación del jueves fue diseñado para aumentar la influencia sobre los senadores para llegar a un acuerdo sobre el paquete de gastos más amplio. Pero la apuesta ha fracasado hasta ahora.

No hay posibilidad de que el Senado apruebe el proyecto de ley de gastos y, por lo tanto, dé seguridad a los progresistas que lo esperan en la Cámara el jueves. De hecho, los demócratas del Senado ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre qué incluirá, cuánto debería costar y cuándo debería aprobarse. Con los progresistas firmes, eso significa que casi no hay escenario en el que Pelosi tenga los votos para aprobar el paquete de infraestructura el jueves, especialmente desde que los líderes republicanos han lanzado una apuesta para convencer a aquellos de sus miembros que lo apoyan de que voten en contra de negar a Biden un logro significativo.

Frustración con los senadores

Pelosi ha expresado su extrema frustración porque los senadores demócratas como Joe Manchin de Virginia Occidental y Kyrsten Sinema de Arizona ni siquiera han podido decir públicamente qué nivel de gastos y programas permitirán en el plan de gastos.

"Todavía no tenemos opciones que tomar porque no sabemos cuáles son las opciones", dijo Pelosi el miércoles. Sus comentarios fueron escuchados por Manchin, quien emitió una respuesta bastante mordaz a la pregunta que ha preocupado a Washington durante semanas a medida que se desarrolla el drama sobre la agenda de Biden. ¿Qué es lo que quiere?

"No puedo apoyar, y no apoyaré, billones en gastos o un enfoque de todo o nada que ignore la brutal realidad fiscal que enfrenta nuestra nación", dijo Manchin en un comunicado el miércoles. Si bien permanece abierto a un proyecto de ley de gastos este año, los comentarios del senado de Virginia Occidental dejaron en claro que no habrá una resolución rápida del estancamiento que satisfará a los progresistas de la Cámara. O que sacará a Pelosi del apuro.

"Nunca jamás pensaría en decirle a Nancy cómo (hacer) su operación. Ella sabe lo que está haciendo", dijo Manchin a los periodistas. Pero la táctica de Manchin el miércoles por la noche pareció dificultar aún más la ya molesta posición de Pelosi, ya que los progresistas señalaron que solo había endurecido su resolución.

"Puedo decirles que su declaración probablemente ha generado al menos un montón de votos más en la plenaria de la Cámara contra un proyecto de ley bipartidista", dijo la representante por Washington Pramila Jayapal, presidenta de la Bancada Progresista del Congreso.

Se cree que hay varias docenas de progresistas en la Cámara que están comprometidos con votar en contra del proyecto de ley de infraestructura si al menos no obtienen garantías sobre la composición de las medidas de gasto. Y parecen inmunes a cualquier esfuerzo de Pelosi para persuadirlos de lo contrario. Entre ellos se encuentra la representante Cori Bush, una progresista de Missouri que derrotó a un demócrata de larga data en una primaria el año pasado. "Soy un no absoluto. Puedes escribir en la pared mañana con Cori Bush: soy un no", dijo Bush.

Todo esto plantea la posibilidad de que Pelosi tenga que retirar el proyecto de ley de infraestructura bipartidista o hacer algo que nunca hace: poner una ley en plenaria que sabe que no tiene los votos para que se apruebe.

Hasta ahora, Pelosi insiste en que la votación seguirá adelante. "El plan es llevar el proyecto de ley a plenaria", le dijo a Manu Raju de CNN después de regresar de la Casa Blanca el miércoles por la noche. Pero los progresistas no están tan seguros, horas antes de uno de los días más fatídicos para el programa legislativo de cualquier presidente en la historia moderna.

"Tengo la sensación de que se retrasará", dijo Jayapal en "Erin Burnett OutFront" de CNN.

Nadie sabe si Pelosi saldrá de su actual presión política y cómo salvará efectivamente el legado doméstico de Biden. Si finalmente logra hacerlo, los dos proyectos de ley probablemente se clasificarán como el mayor logro de una carrera histórica en Washington.